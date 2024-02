Los emprendedores del Bajo Aragón exponen sus dudas en las charlas sobre el Leader

El Grupo de Acción Local (GAL) Bajo Aragón-Matarraña (antigua Omezyma) valora la posibilidad de realizar una tercera charla en Alcorisa a lo largo de este mes de febrero para dar a conocer las ayudas del nuevo programa Leader 2023-2027, después de las que ya ha celebrado en Valderrobres y en Alcañiz en las dos últimas semanas, con una asistencia de público que ha rondado las 80 personas. En ambas sesiones, distintos emprendedores han podido plantear sus dudas sobre qué tipo de inversiones son financiables en esta nueva convocatoria y qué requisitos deben cumplir para recibir la subvención por la puesta en marcha de algún negocio generador de empleo.

La última sesión informativa tuvo lugar este miércoles en Alcañiz, en la sede de la Comarca del Bajo Aragón, mientras que la anterior se celebró en Valderrobres la semana pasada, también en la correspondiente sede comarcal.

El gerente de Omezyma, Joaquín Lorenzo, se mostró satisfecho con la afluencia de personas interesadas registrada en ambas sesiones informativas. No en vano, todavía queda tiempo por parte de los emprendedores (hasta el día 29 de este mes) para que puedan presentar solicitudes de ayudas en la primera fase del nuevo programa. No obstante, una segunda fase se abrirá inmediatamente después, hasta el próximo 30 de septiembre, apostilló Lorenzo.

Dudas

Según señaló, “las principales dudas que plantean las personas que acuden a estas charlas están relacionadas con la nueva ayuda de Emprender Rural, que no va ligada a la inversión y en la que hemos introducido muchos condicionantes para poder optar a las ayudas”, reconoció. “Es la linea que más dudas genera entre las personas que se han mostrado interesadas”, si bien hay otros aspectos por los que también se está preguntando. “Por ejemplo, en el caso de los proyectos productivos “hay gente que sigue preguntando si la compra de maquinaria agrícola entra dentro de las subvenciones”.



En este sentido, el responsable del GAL Bajo Aragón-Matarraña recordó que “son dos lineas diferentes que tienen condicionantes distintos, ya que, por ejemplo, para Emprende Rural se otorgan 3.000 euros de subvención para iniciar un nuevo negocio, y en este caso esta linea es idónea para garantizar el relevo generacional en distintos sectores, por tanto, en este caso sí que se aceptan las compras de material de segunda mano”. No en vano, detalló que “cuando una persona adquiere un negocio que otra deja por jubilación, es lógico que se quede con la maquinaria o distinto mobiliario que hubiera en este negocio”. Sin embargo, en el caso de los proyectos productivos “esta posibilidad no se acepta y ha de ser maquinaria de primera mano”.

En cualquier caso, durante las charlas que se han celebrado esta semana, el gerente de la organización recomendó a los interesados que “soliciten distintas ayudas que en este momento están vigentes”. No hay que olvidar, matizó, que “las ayudas del Miner abarcan a todos los pueblos de la Comarca del Bajo Aragón, salvo a Torrecilla de Alcañiz y Valdealgorfa y el plazo en este caso para solicitarlas acaba el 27 de febrero, por tanto, todavía queda tiempo”, añadió. Asimismo, “hay otras opciones para aquellas empresas que quieran apostar por la digitalización de sus negocios como es el kit digital, y lo mismo ocurre con las ayudas de eficiencia energética, que también pueden solicitarse a la vez”. Lorenzo recordó que “cualquier emprendedor puede solicitarlas y, si después son incompatibles, se puede renunciar a la que menos interese”.

En cuanto a las ayudas del programa Leader 2023-2027, recordó que “el primer tramo de solicitudes se cierra el 29 de febrero, pero después habrá continuidad, y se podrán tramitar solicitudes hasta el 30 de septiembre.

Por el momento, el responsable del GAL Bajo Aragón-Matarraña no pudo cifrar cuántas solicitudes se han presentado hasta hoy para acceder a las ayudas en este primer tramo. “Quizá hemos recibido 10 peticiones, pero sabemos que la gente está preparando la documentación y ha habido bastantes llamadas mostrando interés”, enfatizó. En cualquier caso, recordó que “los proyectos maduran a lo largo del año y estamos convencidos de que hasta el 30 de septiembre habrá muchas más solicitudes”.