Las pymes de Teruel optan ya a los primeros 21,4 millones del Fondo de Transición Justa

Las pequeñas y medianas empresas de la provincia tienen un mes de plazo a partir de este martes para presentarse a la primera convocatoria, valorada en 21,4 millones de euros, de ayudas dirigidas específicamente para ellas dentro del Fondo de Transición Justa (FTJ) de Teruel, dotado en total con más de 88 millones y que hasta el año 2027 promueve el Gobierno de Aragón en las diez comarcas con fondos europeos.

La convocatoria, publicada el lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), comprende 5 millones de euros para la línea 1, de ayuda a la digitalización de pymes; 8 millones para la línea 2, de ayuda al desarrollo empresarial e internacionalización; 4,4 millones para medidas de apoyo a la eficiencia energética; y 4 millones para el diseño, implantación y monitorización de sistemas de energía inteligentes y su almacenamiento.

Los proyectos tienen que ser evaluados por los técnicos del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y resueltos antes de que se cumplan tres meses desde el vencimiento del plazo de presentación de las solicitudes.

De esta forma, se pone en marcha el desarrollo del plan por el que la provincia de Teruel va a recibir 88,1 millones de euros para proyectos privados e iniciativas públicas que contribuyan a su reconversión económica y social, una cantidad procedente del nuevo Fondo de Transición Justa creado por la Unión Europea y gestionado por el IAF.

Al igual que sucedió el pasado 25 de abril en la capital turolense, Alcañiz fue ayer sede de un nuevo evento de presentación de las líneas maestras del FTJ para explicar al tejido empresarial, asociativo e institucional las posibilidades que ofrece la dotación económica. Para presentarlos se desplazaron a Technopark Motorland los vicepresidentes del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero y Alejandro Nolasco, que tuvieron como anfitrión al alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan.

La también titular de la Consejería de Economía, Empleo e Industria subrayó, en la clausura del acto, la importancia de “aprovechar la oportunidad” que supone el fondo para la provincia. “Estamos en un momento trascendental para este territorio y debemos exprimir al máximo las importantes cuantías económicas que se van a poder invertir en las diez comarcas”, recalcó.

Según Vaquero, ante este contexto tan ventajoso, es necesario “ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva realidad, apoyarles para diversificar, ser más competitivas e implantar nuevas vías de producción, y colaborar en su internacionalización porque los productos turolenses pueden competir de igual a igual en todo el mundo”, apostilló.

También abogó por “generar nuevos sectores de crecimiento y desarrollo que puedan crear actividad económica y empleo”, además de “hacer más eficientes a las instituciones para mejorar la calidad de vida de todos los turolenses”.

Para toda la provincia

Pese a la denominación del fondo, Vaquero aclaró que las ayudas no beneficiarán exclusivamente a las comarcas mineras sino a toda la provincia, unidad territorial considerada para la aplicación de esta financiación como sucede en otras zonas en Transición Justa como Galicia.

Específicamente para apoyar el desarrollo de los municipios carboneros tras el cierre del sector mineroeléctrico está el “Convenio de Transición Justa”, explicó la vicepresidenta, que llegó “con mucho retraso por parte de una inacción del Gobierno de España y a veces también del silencio y colaboración del Gobierno de Aragón anterior”, criticó.

Este Convenio de Transición Justa, “junto con el Nudo Mudéjar”, supondrá “una importante transformación para estas comarcas mineras”, pero “el Fondo de Transición es para toda la provincia de Teruel”, insistió Vaquero, “para que todas y cada una de las 10 comarcas” y “los 236 municipios se puedan beneficiar”.

Combatir la despoblación

Por su parte, Nolasco, que es también consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, expresó durante la inauguración del acto que estos fondos suponen la “piedra angular para la transformación plena y real que tanto merece la provincia de Teruel”, y para ello se cuenta con “un aliado” en el sector empresarial, “dado que son quienes generan riqueza y empleo”.

“La despoblación es un fenómeno que combatimos desde todas las áreas del Gobierno, porque es evidente que si no hay servicios, no hay carreteras u hospitales la gente no se va a quedar a vivir en el territorio”. En esa línea, recordó la inversión de 52,5 millones de euros hasta el año 2030 para la regeneración de los cascos históricos de los 700 municipios de menos de 3.000 habitantes en Aragón, que desarrollan juntos los Departamentos de Despoblación y Vivienda.

Nolasco reclamó inversiones a Bruselas, en virtud de la aplicación del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que “abre la opción de optar a fondos europeos las regiones que sufran un grave riesgo demográfico”. A su vez, solicitó inversiones para la aplicación de las ayudas al funcionamiento de las empresas al 20%, así como la llegada del Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones, y también las autovías A-25, A-40 y A-68.