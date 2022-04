La Mata de los Olmos prepara la llegada de nuevos vecinos

Por

Los poco más de 200 habitantes con los que cuenta La Mata de los Olmos pueden verse incrementados antes de que acabe el año. Para que la llegada de nuevos vecinos no pille desprevenido a nadie, el municipio ya se prepara con la construcción de tres viviendas con garaje para nuevos pobladores. El proyecto, que ya se encuentra en su segunda fase, ya cuenta con las estructuras de las viviendas, por lo que tanto la segunda como la tercera fase, que comenzarán entre mayo y junio, deberán finalizar la construcción de tres habitáculos necesarios en la localidad bajoaragonesa.



Tras una primera fase para la construcción de las estructuras con un coste aproximado de 130.000 euros, La Mata de los Olmos pretende adentrarse en la recta final de un proyecto que su alcaldesa, Silvia Gimeno, confía tener finiquitado “entre finales de agosto y principios de septiembre”.



La segunda fase del proyecto, que saldrá a licitación en los próximos días, se financiará con los fondos del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de Teruel. El importe de la subvención rondará los 66.000 euros, mientras que el coste total de la segunda fase, en la que se pretende culminar los recubrimientos y tejados de las viviendas, ascenderá hasta los 70.330 euros (IVA incluido).



Durante la próxima semana también está prevista la licitación de la tercera y última fase del proyecto, con la que se pretende dar cobertura a todos los acabados de las tres nuevas unifamiliares ubicadas frente a las piscinas de La Mata de los Olmos. Para esa fase final, el consistorio contará con una ayuda de 120.000 euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Interés creciente

A pesar de que La Mata de los Olmos no es un pueblo excesivamente turístico, el interés por la localidad está al alza. “Siempre van llegando nuevos visitantes. Ahora mismo están todas las casas rurales de alrededor al completo”, aseguró la regidora, que también confesó que “ya hay dos o tres parejas interesadas en instalarse en el pueblo”.



Con el municipio resultando atractivo para nuevos pobladores, la idea de la comitiva municipal es ofrecer las tres nuevas viviendas unifamiliares con garaje como una posibilidad real para asentarse en la localidad. Tanto es así, que la intención de la alcaldesa es “ofrecer primero un alquiler asequible, para luego plantearnos la posibilidad de compra en unos cinco años”.



La vivienda pública de calidad es un elemento clave para la lucha contra la despoblación en territorios como La Mata de los Olmos. “Hay mucho trabajo en el pueblo y por la zona, pero nos falta vivienda. Estas casas no surgen con la idea de ser segunda residencias, de hecho vamos a priorizar en los pliegos que la gente viva aquí todo el año”, afirmó una Silvia Gimeno que confía en que las previsiones puedan cumplirse y el proyecto pueda ver la luz dentro de los plazos estimados.