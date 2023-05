Monroyo se queda sin candidatos para el 28M y se tendrán que convocar elecciones en un plazo de 6 meses

Monroyo vivirá una situación inédita en su trayectoria democrática reciente, después de que ninguna candidatura haya sido proclamada en el plazo legal establecido por la Junta Electoral. El no tener candidatos a los que votar tendrá un efecto inmediato: el gobierno municipal se prolongará con carácter extraordinario por un plazo mínimo de tres meses -momento en el que se convocarán nuevas elecciones municipales- y un máximo de seis.

Ningún partido político ha conseguido cerrar una candidatura completa en este pueblo, pese a que tres (PSOE, PP y PAR) lo intentaron en la fase previa de conformación de listas. No obstante, solamente dos quedaron abiertas tras la publicación provisional: la del PAR, con José Luis Milián de número 1, y la del PSOE, que presentó tres nombres encabezados por Ángel Antolín. Sin embargo, ninguna de las dos se ha completado en la semana adicional de plazo que establece la ley, por lo que no han sido proclamadas definitivamente. Consecuentemente, el pueblo no tiene candidatos elegibles.

Ante esta situación, la corporación actual deberá prorrogar su mandato, según los artículos 181 y 182 de la Loreg, por un plazo máximo de seis meses, momento en el que se convocarán de nuevo elecciones municipales para esta circunscripción. El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, señaló, no obstante, que existe una “doctrina de la Junta Electoral que señala que la convocatoria se realizará en un plazo mínimo de tres meses, que podría ser como máximo de seis”.

Varios supuestos

En relación al procedimiento, indicó que para cuando se convoquen estos comicios extraordinarios “la ley establece varios supuestos: en caso de que no se presenten candidaturas o que las presentadas no cubran la totalidad de plazas de concejal de ese Ayuntamiento. Si las candidaturas a elegir no tienen completadas todas las plazas de concejal posibles (en el caso de Monroyo son siete), se constituirá una comisión gestora que completará estas plazas con las personas que propongan los partidos políticos; mientras que si se da el caso de que no se presenta ninguna candidatura, será la Diputación Provincial la que asumirá la gestión ordinaria”.



En cualquier caso, la ley es muy restrictiva en el segundo supuesto, ya que esa comisión gestora “no podrá adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada”, es decir, si la Diputación acabase gestionando el Ayuntamiento no podría aprobar nuevos presupuestos, teniendo que prorrogar los últimos que fueron aprobados por la corporación anterior, es decir, se tendrían que prorrogar los de 2023 durante el resto de legislatura.

Situación desagradable

La alcaldesa de Monroyo, Gloria Blanc (PSOE), reconoció lo desagradable que está resultando esta situación, y lo atribuyó a “que la gente que tenía posibilidades de comprometerse no lo ha hecho”. Blanc afirmó que “asumiré mi parte de responsabilidad hasta que sea necesario”, en referencia a que seguirá en funciones hasta que haya una nueva candidatura elegible y se celebren elecciones locales o una gestora tenga que hacerse cargo del gobierno municipal.

En relación a la candidatura socialista, apuntó que ni ella ni el resto de miembros de la lista tenían intención de continuar más allá de 2023 y que ya lo habían comunicado al partido y al pueblo en la configuración de las listas para las municipales de 2019. “Hemos trabajado todo lo que hemos podido, pero ya dijimos que no repetiríamos, unos porque ya hemos estado en esta legislatura y otros porque lo estuvieron en la anterior y siguieron cuatro años más”, afirmó Blanc.

Después del 28 de mayo, “trabajaré por el pueblo el tiempo que me toque, aunque es una responsabilidad extra que no imaginaba, hasta que se convoquen las nuevas elecciones y salga una nueva Corporación”, añadió.

El PSOE ha gobernado en Monroyo los últimos 12 años. La última legislatura con dos alcaldes que se turnaron en el cargo, José Ramón Guarc y Gloria Blanc, y en la anterior con Óscar Arrufat. Anteriormente a esa etapa fue Andrés Cros quien ejerció de alcalde en distintas legislaturas, en algunas de ellas como candidato del PAR y en otras como candidato del PP. En la etapa de Cros lo habitual era que se presentara una candidatura única en la que los vecinos reunidos en asamblea votaban a distintas personas, que eran las que, por orden de votos recibidos, integraban la lista que concurría a las elecciones municipales.

Candidatura única

Respecto a lo que ocurra después de los comicios del 28 de mayo con la presentación de nuevas candidaturas, la alcaldesa de Monroyo no se quiso pronunciar, aunque no descartó que acabe presentándose una candidatura única como en los tiempos de Cros: “Creo que no sería descartable”, afirmó. No obstante, aclaró que ella no promoverá ninguna lista en concreto, porque ya lo ha intentado. “Me limitaré a trabajar por el pueblo el tiempo que me corresponda”, dijo.

En referencia a lo que ha ocurrido, la regidora señaló que “en la última semana se quedaron dos listas abiertas para que se acabaran de completar, la del PAR y la del PSOE, mientras que la del PP no quedó abierta”. Añadió que “hasta el domingo había tiempo para completarlas con siete nombres, pero lamentablemente no ha ocurrido”.