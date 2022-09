Premiada una farmacéutica del sector de Alcañiz por fomentar el buen uso de medicamentos contra la diabetes

Por

El Ministerio de Sanidad ha premiado a dos farmacéuticas aragonesas, en el contexto del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, por su trabajo titulado Adecuación de la prescripción de antidiabéticos no insulínicos en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica en los sectores de Alcañiz y Barbastro.



El premio se les entregó el pasado 16 de septiembre, en una jornada científica en la que se presentaron las mejores prácticas puestas en marcha en los centros sanitarios españoles para fomentar el uso seguro de los medicamentos.



La de las aragonesas fue la ganadora de entre 40 propuestas presentadas desde diferentes partes de España.



Las galardonadas han sido la barbastrense María José Buisán Giral, del sector Barbastro; y la oscense, Miren Arantzazu García Colinas, del sector Alcañiz.



Los diferentes trabajos recogen las líneas clave del lema de este año Medicación sin Daño, sobre las transiciones asistenciales, los pacientes crónicos polimedicados y el uso seguro de los medicamentos en situaciones de alto riesgo tanto en todos los ámbitos asistenciales.



De esta manera el Ministerio de Sanidad se ha unido a la campaña mundial de la Organización Mundial de la Salud para respaldar la seguridad de los pacientes como una prioridad de salud global.



El objetivo de esta jornada ha sido difundir las mejores prácticas y que se puedan implantar en los servicios sanitarios de todo el país.



Además, este trabajo ha recibido el primer premio al mejor proyecto del Servicio Aragonés de Salud en las Jornadas de Calidad del Salud de 2021. El trabajo

En Atención Primaria (AP) es frecuente tratar a pacientes diabéticos muy ancianos cuya función renal está deteriorada por la propia evolución de la enfermedad y los años de vida acumulados.



De hecho, el 9,16 % de la población adulta sufre algún grado de enfermedad renal crónica (ERC), aumentando de forma progresiva con el envejecimiento (20,6 por ciento en mayores 64 años), y con otras enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, con las que a menudo se presenta asociada.



La ERC se considera una cuestión relevante en las estrategias de abordaje de la cronicidad y de la seguridad de los pacientes. El grado de severidad de la ERC influye de manera importante en la farmacocinética de los medicamentos (absorción, distribución, metabolismo y eliminación) y por tanto, en la eficacia de los mismos, o en la probabilidad de acumulación y de efectos adversos importantes, incluida la toxicidad renal. De ahí que la adecuación de la prescripción en la ERC pueda contribuir a disminuir su progresión y morbimortalidad asociada. De hecho, el factor más limitante en la selección del fármaco es el valor de FGe (FG estimado).



Este proyecto se incluyó en los Contratos Programa de 2019-2020 de los Sectores Alcañiz y Barbastro, ya que abordó mejorar la seguridad del paciente a través de un uso seguro de los medicamentos, recordando de los límites a la prescripción de los antidiabéticos no insulínicos que impone la función renal.



El objetivo principal del trabajo es analizar la adecuación de las dosis prescritas de fármacos antidiabéticos no insulínicos. Como propósito secundario está promover la correcta dosificación de otros fármacos, en caso de detectarse una contraindicación o dosificación inadecuada del antidiabético no insulínico.