Los trabajadores del transporte sanitario denuncian la situación de la UVI de Alcañiz

El Comité de Empresa de la UTE Transporte Sanitario Urgente Teruel denunció, en una nota de prensa, el riesgo para la salud de los habitantes del Bajo Aragón por la falta de personal en su UVI en estos momentos y lamentó que es una situación que se ha repetido en varias ocasiones desde diciembre de 2021.

Los representantes de los trabajadores explicaron que desde el 8 de julio en horario de 21.00 a 09.00 horas y los fines de semana la UVI de Alcañiz no cuenta con todos sus miembros. Más concretamente, no dispone de la figura del médico, y en algunos turnos ni siquiera con el de enfermería. “Quedaría por lo tanto como una ambulancia convencional al no estar dotada de Desfibrilador ExternoSemiautomático (DESA) para poder actuar como una Soporte Vital Básica”, afirmó el Comité que argumentó que esto supone una “merma de la calidad del servicio y con un elevado riesgo para la salud de los habitantes del territorio del Bajo Aragón”.

Asimismo, la representación sindicar aseguró que esto no es una situación aislada, dado que, al menos desde diciembre de 2021, se ha repetido en varias ocasiones el hecho de no disponer de médico en la UVI y que se ha denunciado a la Gerencia del 061 en Aragón, “sin que por el momento se haya puesto en marcha ninguna solución definitiva”.

Desde la empresa Acciona, adjudicataria del servicio, nadie se ha pronunciado al respecto ni se han dado indicaciones ni protocolos de actuación para estas ambulancias faltas de personal. Eso implica que la UVI queda cubierta por enfermería más dos técnicos, y de esta forma esta ambulancia queda como una Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE).

Los profesionales indicaron que para corregir este problema, la solución pasa por la contratación de nuevo personal para cubrir los turnos. “Pero parece que esa búsqueda de personal médico ni siquiera se está realizando ya”, advirtió. En su lugar, se está cubriendo el servicio con ese segundo Técnico en Emergencia Sanitaria, que es adicional y no forma parte del equipo estándar de la UVI. Pero el Comité insistió en que sin la figura del médico, el recurso sigue siendo “inoperante e ineficaz” en traslados de pacientes con destino a una Unidad de Cuidados Intensivos fuera de Alcañiz ya que su hospital no tiene. Por eso, los traslados interhospitalarios que deberían ser cubiertos por la UVI pasan a ser realizados por la Unidad Móvil de Emergencia (UME), que sí cuenta con la figura del médico. “Eso implica destinar este vehículo de casos urgentes y emergencias primarias para los servicios secundarios que debería realizar la UVI”, lamentó el Comité. Por lo que la zona queda desprovista de UME durante las horas que dura el traslado. Lo que acarrea un deterioro en la atención y prestación de servicios a los usuarios que necesitan de una atención especializada.

De hecho, el miércoles 13 se llegó a anular un servicio de la UVI por esa falta de personal médico, teniendo que asumir el servicio la UME, que como se ha indicado no está pensada para traslados secundarios, dejando descubierta la zona.

“Los trabajadores temen que ejemplos como los sucedidos con el SAMU de la Comunidad Valenciana se puedan llegar a dar en el territorio del Bajo Aragón. Concretamente, el 9 de julio se produjo el triste fallecimiento de una persona por un infarto agudo de miocardio en Alicante al ser atendido por una ambulancia no medicalizada”, advirtió la nota.

Este es un nuevo incumplimiento que se suma a los muchos que viene protagonizando Acciona desde el principio de este concierto. Desde el Comité de Empresa se quiere denunciar la precaria situación que está viviendo en estos momentos esta área de salud y la dejadez por parte de la empresa que da pie a episodios como los que se viven en estos días.

Sobre este asunto, el Departamento de Sanidad explicó que la mayoría de los traslados interhospitalarios se hacen en horarios diurnos y que entonces esta UVI dispone de la dotación completa con personal del 061 y que su fuera necesario podría ir un médico del Hospital de Alcañiz.