Omezyma aprueba 17 proyectos en el último tramo del actual programa Leader

El Consejo de Dirección del Grupo de Acción Local (GAL) Bajo Aragón Matarraña (antigua Omezyma) ha aprobado la propuesta de subvención de los expedientes que se presentaron al sexto tramo de la convocatoria de 2020-2022, que es el último previsto del actual programa Leader que gestiona el grupo. La inversión aprobada asciende a casi 440.000 euros entre proyectos productivos y no productivos (estos últimos con un 80 % de la financiación).

El número de solicitudes de financiación que se presentaron en esta última convocatoria fueron 33. De ese total se aprobaron 11 expedientes de proyectos productivos y 7 de proyectos no productivos. De ese volumen, nueve expedientes quedaron en lista de reserva por insuficiencia presupuestaria, uno no se ha tramitado por desistir el promotor y cinco no fueron valorados de forma positiva. Ahora falta que la administración autonómica de su visto bueno definitivo a la propuesta del Consejo de Dirección.

El total de inversión aprobada en esta última convocatoria ha sido de 439.905 euros, con una aportación de fondos públicos de 180.295 euros (de fondos Feader y del Gobierno de Aragón), lo que supone una ayuda media del 41%. Según la organización, de desarrollarse todas las propuestas, el impacto en el empleo supondría una consolidación de 31 empleos ya existentes y la creación de dos nuevos (una mujer y un hombre).

El gerente de Omezyma, Joaquín Lorenzo, explicó que con la tramitación de los expedientes de este último plano ya no quedan más plazos para solicitar ayudas en este programa Leader, ya que los Grupos de Acción Local (GAL) van a centrarse a partir de ahora -de hecho ya están en ello- en la preparación de la nueva estrategia de desarrollo rural del nuevo horizonte. “En este momento estamos recabando datos estadísticos; después habrá que hacer reuniones con todos los sectores y, una vez se apruebe la estrategia, se presentará el proyecto para el nuevo periodo”.

En cuanto a este sexto y último tramo, la ventanilla de entrada de proyectos se cerró el pasado 30 de septiembre, por lo que los proyectos aprobados se financiarán con cargo al presupuesto que queda para este ejercicio 2023. Después, se dará el periodo por terminado.

En relación a los proyectos que se han aprobado en este último tramo por parte del Consejo de Dirección de Omezyma, el gerente de la organización señaló que “son, en su mayoría, proyectos pequeños”, si bien recalcó que alguno de ellos “tiene un importante carácter innovador”. Entre otros, Joaquín Lorenzo señaló el “obrador de productos vegetales que simulan el sabor del queso, de la carne, la morcilla o la sobrasada que quiere montar una alcorisana”. Se trata de una iniciativa que está destinada a personas veganas que no toman ningún tipo de alimento de origen animal. Asimismo, apuntó otros dos como la librería que se pondrá en marcha en Calaceite o la carpintería que se proyecta implantar en Aguaviva.

Asimismo, entre los proyectos productivos también figura un centro de fisioterapia en Alcorisa y varios proyectos de instalaciones fotovoltaicas para un secadero de jamones en Peñarroya de Tastavins o para autoconsumo en Áridos Seva de Calanda. También en Calanda se proyecta la instalación de una nueva pista deportiva dedicada a uno de los deportes que más de moda está entre la población, el pádel.

Según apuntó Joaquín Lorenzo, en la nueva estrategia de fondos Leader “va a haber cambios” de criterios relacionados con el tipo de proyectos a financiar. No obstante, el gerente no pudo adelantar nada, puesto que “estamos en una fase de elaboración, debatiendo sobre esos cambios y nuevos criterios que se pueden financiar”.

Papel de la Red de Desarrollo Rural y proyectos tractor

La nueva estrategia de los grupos Leader incorporará “cambios”, según apuntó el gerente de Omezyma, Joaquín Lorenzo. La principal novedad es que el Gobierno de Aragón obligará a que sea la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, a la que están asociados los 20 Grupos de Acción Local (GAL), la que realice los controles y el pago a los promotores de los distintos proyectos.

Asimimo, otra de las novedades será que cada GAL podrá ser promotor de un proyecto paraguas o tractor. Además, habrá una ayuda a la creación de empresas que no estará ligada a inversión, por lo que estará vinculada a cuantías fijas y no a porcentajes de ayuda en función de la inversión realizada.

El proyecto tractor que presenten los GAL deberá tener relevancia en todo el ámbito territorial de la Estrategia. Según comentó el gerente de Omezyma, este proyecto “reforzará el

impacto y la visibilidad de la Estrategia” y contará con una ayuda máxima de 300.000 euros de inversión elegible y un mínimo de 200.000 euros. En este sentido, a priori, la inversión “la podrá llevar a cabo el propio grupo, una entidad sin ánimo de lucro o una entidad local del territorio” y contará con una ayuda que como mínimo será del 80% del total de la inversión contemplada.

Según comentó Lorenzo, la aprobación del proyecto se realizará conjuntamente con la aprobación de la Estrategia de desarrollo rural del próximo periodo. En cualquier caso, de forma excepcional se permitirá que una estrategia pueda presentar dos proyectos tractores respetando en su conjunto los límites máximos y mínimos. Esta opción deberá estar “debidamente justificada”.