Reducen el servicio de atención médica en seis pueblos de la zona de Mas de las Matas y Calanda

Cinco municipios pertenecientes al centro de salud de Calanda y al menos uno del área de salud de Mas de las Matas han empezado 2024 con un día menos de atención médica debido a una reestructuración de horarios de los facultativos de atención primaria que, sin médico sustituto disponible, se niegan a realizar más horas extraordinarias que les resten días de descanso.

Los alcaldes fueron convocados a una reunión con la directora de Atención Primaria de Alcañiz y los médicos de la zona, en la que se les informó de que a partir del mes de enero se procedería a reestructurar la atención sanitaria en los pueblos de la zona y que esta medida se mantendría vigente hasta el mes de abril, cuando tendrá lugar un nuevo concurso de traslados. A partir de esa fecha, se tendrá que ver si el número de facultativos de estas zonas de salud se refuerza o incluso disminuye.

La reorganización sanitaria deja a los consultorios de Torrevelilla, Foz Calanda y Belmonte de San José con dos días de atención sanitaria (hasta ahora tenían tres), mientras que La Cerollera y Cañada de Verich se tendrán que conformar con un día de médico (tenían dos días). También La Ginebrosa, en el centro de salud de Mas de las Matas, se verá afectada por esta reestructuración y contará con facultativo un día a la semana.

Alegaciones

Los médicos alegan que esta medida mantiene la atención mínima legal que viene recogida en una legislación referida al funcionamiento de la atención primaria que se publicó hace 27 años y que continúa estando en vigor. Se trata del Decreto 59/1997, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, que regula el Reglamento de Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en Aragón. Según este documento, la periodicidad de consultas en aquellas localidades o puntos geográficos donde no radique el centro de salud se hará de acuerdo con ciertos criterios orientativos: para núcleos de hasta 100 habitantes: consulta con una periodicidad propuesta por el Equipo de Atención Primaria y determinada en el Reglamento Interno de Funcionamiento; para núcleos de 101 a 200 habitantes, consulta 2 días a la semana; para núcleos de 201 a 300 habitantes, consulta 3 días a la semana, y para núcleos de 301 a 400 habitantes, consulta 4 días a la semana. En municipios de más de 400 habitantes la consulta diaria queda establecida de lunes a viernes.

De acuerdo con esta reglamentación, se han reorganizado los horarios de atención primaria en ambos centros de salud. En el caso de los municipios que dependen de Calanda, la atención sanitaria se reduce en un día en cada pueblo, salvo en Calanda. En el consultorio de Torrevelilla el médico pasará consulta dos días a la semana, los lunes y jueves, de 09.00 a 11:30h, mientras que la Enfermería se mantendrá esos mismos días y también los miércoles de 11:00h. a 12:30h. En Belmonte de San José, el médico acudirá lunes y jueves, de 12:30h a 14:30h y la enfermera los mismos días y también el miércoles de 13:00h. a 14:00h. En Cañada de Verich habrá un día de atención facultativa los martes de 9:00h a 11:30h. La enfermera estará en ese horario y los viernes de 11:00h a 12:30h. En La Cerollera, también se reduce a un día semanal, los martes de 12:30h a 14:00h. La enfermería atenderá en ese horario y los viernes de 13:00h a 14:00h. Finalmente, el consultorio médico de Foz Calanda tendrá atención los lunes y jueves de 9:00h a 11:30h y Enfermería en ese horario y los viernes de 10:00h a 11:00h.

En cuanto a la zona de salud de Mas de las Matas, el municipio más afectado es La Ginebrosa, que también pierde un día de atención sanitaria. El médico estará los martes de 08.00 a 11:45h. y los viernes de 11.45h a 15.00h. En la misma franja horaria de la Enfermería.

Otros municipios como Aguaviva, si bien mantienen la atención facultativa los cinco días de la semana, tendrán una reestructuración horaria, según explicó el alcalde, Aitor Clemente. No obstante, aunque cambia el horario, el número de horas de atención se mantiene intacta.

Malestar

La medida ha sido acogida con malestar por parte de los alcaldes de los pueblos afectados, que se conforman porque “no nos queda otro remedio, ya que, la medida cumple con lo que dice el Decreto, que es lo primero que nos enseñaron cuando acudimos a la reunión del centro de salud a la que nos convocaron para explicarnos todas estas medidas”, explicó Javier Agut, alcalde de La Cañada de Verich. Según el regidor, “la explicación que nos dieron es que no hay médicos suficientes, que la plantilla no cuenta con sustitutos y que para que no tengamos que cambiar de médico se ha planteado esta opción, que nos ha venido impuesta”.

El alcalde de La Cañada de Verich detalló que esta situación se mantendrá hasta abril, que es cuando hay previsto un nuevo concurso de traslados y que a partir de entonces no se sabe qué ocurrirá, si habrá más médicos o incluso menos”. Según dijo, “la directora de atención primaria dijo que si había personal para sustituciones volveríamos a nuestro horario habitual”.

La reducción de horas de atención primaria en esta zona rural se ha adoptado teniendo en cuenta el número de tarjetas sanitarias disponibles en cada municipio. En el caso de Cañada de Verich son 56 durante el año y en La Cerollera alrededor de 37, pero el número de vecinos se multiplica en los meses de verano hasta llegar a los 300.

Por su parte, el alcalde de Torrevelilla, Carlos Martín, comentó que convocará a los vecinos para explicarles los nuevos horarios de atención, pero matizó que “estos pueblos no es que dispongan de médico uno o días completos, sino que realmente el día que están permanecen dos horas en el consultorio”. Señaló que “la reducción de horarios obedece a que están incumpliendo la normativa laboral y a un exceso de horas que tienen que cubrir por la falta de sustitutos”, así que “ahora tenemos que ver cómo se lo toma la gente”. Este alcalde se mostró convencido de que “estos pueblos, una vez realizados los cambios, no volverán a la situación anterior”.

Críticas

En la misma situación que Torrevelilla queda La Ginebrosa. Su alcalde, Germán Balaguer se mostró muy crítico: “no estamos contentos, porque en nuestro caso el médico va a venir a las ocho de la mañana, una hora intempestiva”, se quejó el regidor, quien criticó “la cantidad de problemas que nos ponen, cada vez más, para vivir en los pueblos”. Subrayó, además, que “nuestro municipio ha crecido en población, así que no es cierto que cada vez haya menos tarjetas sanitarias”.

A los alcaldes se les ha ofrecido la posibilidad de acudir a los pueblos de alrededor en los días en los que alguna persona se encuentre indispuesta, necesite atención facultativa y no haya consulta en el pueblo. Sin embargo, el alcalde de Torrevelilla insistió en que “esta opción solamente es válida para jóvenes o personas mayores que tienen hijos o familiares en el pueblo y pueden acompañarles para desplazarse, pero no para los que están solos y no disponen de vehículo”.