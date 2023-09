Monroyo celebrará elecciones municipales el 26 de noviembre tras no haber habido candidatos en mayo

Por

El Gobierno ha convocado elecciones para el próximo 26 de noviembre en los 44 municipios en los que no se presentaron candidaturas para los comicios del 28M o se anularon los resultados, uno de ellos Monroyo, en Teruel, donde no hubo candidaturas válidas.



Según ha informado la ministra en funciones de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estas elecciones locales parciales se celebrarán en municipios de las provincias de Burgos (cuatro municipios), Navarra (38), Segovia (uno) y Teruel (uno).



La campaña electoral tendrá una duración de quince días y comenzará a las cero horas del viernes 10 de noviembre y finalizará a las veinticuatro horas del viernes 24 de noviembre.



Como ha recordado Rodríguez, se trata de un trámite ordinario que contempla la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y que tiene como misión "organizar la culminación del proceso electoral de municipales celebradas el pasado mes de mayo".



Así, la ley ordena que en los supuestos en los que no se presentaran candidatos o se detectaran irregularidades que provocaron la anulación de los resultados electorales por sentencia firme o por acuerdo de la Junta Electoral competente se celebren comicios parciales en el plazo de seis meses.



Según un comunicado del Ministerio del Interior, el 26 de noviembre también se repetirán la elección de concejales en nueve mesas electorales en la que se detectaron irregularidades.



Los municipios en los que no se presentaron candidaturas en las elecciones locales del 28 de mayo y, por lo tanto, se abre un nuevo proceso electoral son:



Burgos: Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata, Zael y Trespaderne.



Navarra: Aribe, Auritz/Burguete, Burgui/Burgi, Eslava, Ezcároz/Ezkaroze, Garde, Garralda, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Isaba/Izaba, Izalzu/Itzaltzu, Navascués/Nabaskoze, Orbaizeta, Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, Sada, Sarriés/Sartze, Urzainqui/Urzainki, Uztárroz/Uztarroze, Vidángoz/Bidankoze, Aranarache/Aranaratxe, Bargota, Dicastillo, Etayo, Legaria, Lezaun, Arantza, Areso, Atez/Atetz, Belascoáin, Eratsun, Iturmendi, Muruzábal, Tirapu, Urroz, Uterga, Zubieta, Barásoain, Beire y Orísoain.



Segovia: Cabezuela.



Teruel: Monroyo.



Además, se repetirán las elecciones en aquellas mesas electorales anuladas por sentencia firme o por acuerdo de la Junta Electoral competente, que son:



Almería: Fiñana (Mesas 01-001-A y 01-001-B)



Guadalajara: Ocentejo (Mesa única)



Murcia: Ceutí (Mesas: 01-002-B y 01-006-A)



Ourense: Castro Caldelas (Mesas: 01-001-A, 01-001-B, 01-001-C)



Salamanca: Puerto Seguro (Mesa única)