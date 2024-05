Las Cortes rechazan, con el voto de PP y Vox, la mejora del acceso a Andorra por la A-1402

La Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón rechazó este martes la Proposición No de Ley presentada para su debate por el grupo socialista (PSOE) para el acondicionamiento de los accesos y la mejora de la seguridad vial en Andorra a través de la carretera A-1402. La iniciativa, que fue respaldada por Chunta Aragonesista (CHA), PAR y Aragón Teruel Existe, además de por el grupo proponente, fue rechazada con los votos de PP y Vox.El diputado socialista Ángel Peralta defendió la iniciativa en la que señaló que “el acceso a la A-1402 se realiza por una glorieta partida que tiene otras dos conexiones” y que la zona se ha convertido “en un cruce que concentra los principales puntos de accidentes en todo el entorno del casco urbano”. En este sentido, reclamó “colaboración institucional con el Ayuntamiento de Andorra” por parte del Gobierno de Aragón y pidió que los técnicos del Ejecutivo elaboren un proyecto “con dotación presupuestaria suficiente para que puedan llevarse a cabo las obras de acondicionamiento, y que se empleen de manera eficiente esos fondos para cumplir estos objetivos”. El parlamentario señaló que “existe un problema de seguridad vial en andorra que pone en riesgo la vida de nuestros ciudadanos, dados los accidentes que hay en ese cruce entre la carretera A-1402 y el paseo de las Minas”. La implementación de una rotonda “mejoraría la seguridad, reduciría el riesgo de colisiones y aumentaría la seguridad también para peatones y ciclistas”, enfatizó el diputado que defendió la iniciativa.La propuesta de los socialistas fue rechazada por PP y Vox. El parlamentario Luis José Arrechea (PP) manifestó que el Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón “realizará las obras y mejoras pertinentes en cada situación y ante cualquier necesidad, siempre bajo criterios técnicos y no sectarios, no como lo que hicieron ustedes durante ocho años”, le espetó al diputado socialista. Asimismo, cuestionó que “al PSOE le preocupen realmente los accesos al municipio y que esta iniciativa no sea más que una herramienta política”, ya que “el problema ya existía desde el año 2018”, añadió.La diputada de Vox Carmen Rouco reconoció que “la carretera A-1402 es la vía que más tráfico soporta” en el entorno de Andorra, pero opinó que “no tiene sentido realizar una rotonda para canalizar el tráfico interno del municipio”. En este sentido, añadió que “no es necesaria” una actuación de este tipo, “ya que hay una rotonda a trescientos metros que conecta con la carretera A-223". En cualquier caso, la diputada de esta formación manifestó que “sí que hay que seguir con mejoras” en esta vía como pueden ser “el pintado de bordillos, pavimentos y el perfeccionamiento de isletas”.Desde CHA, Joaquín Palacín consideró que la mejora es “una necesidad del territorio y que todo lo que sea para mejorar la seguridad vial y ayudar a toda la ciudadanía a que pueda circular en las mejores condiciones, contará con nuestro apoyo”. La petición, según Palacín, “está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” del municipio.Por su parte, Joaquín Moreno, de Aragón-Teruel Existe, hizo hincapié en que “habrá que limitar la velocidad en este punto kilométrico, aunque no es un sitio donde tengan lugar accidentes”, apostilló el parlamentario. En cualquier caso, Moreno manifestó la importancia de llevar a cabo medidas de “prevención y precaución ante accidentes”, algo que “corresponde a los servicios técnicos del Gobierno”.Por último, el parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, manifestó que “es necesario y cierto que hay mucho peligro en esa zona, pues siempre hay gente andando”. Además, hizo hincapié en que “con una rotonda cerrada y no partida, la velocidad bajaría y se resolvería gran parte del problema”. Nos obstante, “lo responsable por parte de todos es reclamar que el proyecto se incluya en los presupuestos del año que viene”, dijo.