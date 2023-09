Las ayudas públicas por la presencia del lobo llegan a 41 ganaderos del Bajo Aragón

Las solicitudes de 41 ganaderos del Bajo Aragón han sido tenidas en cuenta en la propuesta de resolución del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón por la que se conceden subvenciones para la adaptación de la ganadería extensiva a la presencia del lobo.

A las 41 solicitudes de la provincia incorporadas al documento se ha aceptado el 100% de la subvención solicitada.

Los demandantes de la provincia que han sido incorporados a esta propuesta por primera vez desde que se otorgan ayudas por la presencia del depredador pertenecen a las zonas veterinarias de Alcañiz, Andorra Alcorisa e Híjar. Solo dos solicitudes de la provincia de Teruel han quedado desestimadas, según consta en el documento hecho público por la consejería tras su evaluación por la Comisión de Valoración.

En total, el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha reconocido ayudas por importe de 596.967 euros. Las subvenciones a los ganaderos de las tres provincias aragonesas se otorgan para sufragar los costes de colocación de vallados, implantación de sistemas GPS, incorporación de mastines y seguros, según consta en la resolución.

Siete solicitudes

De las siete solicitudes que han sido desestimadas, una lo ha sido por renunciar el propio solicitante a la ayuda y el resto por no cumplir los demandantes con las condiciones de los pastos. Asimismo, en la convocatoria se ha considerado “no procedente” la constitución de una lista de reserva de posibles beneficiarios adicionales.

La resolución de la consejería será definitiva en el momento en el que el Servicio de Sanidad, Trazabilidad y Bienestar Animal resuelva las alegaciones que presenten aquellos que han quedado excluidos de la resolución.

Carlos Egea, presidente de la ADS II del Bajo Aragón, señaló que la resolución “supone el acceso por primera vez de los ganaderos del Bajo Aragón a estas ayudas; el problema es que es el mismo presupuesto que había, por tanto se tiene que repartir esta subvención con 41 ganaderos más, lo que supone una rebaja sustancial de la compensación por cabeza de ganado”, enfatizó. En este sentido, señaló que “los seis euros que se nos habían prometido por activa y por pasiva se van a quedar en 4,4 euros por oveja”.

Prevención

Estas asignaciones tienen un carácter preventivo y pretenden ayudar económicamente a la ganadería extensiva en la implantación de medidas de seguridad y de prevención por ataques de lobo. Es por ello que se financia con este montante la colocación de vallados, seguros por la tenencia de mastines y otros sistemas de seguridad.

Egea señaló que la medida no es a lo que aspiran los ganaderos. “Con 4,4 euros por oveja no tenemos ni para pagar la paja, porque el cambio en las formas de vida que supone la presencia del lobo no se suple con este tipo de subvenciones”, se quejó el presidente de la ADS II del Bajo Aragón. En este sentido, reclamó que la medida adecuada sería la autorización para que el depredador desaparezca de la zona.



“Lo que nosotros queremos es que se lleven el lobo de aquí, porque no ejerce ninguna función y a los ganaderos nos genera multitud de problemas: antes podíamos dejar el ganado pastando en el exterior y ahora nos vemos obligados a ir por las tardes a las explotaciones para dejar las ovejas dentro de los corrales”, subrayó el ganadero alcañizano.