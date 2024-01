La travesía de Híjar vuelve a la normalidad tras un espectacular accidente de camión saldado sin daños personales

Por

Dos cocheras semiderruídas, una acometida de agua dañada, cortes al tráfico constantes durante toda la mañana y un herido leve ha sido el resultado del accidente de un camión que se ha empotrado contra una fachada en la madrugada de este viernes en plena travesía de Híjar en la carretera nacional N-232.



El conductor ha perdido el control cuando transitaba por la travesía sobre las 6 de la mañana en dirección a Zaragoza, a la altura de la curva posterior al cruce de Samper de Calanda. En primer lugar ha arrollado dos vehículos aparcados a su paso y posteriormente se ha estampado contra los dos bajos afectados y bloqueado una vivienda. Pese a no resultar afectada, por orden de los Bomberos la familia que la habita no ha podido salir hasta que una grúa de grandes dimensiones se ha llevado la caja del camión que obstaculizaba la entrada.



El conductor del vehículo, que ha salido por su propio pie, ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado en ambulancia al hospital de Alcañiz.



Bomberos de la Diputación de Teruel del Parque de Alcañiz han intervenido en el siniestro. A su llegada, han comprobado que el camión había roto la acometida del agua. Han desconectado las baterías del vehículo y comprobado que no había pérdidas de combustible.



La Guardia Civil ha regulado el tráfico toda la mañana, dando paso alternativo. Una vez que una grúa de gran tonelaje ha hecho acto de presencia, al filo del mediodía, para retirar el vehículo de la calzada, ha sido necesario cortar la circulación en ambos sentidos durante media hora. Se ha dado paso alternativo por las calles de Híjar.



Tras valorar el estado de las cocheras y ver que presentaban algunos daños estructurales, los Bomberos han decidido que lo mejor era demoler con una retroexcavadora parte del tejado para evitar males mayores. Unas vallas impiden el paso a esta hora.



“El lunes retiraremos el escombro de los dos solares y ya es cosa de los particulares entenderse con los seguros”, ha dicho el alcalde, Jesús Puyol, que ha celebrado que no se hayan producido daños personales pese a lo aparatoso del accidente.



El alcalde ha explicado que a la hora del suceso no había nadie en las cocheras, que se usan de peña para las fiestas y como almacén, respectivamente.



En cuanto a la acometida, “la hemos pinzado y no cortaremos el agua el fin de semana para no dejar sin servicio a nadie”.



Con respecto a la familia atrapada en su casa, no ha sufrido ningún daño pero “por orden de los Bomberos no han podido salir hasta que no han quitado la caja, los pobres”. Había un matrimonio con su hijo pequeño.



También hay en este punto una casa rural “que estaba vacía y no ha sufrido daños”, ha pormenorizado Puyol, quien ha concluido que sobre las 15:00 horas se ha restablecido la normalidad en la zona. Exigen la autovía-variante

El alcalde ha aprovechado para recordar que “hace menos de un año se salió un hombre mayor” en la misma curva, y que la travesía es “peligrosa”. Por ello, ha reivindicado que, cuanto antes, se acometan las obras de la variante-autovía A-68 por la localidad, y que se prioricen con respecto a otros tramos menos conflictivos entre El Burgo de Ebro y las Ventas de Valdealgorfa.



“Ya nos cansamos de quejarnos y tocar todas las puertas para que nos hagan el tramo de la autovía y no lo dejen para el final”, ha reiterado el regidor.