Ordenan el derribo de otra casa en la calle Trinidad de Alcañiz por el reventón

La vivienda situada en el número 20 de la calle Trinidad de Alcañiz, donde recientemente fueron derribadas otras dos casas tras un reventón de una tubería de agua, también ha sido declarada en ruina y se ha iniciado su derribo. Será la tercera casa que se tiene que demoler como consecuencia de la pérdida de agua que sufría la red de abastecimiento de la calle y que no fue detectada a tiempo.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, confirmó este martes que había firmado la orden de derribo de esta tercera vivienda, después de que “un informe municipal haya declarado el inmueble en ruina”. El primer edil explicó que “la vivienda carece de estructura, se asienta sobre el suelo directamente y, aunque parece que está bien, puesto que el interior de la casa está perfecto, la realidad es que no tiene garantizada su seguridad, al no haber ningún tipo de cimentación”. Según explicó, la decisión se ha adoptado después de que ya se hayan ejecutado los derribos de las dos casas colindantes y se haya procedido a la revisión de esta tercera casa.

En el inmueble vivía una familia con su hijo que en este momento vivía en una casa en alquiler que “les facilitó Aquara”, la empresa gestora del agua, que tendrá que indemnizar a cada familia por la pérdida de sus casas. “Es una situación triste, pero la decisión se ha adoptado por seguridad de todos” enfatizó el primer edil, quien no pudo precisar si habrá un nuevo derribo en la calle. “Inicialmente no, creemos que la siguiente se podrá salvar, pero no podemos asegurarlo al 100%, porque en el caso del número 20 tampoco estaba contemplado que hubiera que echarla abajo y finalmente se ha tenido que ejecutar la orden de ruina por una cuestión de seguridad”, añadió el alcalde.

Desde abril

El Ayuntamiento de Alcañiz inició el pasado mes de mayo el derribo de dos viviendas de la calle Trinidad (las situadas en los números 16 y 18) que tuvieron que ser desalojadas un mes antes, después de que aparecieran grietas en las paredes, fisuras que habían sido causadas por una fuga permanente de agua de una de las tuberías de abastecimiento.

El desalojo de las viviendas se produjo en abril como consecuencia del reventón de una tubería de agua que, según apuntó el alcalde en aquel momento, “llevaba mucho tiempo en mal estado, porque los servicios técnicos consideran que un reventón reciente no ha podido generar unas consecuencias tan graves”. Debido a esta fuga, los cimientos de las casas fueron recibiendo humedad por las filtraciones, lo que aceleró el deterioro de los inmuebles.

En cuanto se detectó lo que estaba ocurriendo, la empresa gestora del agua intentó estabilizar la fuga, pero no lo consiguió a pesar de intentarlo durante varias semanas. En una de las casas, según relató el alcalde el pasado mes de mayo, “la caja de la escalera estaba en muy mal estado, podía caerse en cualquier momento”, así que se decidió la declaración de ruina inminente. Aparte del deterioro interior, también empezaron a detectarse grietas en la fachada.