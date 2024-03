Los socialistas aragoneses celebran, esta vez en Alcañiz, el Día de la Memoria Democrática de Aragón

Los socialistas aragoneses han celebrado de nuevo hoy, en la localidad turolense de Alcañiz, el Día de la Memoria Democrática de Aragón. La cita adquiere este año más relevancia, si cabe, tras la derogación de la ley aragonesa que homenajeaba a todas las víctimas, sin distinción, y que tenía como objetivo impulsar los valores y principios democráticos, el conocimiento y reconocimiento del pasado y preservar el respeto a los derechos humanos como fundamentos de la libertad, informa una nota de prensa.

Tras la negativa del Gobierno de Azcón, que recientemente también rechazó en pleno de las Cortes de Aragón una iniciativa parlamentaria socialista para mantener el 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática de Aragón, fecha en el que se conmemora el bombardeo indiscriminado contra la población de Alcañiz en 1938, los socialistas aragoneses se han propuesto seguir celebrando esta fecha y revindicando los valores democráticos.

En tal fecha murieron cientos de personas tras caer 106 bombas de la aviación italiana que, al mando de Franco, bombardeó Alcañiz, de forma indiscriminada. Por ello, el PSOE-Aragón nunca ha pretendido distinguir víctimas porque todas quedaron marcadas por aquella tragedia y abogar por honrar, recordar, reparar y tratar de que aquella parte negra de nuestra historia no se repita.

La jornada, celebrada en el Liceo de Alcañiz, en una sala repleta de asistentes, ha sido clausurada por el secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, quien ha hecho entrega de un diploma, junto con la reproducción de la ley derogada, al profesorado de la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza en reconocimiento a su ejemplar posición de defensa de la Ley de Memoria, manifestada en la Declaración publicada el 13 de septiembre de 2023, así como por su riguroso conocimiento histórico, porque ese el modo más firme de alimentar nuestra democracia y de los principios morales que la fortalecen, frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, tal y como ellos mismos han defendido.

Lambán ha recordado que la Ley de Memoria Democrática de Aragón era “deliberadamente prudente” y hecha para fomentar la concordia y la convivencia y fue votada también por Cs y el PAR, rechazando así que fuera un texto de izquierda contra derecha.

Gobierno radical

El secretario general de los socialistas aragoneses ha recordado que no todas las CCAA han suprimido la ley de memoria, como Andalucía. En Aragón sufrimos la desgracia de contar con el gobierno de derecha más radical e insufrible de cara a defender los valores democráticos, ha lamentado.

Lambán ha abogado por mantener vivo el recuerdo pero sostiene que no olvidar tampoco requiere instalarse permanentemente en el rencor. En ese sentido, ha explicado que se optó por no derogar la Ley de Amnistía de 1977 porque asegura que la ley de 2018 ahora derogada por PP y Vox hizo una combinación virtuosa de ambos conceptos evitando la equidistancia “porque eso no sirve”.

El líder de los socialistas aragoneses ha instado a los ayuntamientos socialistas a contemplar en sus presupuestos partidas para tareas de exhumación, ya sea de oficio o a través de asociaciones memorialistas, como ha hecho la DPZ que ha duplicado su presupuesto hasta llegar a los 400.000 europeos.

En aras a la convivencia, el PSOE propone a la sociedad aragonesa llegar al año 2036, primer centenario de la Guerra Civil con todas las víctimas de la represesión franquista enterradas en paz, previa exhumación, con la identificación e inhumación correspondiente. Queremos devolver la dignidad arrebatada a las víctimas y que sus familias tengan esa satisfacción.

Carlos Forcadell

Para reforzar el contenido de esta celebración del 3 de marzo, tras la derogación de la ley, los socialistas han reconocido a colectivos que han hecho posible que la memoria democrática sea sentida en Aragón como una necesidad cívica e indisolublemente ligada a la convivencia. Además de las asociaciones memorialistas, la labor de la cátedra de Historia Contemporánea ha sido definitiva a través de una Declaración firmada el 13 de septiembre de 2023 y que ya cuenta con 18.000 adscripciones de historiadores, según ha relatado el profesor Carlos Forcadell, que ha recogido el reconocimiento de los socialialistas. Lambán defiende que la historia se deje en manos de los historiadores para que, tras analizar y contrastar fuentes, hagan un relato no maniqueo, en lugar de dejar esa misión a los políticos y a intereses espurios. Conocer la historia hace ciudadanos libres y no sectarios.

Lambán, que ha reconocido el esfuerzo de muchos socialiastas de la provincia de Teruel que, además de actos como el de hoy, han impulsado proyectos destacables como el Museo de la Guerra o el centro de interpretación de Villarquemado, ha insistido en no olvidar la fecha del 3 de marzo de 1938 en Alcañiz pero no para alimentar rencores y odios, sino para fortalecer la convivencia y buscar en esta fecha acuerdos para seguir alimentando la concordia y obligar a la derecha a entrar en esta senda.