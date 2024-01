"Queremos que el Hospital de Alcañiz tenga los mismos servicios que el resto de Aragón"

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales del Bajo Aragón ha resurgido para alertar de que la privatización de algunos servicios del nuevo Hospital de Alcañiz aún no está descartada. Fundamenta estas sospechas en que el Gobierno de Aragón PP-VOX ha adjudicado a una empresa privada el plan de dotación de equipamiento. Esto no se ha hecho en Teruel, de modo que quieren que tanto el presidente, Jorge Azcón, como el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, manifiesten que el hospital bajoaragonés será de gestión cien por cien pública en todos sus servicios, sanitarios o no, y aclaren cuáles van a ser estos sin confidencialidad. La secretaria general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras Aragón y una de las portavoces de la Plataforma, Delia Lizana, se niega a que los bajoaragoneses sean ciudadanos de segunda.

-¿Les convencen las explicaciones ofrecidas por fuentes del Salud tras la rueda de prensa que dio la plataforma el día 24?

-Son declaraciones que no están firmadas por ninguna voz autorizada, se citan únicamente fuentes del Salud. Nos gustaría que fuese el consejero de Sanidad, o el presidente Javier Azcón, quienes afirmaran que la gestión del nuevo Hospital de Alcañiz va a ser cien por cien pública. Queremos que se gestione en idénticas condiciones al nuevo centro de Teruel y el resto de Aragón, no queremos ser menos.

-¿El plan de dotación de equipamiento del nuevo Hospital de Teruel no ha salido a licitación para su redacción por parte de una empresa, como sí ha sucedido con el de Alcañiz?

-En el caso del Hospital de Teruel, el estudio de las necesidades y equipamiento se ha hecho desde el propio Departamento de Sanidad, a cargo de profesionales propios y cualificados para ello, mientras que en el caso del Hospital de Alcañiz el pliego se ha entregado a una empresa privada. Nos preocupan también los tiempos, pues la puesta en marcha total se prevé ahora para el segundo semestre de 2025. Hay un retraso evidente en los accesos que lo está demorando. En los últimos años, el Hospital de Alcañiz ha tenido una serie de incidencias que no ha tenido el de Teruel. La primera es que nació de una forma diferente. En el de la capital provincial nunca estuvo en riesgo la gestión cien por cien pública, esa niebla de la construcción público-privada nunca existió. También hay diferencias en cuanto al proceso de humanización del nuevo centro, por el que los profesionales se reúnen para ver cómo va a ser la atención sanitaria y las propuestas de mejora. Siempre hemos criticado que Alcañiz estará infradotado cuando atiende a más población, 80.000 personas.

Dudas

-En rueda de prensa dijeron que dudaban incluso de que Alcañiz fuera a tener Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

-Existe una memoria para el Hospital de Alcañiz, pero hasta que no tengamos el resultado de ese plan funcional y ese estudio de equipamiento no tendremos claro los servicios que se van a constituir. No sabemos si se va a dotar una UCI. Tampoco sabemos si va a tener una resonancia magnética o no. Ahora mismo es una empresa privada la que presta el servicio con un camión. ¿Ahora será público? Los servicios de Oncología o de Salud Mental también han sido históricamente deficitarios.

-Quieren que el desarrollo de ese plan de equipamiento sea transparente.

-No hay claridad sobre cómo se va a dotar. En la última frase del pliego ya adjudicado se indica que será confidencial la documentación a aportar por el Salud a los licitadores en cuanto a plantilla actual, planos del nuevo hospital, cartera de servicios y plan funcional. Nada de ese informe puede trascender y nos preocupa bastante. Se acabará haciendo público, pero en tanto en cuanto estén en ese periodo de seis meses de ejecución y no tengan resultados no sabremos nada.

-¿Sobre qué servicios habría aún amenaza de privatización?

