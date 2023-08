La provincia de Teruel será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse total de Sol en 2026

Todo Teruel se apagará

Promoción del ‘starlight’

Concurso de fotografía para calentar motores

Fin de década extraordinario

Teruel se prepara para el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, que se podrá observar durante más de minuto y medio desde toda la provincia y que está llamado a ser un revulsivo turístico de primer orden. Aragón y Castilla y León serán los mejores puntos del planeta desde donde ver cómo el día se convertirá en noche. Este sábado, tres años antes de la cita, aficionados a la astronomía, la astrología y la fotografía, impulsados por monitores starlight como los del monasterio del Olivar de Estercuel, ensayaron los mejores puntos desde donde contemplar este fenómeno que, excepcionalmente, se repetirá en España también en 2027 y 2028.El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será “una fecha histórica para el astroturismo en Aragón y especialmente para la provincia de Teruel, ya que será uno de los lugares clave del planeta para la observación de este fenómeno astronómico”. Así lo apunta en su página web Turismo de Aragón, entidad que forma parte de la red de colaboración de Eclipse262728 que desde 2021 organiza actividades para concienciar a la población y preparar las infraestructuras adecuadas para celebrar el llamado Festival del Eclipse dentro de la promoción del astroturismo.Y es que la península ibérica “lleva desde hace más de un siglo sin presenciar un eclipse total de Sol, es decir, “cuando el astro que da vida a nuestro planeta queda totalmente oculto por la Luna, un evento que convierte al día en noche”, apunta la institución aragonesa.Si bien los eclipses se producen de manera relativamente frecuente en el planeta, cada año y medio, éste va a poder ser observado en muy pocos puntos de La Tierra, algo que lo convierte en una gran oportunidad. Además, la franja de observación va a ser anormalmente más alta, pasando de 200 a 290 kilómetros. El fenómeno se podrá visibilizar perfectamente de oeste a este en la provincia. La línea central surcará municipios como Burbáguena, Utrillas, Escucha, Aliaga, Montoro de Mezquita, Villarluengo, Tronchón y Mirambel. Además, desde las localidades colindantes se podrá disfrutar en plenitud gracias a la generosa franja.Este sábado, destinos starlight de la provincia como el Monasterio del Olivar de Estercuel o la Comarca Cuencas Mineras organizaron actos al atardecer en los que fotógrafos profesionales y aficionados aprovecharon para participar en el concurso fotográfico de la puesta de sol del 12 de agosto, organizado por www.eclipse262728.com para “concienciar a la población respecto al festival del eclipse y promocionar tanto el astroturismo en Aragón como la persecución de los eclipses solares”.Así lo explicó el astrónomo y director de Eclipse262728, Mohamad Sol, que participó en la Prefiesta del Eclipse organizada por el convento mercedario de Estercuel. Desde mediodía hubo actividades de observación solar con seguridad ocular, explicaciones sobre qué es un eclipse, talleres y “ensayo en vivo del Eclipse 2026” con cámaras y telescopios dispuestos para captar las mejores instantáneas justo a las 20:29 horas, cuando junto a las minas de Euroarce se tomaron algunas de las mejores perspectivas que se puedan conseguir dentro de tres años. Los miradores de la Silent Route, el alto de Majalinos, la ermita de San Cristóbal de Crivillén o, por supuesto, el Observatorio Astrofísico de Javalambre situado en el Pico del Buitre, serán otros lugares privilegiados para visibilizar el evento astronómico. La velada mercedaria también contó con una cena bajo las Lágrimas de San Lorenzo y terminó, como no podía ser de otra manera a mediados de agosto, con otro festival, el de las Perseidas, que aglutinó a 200 personas.“Es el precumpleaños del Gran Eclipse Español, un evento ultra importante para el país porque es el destino principal de todo el mundo para poder observarlo. Se prevén millones de viajes de astroturistas de todo el mundo y en Teruel tenemos un sitio privilegiado porque, aparte del gran eclipse total de 2026, se podrá disfrutar de otro anular en 2028. Por tanto, Teruel es una de las pocas provincias españolas que puede ganar dos eclipses”, explicó Sol.Por tanto, el organizador llamó a la “preparación y planificación” del evento para gestionar la presumible multitud de turistas que se agregarán a los veraneantes de agosto. “Hay que hablar de este tema y darle importancia porque tenemos tres años por delante. Las perseidas son fascinantes en esta época, son muy importantes, pero el Gran Eclipse Español es el fenómeno astronómico más espectacular que vamos a tener”, garantizó el experto en la materia.Sol aprovechó su presencia en Teruel para reunirse con distintos grupos de la Fundación Starlight, alcaldes y otros representantes de la comunidad local. “El objetivo es formar una familia unida y fuerte para gestionar todas las actividades hasta 2028, e incluso después, para disfrutar de los resultados. La idea es promocionar aprovechando el tirón y conseguir un turismo sostenible más a largo plazo”.Sol explicó que Eclipse262728 es “una entidad, una empresa que funciona como un proyecto, dando información a la gente, y es el organizador principal del Festival del Eclipse”. El aficionado a la astronomía aseguró que “desde Galicia a Baleares” se llenará el país de turistas internacionales. De hecho, “ya hay reservas en Castilla y León para esas fechas”.