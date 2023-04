Sospechan que el lobo atropellado recientemente en la carretera N-232 podría ser el avistado en Monegros

El lobo que fue atropellado la semana pasada en la carretera nacional 232 en Alcañiz no era un macho joven, sino adulto, y de la subespecie itálica. Los técnicos que siguen la trayectoria de la especie en el Bajo Aragón desde que se detectó su presencia a finales de 2020 sospechan que puede ser el ejemplar que se encontraba en los Monegros desde el año 2017 y al que se atribuyen varios ataques al ganado en la comarca oscense.

Esa es una de las hipótesis que está sobre la mesa, después de que, tras el atropello del ejemplar el pasado tres de abril, se comprobara que el animal arrollado supuestamente por un camión no era la hembra a la que se achacaban los últimos ataques al ganado en el Bajo Aragón sino un macho adulto.

Este macho de origen itálico fue registrado por primera vez, acompañando a la hembra ibérica, el pasado 9 de marzo en una de las cámaras de fototrampeo que tiene instaladas el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón en El Plano de Alcañiz, una zona en la que la loba ha venido moviéndose desde que en octubre de 2020 realizó un primer ataque a un rebaño de ovejas del Bajo Aragón.

Los primeros estudios y análisis realizados al ejemplar atropellado evidenciaron que el animal tenía genética itálica (los análisis individualizados están pendientes y tendrán que confirmarlo). Resultó ser un macho adulto que creen podría estar en la zona desde hace como mínimo dos meses, es decir, habría convivido con la loba ibérica al menos desde el mes de febrero, a la vista de que, además de aparecer en las cámaras de vigilancia el día 9 de marzo acompañando de ésta, los últimos ataques al ganado registrados en la zona y atribuidos a la especie no serían compatibles con los que pueda causar un único animal. Concretamente, el de Valmuel de los días 11 y 12 de marzo se saldó con 15 ovejas muertas y más de 20 heridas, demasiado para una loba solitaria.

Confirmación

El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón vino a confirmar este martes que la matanza de ovejas de Valmuel habría sido obra de dos lobos. Fuentes del departamento informaron de que las heces de cánidos que se enviaron a analizar a un laboratorio de Barcelona y que se recogieron en el lugar donde estaba guardado el ganado atacado “corresponderían a dos ejemplares y no solo a uno: la hembra de origen ibérico ya identificada y un macho de origen itálico”, que sería el mismo que habría sido atropellado, según apuntan todos los indicios, hace una semana en Alcañiz.

La presencia del macho itálico acompañando a la hembra ibérica estaría por tanto confirmada y habría coincidido, a priori, con el periodo de celo de los lobos ibéricos, que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), se inicia a final del invierno, entre los meses de enero y abril.

Que el ejemplar que habría estado acompañando a la loba en los últimos meses y supuestamente fue atropellado en la N-232 hace una semana fuera un adulto y no un lobo joven es un detalle significativo, pues la especie alcanza su madurez sexual a partir de los 22 meses de vida. En este sentido, fuentes consultadas por este periódico apuntaron que es factible que ambos ejemplares hubieran formado pareja en el periodo de celo, lo que supondría que se estarían hibridando dos lobos de distintas subespecies, la itálica y la ibérica. El hecho de que hayan rondado los corrales de ganados y actuado juntos contra los rebaños apuntarían en esta linea.

Según el Miteco, las hembras ibéricas pueden parir entre los meses de abril y junio después de 63 días de gestación camadas que suelen rondar los cinco o seis lobeznos, que abandonan la madriguera a las seis u ocho semanas y que acompañan a los padres a cazar a partir de los cinco meses de edad. Hasta ahora, no obstante, en Aragón no se han detectado manadas de lobos, sino ejemplares solitarios. De los casos registrados en Aragón (en Monegros, Jacetania y otras zonas), los que están en el Bajo Aragón serían los primeros que se fotografían acompañados.

Ataque en agosto de 2022



Se cree que el cánido atropellado en Alcañiz podría ser el que estaba en Monegros, porque se trata de un ejemplar de la subespecie itálica, la misma que la del lobo que rondaba por aquella zona, y porque aquel realizó un último ataque a ganado en agosto del año pasado. Desde entonces no ha vuelto a actuar. Además, el ejemplar que apareció muerto en la N-232 es un macho adulto y no un animal joven, un dato que refuerza la hipótesis de que podría ser el que se encontraba por la provincia de Huesca meses atrás. Desde agosto no ha dado nuevas señales, por lo que cabría la posibilidad que se hubiera desplazado al Bajo Aragón convirtiéndose en pareja de la hembra ibérica, con la que los expertos consultados creen que habría convivido durante como mínimo dos meses.

A los dos lobos se les había visto cruzar de forma continuada la Val de Tinaja, muy cercana a la carretera nacional 232 en varias ocasiones, yendo desde la zona de El Plano de Alcañiz, donde hay varios corrales de ganado, hacia Valmuel.