-Aquellos que no son estrictamente sanitarios, como cocina, mantenimiento o el parquin. Eso dependería mucho de la fórmula que se fuese a aplicar. No sabemos si la resonancia magnética la seguirá llevando una empresa privada o van a ser los propios radiólogos del hospital quienes la prestarán, o qué ocurrirá con la diálisis, servicio que en este momento lleva una empresa privada. No conocemos los detalles.

-¿Todo esto va a depender del estudio adjudicado?

-Sí. En realidad, es tan fácil como que salgan a decir públicamente qué servicios va a tener el Hospital de Alcañiz. La plataforma nos felicitamos porque la ciudadanía del Bajo Aragón fue contundente para la reversión del modelo de construcción público-privada que querían implantar en 2015 (el gobierno de Luisa Fernanda Rudi, PP). Los trámites se paralizaron (con el ejecutivo de Javier Lambán, PSOE) y fue una victoria para el modelo de construcción cien por cien público. Velaremos por que Alcañiz sea como el resto de hospitales de Aragón, y para que tenga los mismos servicios que Barbastro, Calatayud o Teruel, todos ellos hospitales periféricos. No podemos ser nuevamente ciudadanos de segunda. Queremos tener las mismas condiciones que todos los aragoneses. No puede ser que no tengamos camas UCI ni autovía, que a un paciente lo trasladen a Zaragoza al hospital y sus familiares tengan que desplazarse por esa carretera nacional.

-¿Qué buscan con la batería de mociones que presentarán en las instituciones?

-Que se posicionen todos los partidos políticos en la defensa de una sanidad pública igual para todos los bajoaragoneses. Es el momento de volver a defender el hospital público.



Politización

-¿Entienden que puedan acusar a la plataforma de estar politizada porque no se manifestó sobre los retrasos del anterior Gobierno de Aragón?

-Ha habido siempre una alerta en cuanto al retraso y la demora. Se nos ha pedido paciencia y se nos han explicado los plazos y cómo iba a ser el resultado final, 100% público. Eso nos daba tranquilidad. Pero que ahora el plan de equipamiento se encargue a una empresa privada cuando en Teruel no ha sido así nos hace estar en situación de alerta.

-¿El anterior gobierno no pudo dejar ya encargado este programa de necesidades?

-Los plazos se han demorado mucho y es cierto que en medio de este retraso ha habido un cambio de gobierno. El retraso ha sido un inconveniente, pero viene dado porque se tuvo que rechazar aquella primera fórmula, empezar de cero y construirlo con fondos públicos. Después se paralizó la obra por intereses de la adjudicataria y hubo que reanudar de nuevo la tramitación. Pero insisto: si mañana sale el consejero y garantiza que el modelo y los servicios van a ser cien por cien públicos, la plataforma ha acabado su recorrido. Este momento es supercrítico y una parte del gobierno actual (PP) tuvo intenciones que paralizamos.

-¿Habrá un hospital a la última sin personal suficiente?

-El problema de los facultativos es importante. Se va a tratar la semana que viene en las Cortes el mapa sanitario actual. Nos preocupa que vayamos a un recorte de profesionales. No sé cómo se podrá hacer atractivo que vayan al hospital de Alcañiz y otros periféricos. Esto solo pasa por un abordaje desde la Dirección de Recursos Humanos del Salud. Aquí no tenemos un kilómetro de autovía, no tenemos una UCI y no se pueden hacer todas las cirugías. Hay muy buenos profesionales en Alcañiz y se están haciendo cosas novedosas, pero habría que potenciar más proyectos de investigación y nuevas tecnologías para que hubiera un efecto llamada.

-¿La plataforma peleará por otros servicios públicos?

-En estos momentos nos hemos planteado el tema del Hospital de Alcañiz, que es lo más importante. Veremos el recorrido que tiene y hacia dónde vamos, pero nos proponemos la defensa de todos los servicios públicos y los derechos sociales.

-El miércoles hubo caras nuevas. ¿Fue intencionado?

-Sí. Aquí no hay dinosaurios sino gente joven y muchas mujeres. Visualizamos la renovación.