Partidos y empresarios hablan de "poco rigor" y de "decepción" tras la visita de la ministra Teresa Ribera a Andorra

La Asociación de Empresarios de Andorra calificó este martes de “decepcionante” la presentación del Convenio de Transición Justa de Andorra a cargo de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y del presidente de Aragón, Javier Lambán, en Andorra. El presidente de los empresarios, Roberto de Miguel, lamentó que ninguno de los dos hablara de plazos ni concretara cuándo y de qué manera pueden llegar las inversiones prometidas (200 millones de euros) en forma de ayudas públicas.

“Nos pareció decepcionante, porque cuando viene una ministra o un presidente del Gobierno de Aragón a presentar un documento de esta importancia se debe aportar algo más de información a las personas a las que se presenta, y no ocurrió nada de eso, porque ni se dijo cuánto tiempo tiene que estar expuesto en Bruselas el Convenio ni de qué plazos estamos hablando para ejecutar la inversión. No nos pareció una visita de rigor”, añadió De Miguel.

En este sentido, enfatizó que “después de cuatro años que han pasado desde que vino la ministra a Andorra, un tiempo considerable para elaborar este documento, lo que tenemos sobre la mesa no son certezas, sino dudas”, añadió, al tiempo que se preguntó por “la plurianualidad con la que se va a ejecutar esa inversión”. En ese sentido, señaló que “llevamos muchos años en los que se anuncian proyectos, la creación de empleos, y eso mismo ocurrió en esta presentación, en la que se volvió a hablar de la empresa Oxaquin y de los empleos que va a crear, pero de momento no vemos el proyecto sobre la realidad”, añadió.

Por otra parte, el presidente de los empresarios cuestionó que el Ministerio de Transición Ecológica haya previsto dentro del Convenio dedicar 20 millones de euros a formación. “Nos parece un disparate, y ya veremos cómo se utilizan”, enfatizó De Miguel, que se preguntó “de qué sirve que Andorra sea el primer Convenio de Transición Justa que se presenta, si no se ha firmado ni tampoco sabemos cuándo se hará”. Lo positivo: “que todo esto va a repercutir en el territorio”, aunque recordó que “la gente está cansada de tanta promesa que no aterriza”.

Sobre la reunión del día 15 de diciembre, a la que emplazó el Ministerio a los agentes sociales locales este lunes, Roberto De Miguel deseó que en este nuevo encuentro “se resuelvan las dudas que tenemos y que nos han quedado tras esta visita , que nos hablen de tiempos, que nos expliquen qué tramites hay por delante, si tiene que pasar por Bruselas, es decir, que nos expliquen cuándo, cómo y cuánto”,enfatizó.

CHA y Cs

Otras formaciones políticas realizaron valoraciones sobre la visita de la ministra de Transición y todas fueron en el mismo sentido que la opinión expresada por los empresarios de Andorra.

Chunta Aragonesista (CHA) también lamentó la poca concreción del Convenio de Transición Justa de Andorra y reclamó una apuesta decidida por la economía real de la zona. José Manuel Salvador, secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, afirmó que “hay que apoyar a las pequeñas empresas y atender a las necesidades más urgentes del territorio, como la pista minera entre Andorra y Ariño, la disponibilidad del recurso hídrico o el ramal ferroviario”. Asimismo, lamentó la poca concreción del Convenio de Transición Justa para Andorra, anunciado este lunes: “llevamos muchos años de promesas vacías y de insistir en un modelo para intentar atraer grandes empresas que, lamentablemente, no ha conseguido hasta ahora sus objetivos”, señaló Salvador.

El responsable de la formación aragonesista enfatizó que debe incidirse “en la economía real de la zona, apoyando a las pequeñas empresas y servicios existentes, con el objetivo de consolidar puestos de trabajo, crear nuevos y favorecer el relevo generacional”. En este sentido resaltó que “el Convenio debería atender a las necesidades más urgentes del territorio, como la adecuación de la pista minera entre Andorra y Ariño, la disponibilidad del recurso hídrico o el ramal ferroviario”, añadió.

Calidad de infraestructuras

Para el secretario territorial de CHA “es necesario velar por la mejora de la calidad de infraestructuras y dejar atrás ese círculo vicioso de búsqueda de grandes empresas que siempre acaba en fiasco. Debemos apostar por lo pequeño, por la economía real, por empresas agroalimentarias y de servicios pegadas al territorio para consolidar la estructura actual en Andorra y comarca”, advirtió el dirigente aragonesista, quien aseguró que “ese dinero estará mejor invertido así que persiguiendo grandes expectativas, de las que hasta el momento se han cumplido muy pocas”. A todo ello añadió que “existe una deuda histórica con la zona que es hora que se empiece a saldar”.

Por su parte, el coordinador de Ciudadanos (Cs) en la provincia de Teruel, Ramón Fuertes, aseguró que los anuncios realizados este lunes por la ministra “llegan tarde y sin certezas”, por lo que el portavoz liberal reclamó al Gobierno “hechos concretos” y no más falsas promesas como las de los últimos años.

Para Fuertes, “el Plan de Transición Justa se anunció en enero de 2019 y todavía no está firmado, por lo que lo normal es que acojamos estos anuncios a escasos meses de las elecciones con mucho escepticismo”, comentó, al tiempo que lamentó “los insufribles tiempos” en todo lo relativo a este convenio. “Hace meses que Andorra no tiene un segundo que perder si quiere garantizar su futuro, pero eso parece que no importa mucho al Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene a la comarca y la provincia en la más completa incertidumbre”, denunció el portavoz, quien recordó que las empresas anunciadas “no llegan al territorio y los empleos destruidos no se están creando”.