“La idea, obviamente, no es construir hoteles ni casas rurales para el evento único del eclipse, sino habilitar algún camping temporal esas fechas y dar la oportunidad a la comunidad local de ser parte importante en la organización de la infraestructura”, detalló. Además, habrá actividades con los institutos, colegios y sociedad en general para promocionar la ciencia.Fray Fernando Ruiz, padre superior de los mercedarios del Olivar –especializados desde hace años en la contemplación de los cielos limpios y estrellados de la provincia–, se mostraba expectante ante el fenómeno que se viene dentro de 36 meses. “Hemos querido situarnos en varios puntos de la comarca para verificar que tenemos una vista limpia y despejada hacia la posición del Sol a las 8:29 de la tarde, momento del eclipse aquí. Verificamos todo lo que significa disfrutar de un eclipse, preparar a la gente y darles explicaciones para mirar con seguridad al Sol, porque es una locura y causa graves daños observarlo directamente sin unas gafas especiales”.“Este simulacro nos sirve también para verificar las infraestructuras de acogida, posibles aparcamientos y otras zonas amplias que necesitaremos para que quepan miles de personas a lo largo de toda la línea central del eclipse”, indicó Ruiz.“No somos conscientes de lo que se nos viene encima. Estamos hablando que igual hay mil personas, por ejemplo, en el Campillo de Ejulve, y eso hay que prepararlo bien. Habrá que cortar carreteras porque va a ser muy gordo. En otras ocasiones, en el desierto de Chile y zonas desérticas se han formado caravanas, y en EEUU en 2020 aquello parecía el apocalipsis”.“Podemos ofrecer una experiencia turística que la gente diga “qué maravilla Teruel, qué cielos tiene”, o “fue horroroso, nos quedamos atrapados en una carretera secundaria”. Y es que “el eje del cosmos pasará por Teruel”, en esas fechas.Fotógrafos de la talla de Luis Miguel Azorín, Juan Carlos Peguero y Luis Pitarque participaron del “simulacro” con sus fotografías, que servirán como reclamo turístico. “Tenemos que coordinarnos también con Galáctica, que es el motor que va a tirar del astroturismo en Teruel, el referenteapoyado por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) en el que la administración ha invertido fuerte para jugar en la liga del Museo de los Telescopios de La Palma (Canarias)”, aportó Ruiz.Justo tes años antes del eclipse total de Sol de 2026, fotógrafos profesionales y amateurs pudieron participar el sábado en un concurso fotográfico promovido por Eclipse262728 que tiene como objetivo concienciar a la población respecto al festival y promocionar tanto el astroturismo en Aragón como la persecución de los eclipses solares. La empresa organizadora y entidades colaboradoras premiarán las mejores instantáneas con experiencias turísticas de astroturismo en Aragón.Este concurso fotográfico tiene como objetivo promover entre la población la celebración del Festival del Gran Elipse Español, difundir sus beneficios culturales y económicos y favorecer que viaje para observar insitu los eclipses solares. Además, capturar la puesta de sol tres años antes del fenómeno ayuda a localizar los mejores puntos para observar el Gran Eclipse Español 2026.Entre los premios, hay una entrada y visita guiada completa a Galáctica; una experiencia turística de astroturismo en el Monasterio del Olivar de Estercuel; entradas y visita guiada al Planetario de Aragón incluyendo visita al Museo de Matemáticas y observación nocturna, y alojamiento en paradores starlight. Todas ellas incluyen estancia para dos personas. Hay que enviar las fotos antes del 14 de agosto.Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol y proyecta su sombra en La Tierra, por lo que oscurece.Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar del planeta. La sombra de la Luna no es muy grande, por eso se puede ver desde unos pocos lugares del mundo. Es preciso estar en el lado soleado del planeta cuando esto sucede, y en la trayectoria de la sombra lunar.En promedio, se puede ver un eclipse solar desde un mismo lugar de la Tierra, y sólo durante unos minutos, cada 375 años aproximadamente.El eclipse parcial comenzará a las 19:36:04 horas en Escucha, por ejemplo, siendo el comienzo del total a las 20:30:08 y el final a las 20:31:49 (un minuto y 41 segundos). El punto álgido en esta localidad se alcanzará a las 20:30:59.Desde la capital de la provincia, por poner otro ejemplo, el eclipse total durará un minuto y 33 segundos, siendo el punto álgido a las 20:31:46. Existen enlaces de Internet (código QR arriba a la derecha de esta página) en los que pulsar sobre la trayectoria del eclipse y conocer a qué hora se podrá ver mejor desde cada municipio de paso.Los eclipses cuentan con un ancho de trayectoria que es, fundamentalmente, la zona en la que el eclipse puede ser observado. Normalmente esta zona no suele tener una anchura de más de 200 kilómetros, aunque en el caso del eclipse del año 2026 será de aproximadamente 290 kilómetros abarcando prácticamente todo Aragón. Y es que la región va a ser, después de Castilla y León, la Comunidad Autónoma con mayor territorio en la franja de totalidad, siendo la provincia de Teruel, ubicada justo en la línea central, uno de los mejores puntos del planeta para su observación.En España podremos disfrutar en esta misma década de tres grandes eclipses de Sol en años consecutivos: dos totales y uno anular (cuando el sol no se queda completamente oculto por la Luna y se ve el anillo). Los totales serán en 2026 y 2027 (éste último al sur de Andalucía) y el último, igualmente bello y excepcional, de tipo anular en el año 2028.A la hora de contemplar un eclipse de Sol deben utilizarse gafas especiales. En www.eclipse262728.com dicen cómo conseguirlas.