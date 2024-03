Los Penitentes de Andorra amenizan el desfile del Silencio antes del estruendo

Por

Los Penitentes de Andorra, nueve cofradías más y la banda de música protagonizaron este jueves la procesión del Silencio, preludio del acto de Romper la Hora con el que llegó el estruendo.



En ambas actividades de la Semana Santa andorrana participó la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la aragonesa Pilar Alegría, invitada por el alcalde Rafael Guía.



La portavoz del Gobierno de España cerró la procesión del Silencio por la tarde y se vistió una túnica negra para romper a medianoche, una actividad que no le era extraña.



“Fundamentalmente, siempre solía ir a la Rompida de la Hora en Samper de Calanda”, dijo, y familiares y amigos también la han invitado años atrás a Híjar, Albalate del Arzobispo, Alcorisa o Alloza. “En Andorra no había podido estar nunca en la Rompida de la Hora y, por lo tanto, estoy doblemente feliz por la invitación que me ha hecho el alcalde y toda la corporación”, señaló Alegría, oriunda de La Zaida (Zaragoza).



Definió como “emotivo” el momento en el que todo un pueblo inicia los redobles y los mazazos a los bombos, “un tiempo absolutamente conmovedor” que anoche tuvo el “honor” de vivir.



“Nos tenemos que sentir muy orgullosos de estas fiestas de Semana Santa” de la Ruta del Tambor y Bombo “que, además, fueron declaradas ya en su momento Fiestas de Interés Turístico Internacional”, añadió. Por ello “es importante que sepamos disfrutar y celebrar estas fechas, y creo que también son días para agradecer y reconocer a todas las cofradías y todos los cofrades”.



Guía desveló que ya invitó a la ministra para las Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo, celebradas hace tres semanas. “Me enorgullece que haya aceptado la invitación porque su presencia prestigia la Semana Santa de Andorra”, aseguró el regidor.



El jueves Andorra estaba “de bote en bote”, dijo Guía, gracias a “todo el pueblo”, los andorranos ausentes, amigos y todos los visitantes que atrae la Ruta.