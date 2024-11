Los letrados de Alcañiz plantan al Colegio de Abogados de Teruel y se van a Zaragoza

Los letrados del partido judicial de Alcañiz han recurrido ante el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón la decisión del Colegio de Teruel de aplicar la obligatoriedad del turno de oficio para todo el colectivo que ejerce en el Bajo Aragón a partir del 1 de enero de 2025, después de la renuncia en bloque de los juristas voluntarios que se hará efectiva esa fecha. Los defensores de este sector se están dando de baja en la provincia para trabajar desde Zaragoza como nueva medida de presión para que su colegio profesional de origen les remunere las guardias en igualdad de condiciones con respecto a sus colegas del partido judicial de Teruel, que cobran el doble.

El colegio instó a los abogados bajoaragoneses a mediados de octubre a presentarse de forma voluntaria al turno de oficio del partido judicial de Alcañiz. Al concurrir solamente dos profesionales y ser el número insuficiente (se han dado de baja una docena), el decano, Alfonso Casas, decretó el turno obligatorio para toda la zona.

Así lo explicaron fuentes de los abogados reivindicativos, que esta semana mantuvieron una reunión con la junta de gobierno del colegio para entablar una negociación.

El 25 de octubre, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, se comprometió en el pleno de las Cortes a colaborar en la búsqueda de una solución a la renuncia de los abogados del turno de oficio del partido judicial de Alcañiz a partir del próximo año, desde el respeto a la autonomía del Colegio de Abogados de Teruel. Y anunció que a partir del 1 de enero de 2024, con carácter retroactivo, se incrementarán un 7% las tablas de compensación que perciben los letrados y procuradores por la prestación de este servicio.

Sin embargo, la decisión del Colegio de Abogados es la de subir linealmente todas las tablas de compensación, sin equilibrar lo que perciben los colegiados de la capital turolense a lo que cobran en Alcañiz y en Calamocha.

Una “injusticia palmaria”

De modo que, ante la obligatoriedad general de ejercer el turno de oficio y en vistas de que el Colegio de Abogados no da su brazo a torcer, una veintena de juristas de Alcañiz (más de dos terceras partes de los que ejercen en el Bajo Aragón) han decidido recurrir la decisión ante el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón y comenzado a darse de baja en su partido judicial para inscribirse en Zaragoza, donde la mayoría tiene domicilio.

“No va a quedar ni un abogado de oficio en 2026 si en 2025 hacen el turno obligatorio a personas que no quieren estar”, vaticinaron las mismas fuentes, que no ven “ningún sentido” a la postura del decano, que califican de “injusticia palmaria”.

“El Gobierno de Aragón ya habilitó en su día una partida para intentar compensar esos desequilibrios y no puede ser que la vuelvan a cobrar ahora los abogados de Teruel. Alguna vez se tendrán que igualar los importes aunque sea de forma progresiva”, reclamaron los juristas de Alcañiz, que temen “que se vacíe este partido judicial”.

“Los de Teruel tendrían que hacer las guardias de esta zona. Esto, llevándolo al extremo, podría acabar con la extinción del Colegio de Teruel. El decano no está calibrando las consecuencias de sus movimientos”, añadieron los díscolos.

Por último, afearon que la junta de gobierno actual se vaya a marchar en diciembre, cuando se renovarán algunos de los cargos tras un proceso electoral, sin “resolver un problema en ocho años en los que solo hemos tenido retrocesos en derechos y retribuciones”.

“Agravios comparativos”

El conflicto tiene su razón de ser en los “agravios comparativos” en los que los abogados de Alcañiz se sienten respecto a sus colegas de Teruel, pues cobran la mitad por sus servicios de guardia. Lo que se retribuye con el turno de oficio son las 24 horas de disponibilidad del letrado durante las jornadas que tiene asignadas, “que es la misma con independencia de si el servicio se presta en un partido judicial capital de provincia o no”, defendían los hasta ahora voluntarios del Bajo Aragón en un comunicado de prensa remitido el 7 de octubre.

“Esta remuneración, ya de por sí escasa y no actualizada, no incluye algunas obligaciones de la guardia, tales como los desplazamientos a Alcañiz desde los municipios del partido judicial donde los letrados tienen su despacho profesional, ni remuneración alguna del trabajo realizado si el ciudadano no presenta la documentación necesaria”.

En los últimos cinco años, el número de profesionales voluntarios se ha visto reducido de unos 20 a una docena en Alcañiz.

Pese a todo, Presidencia mantiene que la renuncia no afectará a los ciudadanos en cuanto a la prestación del turno de oficio, que está garantizado.