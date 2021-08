Moto GP 2021: Alcañiz permitirá ampliar terrazas y poner barra en la calle, pero con todos los clientes sentados

El Ayuntamiento de Alcañiz no permitirá a los establecimientos hosteleros de la ciudad instalar escenarios, discomóviles, pantallas y ningún otro tipo de elemento que cause aglomeraciones no permitidas durante la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, que tendrá lugar del 10 al 12 de septiembre.

Así lo ha anunciado este lunes el consistorio alcañizano en un comunicado en el que ha recordado que la situación sanitaria todavía obliga a seguir una normativa específica para evitar la propagación del virus.

Para garantizar la seguridad y control de la normativa, el dispositivo de seguridad contará con 1.000 efectivos de Guardia Civil, 20 de Protección Civil y refuerzo de Policía Local, además de un punto violeta en Plaza Mendizabal.

De esta manera, los clientes de los establecimientos de hostelería deberán permanecer sentados y guardando la distancia de seguridad en todo momento, aunque los propietarios podrán ampliar su número de mesas en terraza y colocar una barra de máximo dos metros en su fachada, para el uso exclusivo del servicio del personal.

El objetivo de esta medida, que se podrá solicitar por escrito hasta el 3 de septiembre, según indica el consistorio alcañizano, es ayudar a los establecimientos hosteleros, y suma a la exención de pago de tasas de terrazas hasta el final de año.

Por otro lado, la avenida de Aragón quedará cortada al tráfico rodado los días 10, 11 y 12 de septiembre, por las condiciones que alberga en la actualidad, recuperando después su tráfico habitual contando ya con los dos carriles de circulación.

Del resto de zonas se hará el estudio pertinente de viabilidad, cortes de calles y tráfico rodado, una vez recogidas todas las solicitudes de los establecimientos.

Además, para mantener lo más limpia posible la ciudad, se colocarán sanitarios portátiles en diferentes puntos de la localidad y se realizará un dispositivo de limpieza especial para dichos días.

La venta de entradas para la duodécima edición del Gran Premio de Aragón de MotoGP que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de septiembre en MotorLand ya está disponible y el evento cuenta con un protocolo Covid-19 que se deberá aceptar al hacer la compra.