Las obras en los viales de Alcañiz solapadas, el gran hándicap para organizar la MotoGP

Los accesos al circuito de velocidad de Motorland Aragón y la circulación en el casco urbano de Alcañiz se verán modificados durante la próxima cita de MotoGP, el fin de semana del 1 de septiembre, debido a las obras del vial del nuevo Hospital de Alcañiz y las actuaciones de “humanización” de travesías que desarrollarán durante todo el año el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).



Así se puso de manifiesto este jueves durante la primera Junta de Seguridad celebrada para la organización del evento, en la que participaron Subdelegación del Gobierno en Teruel; el Gobierno de Aragón con el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, a la cabeza;, Guardia Civil, Tráfico, Policía Local, Ayuntamiento de Alcañiz, servicios sanitarios, Confederación Hidrográfica del Ebro y el resto de entidades implicadas en el evento.



“Tendremos que coordinarnos muy bien con Tráfico porque este año vamos a tener diferentes afecciones en función del estado de las obras en los viales, y eso será fundamental para definir entradas, salidas y accesos”, dijo el segundo teniente de alcalde del consistorio alcañizano y delegado de Seguridad Ciudadana, Eduardo Orrios.



“Estamos a expensas de que las direcciones facultativas –de las diferentes obras que se ejecutan y se han de ejecutar en la ciudad en los próximos meses– nos manden plazos”, indicó Orrios.



La siguiente reunión de la Junta de Seguridad tendrá lugar a finales de primavera y está prevista una tercera semanas antes de la prueba. Entretanto, “nos hemos emplazado a mantener reuniones bilaterales con cada uno de los implicados, porque unas obras son del Mitma y otras del Gobierno de Aragón”, al objeto de diseñar un “cronograma” con el que tomar las decisiones, añadió el edil. Las afecciones cambiarán

En este momento, las principales afecciones están en el Paseo Andrade, donde a finales de noviembre de 2023 el ministerio inició la llamada obra de humanización de la travesía de la N-211a, una intervención integral que afectará al casco urbano de Alcañiz hasta mediados de este año.

Las obras de este vial, paralelo a la ribera del Guadalope entre el Trillero y la salida hacia Caspe, tendrán una duración de seis meses y en breve encararán su segunda fase, dijo Orrios.



Coinciden en el tiempo con la mejora del vial de acceso al nuevo hospital de Alcañiz –el Camino de la Vía por donde suelen acceder las motocicletas que asisten al circuito desde Caspe–, con una duración estimada de 14 meses desde el pasado noviembre. El tramo objeto de actuación, de 9,2 millones de euros de presupuesto, tiene una longitud de 1,2 kilómetros y 28 metros de ancho. A comienzos de 2025 reabrirá con carriles de circulación por cada sentido, zonas de aparcamiento, carril bici y aceras. Se han proyectado tres rotondas.



También están en marcha, desde agosto de 2023, otras obras de humanización de travesías del Mitma, en este caso en la N-232a desde la estación de autobuses hacia la rotonda del Punto Limpio, donde está cortado el carril de vehículos lentos. También se ha cortado permanentemente la N-232b en el Cabezo del Cuervo, encima de la Renault. Ambas comenzaron en noviembre y tienen seis meses de ejecución.



Es de prever que, cuando acaben las obras de Paseo Andrade y Cabezo del Cuervo, el Mitma acometa las actuaciones en Ronda de Teruel, Muro de Santiago y Carretera de Zaragoza contempladas en este plan global de modernización de las travesías de carreteras nacionales que atraviesan Alcañiz, que serán traspasadas al consistorio. Todas estas actuaciones conllevan un presupuesto general de 6,25 millones de euros y se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España financia con fondos europeos.



Como consecuencia de la remodelación conjunta, quedarán tres kilómetros de carriles bici y se renovarán pavimentos, asfaltados y aceras, además de sustituir tuberías y servicios. Pasos de peatones elevados cada cien metros y carriles de circulación de tres metros de anchura reducirán la velocidad del tráfico. Las obras incluirán la construcción de cuatro nuevas glorietas, la instalación de 130 farolas y la plantación de 200 árboles.



Muro de Santiago y Ronda de Teruel se llevarán la mayor parte de las inversiones. Allí se renovarán todas las redes de saneamiento y servicios, y se instalará un nuevo colector de pluviales. También la avenida Aragón

Por otra parte, el Gobierno de Aragón tiene previsto iniciar también este año la remodelación de otra travesía, como es la avenida Aragón, una actuación que según fuentes del Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón está en proyecto y hay presupuesto, pero hay que coordinarse con el consistorio para establecer el cronograma idóneo. Dado que buena parte del dispositivo festivo se celebra en esta vía, lo razonable sería comenzarlas después de MotoGP.



Por otra parte, “hemos de coordinarnos con la Diputación de Teruel para el arreglo de los accesos por el tramo del Camino de la Vía desde el cementerio hacia el circuito”, explicó Orrios.



Con todo, el reto este año es importante para no generar cuellos de botella en el tráfico rodado de acceso y salida del circuito. No obstante, se espera que parte de las obras actuales hayan finalizado. “Hay que recordar que el Corcho –Ronda de Teruel– lo hemos tenido cortado otros años y el dispositivo se ha realizado con normalidad”, dijo el edil, quien también subrayó que otros temas como el dispositivo sanitario y lúdico se irán “puliendo” a medida que llegue la gran cita, que no se celebra en Alcañiz desde 2022. “Hay que felicitarse por ello y también por el reasfaltado del circuito”, concluyó Orrios.