Torre del Compte comienza a capturar gatos para esterilizarlos y reducir la colonia local

El Ayuntamiento de Torre del Compte ha puesto en marcha esta semana un programa de esterilización destinado a la colonia de gatos abandonados que vive en el casco urbano. Con ayuda de voluntarios y en coordinación con una clínica veterinaria de Alcañiz, el consistorio ha instalado varias jaulas en las calles del municipio para capturar a los felinos y proceder a la esterilización de las hembras. Después, una vez estén operadas, se devolverán a su entorno.

El consistorio cree que la esterilización de las hembras atacará de manera directa el problema que vienen detectado desde hace tiempo en el pueblo relacionado con la proliferación de gatos y conseguirá “disminuir el número que tenemos en el pueblo”, ha explicado el alcalde, Paco Celma.

En cualquier caso, el regidor ha considerado que “la situación que tenemos se resolvería mucho mejor si no hubiera personas que dieran de comer a los gatos; vecinos que, en lugar de tener a los animales en casa, los deja sueltos por el pueblo y les da comida”. Esta práctica, ha añadido, “genera un problema de suciedad que es difícil de resolver, porque hay defecaciones por las calles, comida y, además, se produce un problema de seguridad y salubridad, ya que, al no estar vacunados, los animales pueden transmitir enfermedades a los adultos o a los niños pequeños”.

Esto es lo que ha llevado al Ayuntamiento a tomar medidas. Cada esterilización tiene un coste, según el primer edil, de 80 euros, y para este ejercicio el Ayuntamiento ha contemplado una partida inicial de “2.000 euros”, según ha apuntado el regidor.

El Ayuntamiento lleva varios días advirtiendo a la población acerca de la instalación de las jaulas-trampa para la captura de los felinos con el fin de evitar que nadie las manipule. También para advertir a quienes tienen gatos domésticos en casa, para que eviten que salgan de sus domicilios durante los días que dure la captura.

El Ayuntamiento desconoce qué número exacto de felinos sin dueño y sin vacunar que hay en Torre del Compte. “La gran mayoría se concentra en una finca particular, que es un huerto cerrado y aislado del pueblo al que los gatos acceden fácilmente trepando por las paredes; pero igual que es fácil para ellos, es imposible para los vecinos, porque es un espacio de propiedad privada y que permanece cerrado”, ha comentado el regidor.

Los gatos abandonados entran y salen de este recinto privado permanentemente, pero se suelen alimentar en las calles del pueblo con la comida que les facilitan algunos vecinos.

Las jaulas-trampa se han colocado esta semana en las calles con comida en el interior a modo de cebo. En cuanto se haya capturado un número suficiente, los vecinos voluntarios trasladarán a los animales a la clínica veterinaria para proceder a su esterilización. Después se volverán a soltar. El primer edil ha confiado en poder esterilizar “el máximo posible de los que hay por la calle”, aunque ha reconocido que “la captura está resultando complicada, porque los gatos están alimentados, no pasan hambre y es difícil que entren en las jaulas”.

Perro suelto

La populosa colonia de gatos (un problema del que no son ajenos ni pueblos ni ciudades) se suma en el caso de Torre del Compte a un problema reciente relacionado con un perro de caza que fue abandonado hace tres meses y que campa a sus anchas por el municipio.

Según el alcalde, “hubo una batida de cazadores y a partir de ese momento, el perro empezó a aparecer por el pueblo”. Se trata de un podenco que no lleva collar y que “no se deja coger, aunque es completamente manso”, puntualizó el primer edil. No obstante, la presencia del can “es un problema tan grave como el de los gatos, porque defeca por las calles y genera suciedad y, al igual que ocurre con los gatos, hay gente que lo alimenta”.

El alcalde ha explicado que “hasta hemos hablado con unos cazadores de Valderrobres para que nos ayuden a cogerlo, pero no hay manera, porque, como está bien alimentado, porque hay vecinos que le dan comida, no se deja coger y no hay forma de conseguir que entre dentro de la jaula que ya tenemos preparada”. Celma ha añadido que “el animal no lleva collar, posiblemente esté sin desparasitar y no es recomendable que ande suelto, porque podría morder a alguien”.

El Ayuntamiento "ha avisado a distintos organismos públicos que consideramos pueden hacerse cargo de situaciones como ésta y ayudarnos a solucionar el problema que vivimos desde hace tiempo, incluso al Seprona de la Guardia Civil hemos llamado, pero nadie nos hace caso ni contestan a la petición de ayuda”, ha enfatizado Celma, quien ha añadido que “la protectora de animales de Teruel estaría dispuesta a llevárselo, porque tenemos un convenio con ellos, pero para eso tenemos que conseguir que entre dentro de la jaula, y no hay manera”.