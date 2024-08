Quejas en Andorra por una plaga de pulgas procedentes de un corral desatendido

El Ayuntamiento de Andorra ha fumigado ya dos veces entre las calles Don Alejo Abellán y Zuera para intentar atajar una plaga de pulgas y garrapatas que procede de un corral donde no se ha actuado por ser de un particular. El consistorio apremia al propietario para que tome medidas y, de existir inacción, plantea recurrir a las medidas que la ley le brinde para solucionar el problema.

El problema existe desde hace 15 días y, aunque el consistorio ha intentado ponerle fin, de nada ha servido el doble tratamiento de desinsectación específico aplicado –el último este jueves– porque ayer las pulgas seguían pululando en el entorno de los contenedores más próximos al corral donde los vecinos de la zona de la estación de autobuses sitúan el foco. La foto que acompaña a esta información así lo atestigua, con decenas de pulgas sobre las piernas de una vecina que fue a reciclar unos cartones.

“Se ha visto un carrito de niños con 50 pulgas, han tenido que llevar a los perros al veterinario y la gente llega con insectos a sus casas. Hay gatos callejeros y está el supermercado DIA cerca, por lo que la situación es grave”, dijo una vecina en declaraciones a este diario que teme que la plaga se pueda extender a servicios como la residencia de ancianos. “El problema se está extendiendo”, indicó esta misma fuente, que señaló que su vecina suele refugiarse del calor con sus nietos en la cochera “y ahora no puede” debido a la proximidad a este insalubre corral.

“En mayo llamé a la Policía Local alertando de que había varios perros dentro que estaban todo el día ladrando y llorando. Me dijeron que no podían hacer nada y ahora dicen desde el ayuntamiento que teníamos que haber denunciado a la Guardia Civil. Nos lo podrían haber dicho entonces”, afeó esta ciudadana, que lamentó que el propietario no tome medidas de motu propio: “Es una alerta sanitaria”.

“Hemos requerido a este particular para que desaloje el corral y lo limpie. Los vecinos lo sabían hace meses y no denunciaron al particular”, dijo el alcalde, Rafael Guía, quien aseguró que el consistorio no puede actuar de oficio para limpiar dentro porque es propiedad privada y tiene que tener una autorización judicial. “Si el propietario se cierra habrá que tomar las decisiones que estén al alcance del ayuntamiento conforme a la ley”, apostilló Guía.

“No ha habido dejadez”, insistió el regidor, que recordó que el pasado 2 de agosto el consistorio realizó un tratamiento inicial de desinsectación especifico que fue repetido el jueves. Asimismo, el ayuntamiento ruega a los propietarios de mascotas que se abstengan de sacar a pasearlas por esta zona y ha avisado a la asociación Somos su Voz para que vele por los gatos callejeros. Guía aseguró que la fumigación, única acción que puede acometer por ahora el consistorio, está bien hecha y la zona afectada está “muy acotada”, por lo que llamó a no generar alarma.