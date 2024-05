Teruel Existe también se pronuncia en contra de la reforma del parque de tráfico de la Avenida Aragón de Alcañiz

El Movimiento ciudadano Teruel Existe en Alcañiz ha mostrado su “preocupación y rechazo” al proyecto de remodelación del parque infantil de tráfico de la avenida Aragón que el equipo de gobierno plantea acometer. “Queremos expresar nuestro apoyo total a la iniciativa de recogida de firmas que se está llevando a cabo con el objetivo de paralizar el proyecto de remodelación tal y como está concebido”, señalaron desde la organización.

El parque, enfatizaron desde el Movimiento ciudadano, necesita una reforma, pero “ésta no debería ser integral ni ir en contra del espíritu original del parque”, añadieron. No en vano, el parque infantil de tráfico, construido en 1976 en plena línea de meta del antiguo trazado urbano del Circuito Guadalope, se ha venido usando de manera habitual por las diferentes generaciones de alcañizanos no solo de forma particular sino para realizar cursos de formación vial para niños o, a modo de recreo, por parte del colegio Juan Lorenzo Palmireno.

El proyecto recibirá financiación de fondos europeos Next Generation, destinados a la mejora de “zonas urbanas comerciales” y que son gestionados a través del Ministerio de Industria y Turismo. La subvención asciende a 669.014 euros, por lo que el Ayuntamiento tendrá que aportar al menos entre 300.000 y 400.000 euros de fondos propios de las arcas locales para poder completar la obra.

Consejo de la Ciudad

Según Teruel Existe, recientemente el Consejo de Ciudad presentó también una resolución en la que se instaba al Ayuntamiento a modificar el proyecto. Entre sus conclusiones, destacaba este documento que no sería necesario hacer un nuevo parque, sino remodelar y actualizar el existente. En este sentido, el Consejo solicitó que el nuevo fuera un parque cerrado para garantizar la seguridad de los niños, la tranquilidad de los padres y para evitar botellones o vandalismo, algo que es habitual en este entorno. El Consejo se mostró reacio a que en este parque haya una zona destinada a perros por motivos de higiene y tildó de imprescindible la instalación y mantenimiento de unos baños.

El Movimiento ciudadano propone al Ayuntamiento que mantenga la distribución actual de los carriles de tráfico y remodele las “islas/manzanas” delimitadas por las calles. La organización coincidió con el Consejo de la Ciudad en que es preciso mantener el parque cerrado y estudiar la oportunidad de mantener el circuito. Por otra parte, considera que hay que nivelar el suelo en las zonas que se considere que es necesario, mejorar el alumbrado, adecuar bordillos, sustituir los columpios antiguos por nuevos columpios, adecuar el suelo de esas zonas con superficies de caucho para evitar posibles lesiones de los niños en las caídas, mantener el puente como símbolo del parque y adecuarlo a las necesidades de seguridad actuales, mantener el arbolado del parque y reabrir el urinario público. En este sentido, la organización considera “sorprendente la presencia de un urinario para los perros en el nuevo proyecto y la supresión del urinario para niños”.