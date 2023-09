Mazaleón repartirá agua hasta que se solucionen los problemas de potabilidad

El Ayuntamiento de Mazaleón volvió a repartir el viernes por la tarde agua de boca a la población, en este caso para todo el fin de semana, después de que la empresa que se encarga de realizar las analíticas del agua de boca efectuara un hiperclorado de los dos depositos de almacenamiento y de las tuberías de abastecimiento.

Uno de los depósitos se limpió y desinfectó el jueves y el viernes se efectuó el mismo trabajo con el segundo. “Estamos luchando todo lo que podemos” para eliminar la bacteria que volvió a detectarse en una analítica de agua realizada esta misma semana, explicó la alcaldesa, Rosa Orona. En esta ocasión se trata de la bacteria Clostridium, cuyo origen en la red, según la regidora, todavía se desconoce.

Las analíticas se repitieron y se está a la espera de resultados.

La alcaldesa aclaró que la detección de estos problemas ahora en el mes de septiembre “ha demostrado que el problema en el agua de boca de Mazaleón no lo causa el bajo caudal del río tal y como se había insinuado, puesto que ahora el río baja con abundante caudal y ha vuelto a ocurrir lo mismo que a principios de agosto”, cuando el agua se tuvo que declarar no potable por la presencia de una bacteria. La causa “no es que baje poca agua por el río”, declaró Orona, quien señaló que los técnicos que realizan las analíticas tampoco pueden fijar un origen concreto. No obstante, apuntó que “antes, estos análisis para detectar la presencia de bacteria se hacían dos veces al año y ahora se están realizando de una manera más habitual, con lo que es normal que aparezcan problemas más a menudo tal y como está sucediendo”. De momento, añadió la regidora, “desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para controlarla”.

Una de las hipótesis que se baraja en relación al incremento de los niveles de esta bacteria en el agua son las altas temperaturas. “Uno de los depósitos se encuentra en la parte alta del pueblo y muy expuesto al sol y suele calentarse mucho; pensamos que quizá las altas temperaturas podrían favorecer la aparición de la bacteria, pero tampoco lo tenemos claro”, añadió Orona.

En Calaceite

Por otra parte, el Ayuntamiento de Calaceite informó de que el agua de boca ya es apta para consumo humano. El consistorio había recomendado este jueves que no se bebiera agua del grifo debido a la turbidez que registraba el agua.

El alcalde, Juan Miguel Casasús, indicó que, en este caso, no se ha tradado de una bacteria, sino de que se elevó agua del río después de las últimas lluvias y ésta salía turbia por los grifos. “Las bombas de elevación se activaron automáticamente después del temporal de la semana pasada y se subió agua muy sucia, así que se optó por recomendar a la población en un momento dado que no se consumiera”, porque el depósito también se había llenado un poco de fango, según la información del primer edil. En cualquier caso, no se ha repartido agua embotellada a la población “porque hemos podido seguir dandola en un primer momento desde otro depósito que tenía agua almacenada que se encontraba perfectamente. Cuando este depósito se vació hasta que se ha declarado el agua de nuevo potable solamente ha pasado medio día”, indicó el alcalde.