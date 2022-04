Un diluvio impide la salida del Nazareno, que inunda Santa María la Mayor con su aroma y color

Por

La insistente lluvia, que había mantenido en vilo la celebración de la procesión durante toda la tarde, cesó y parecía que el Nazareno iba a regresar a las calles de la parte alta de Alcañiz. Sin embargo, únicamente pudo devolver el colorido (azul, blanco y rojo) y el aroma a incienso a una Iglesia de Santa María la Mayor hasta la bandera.



Pasaban de las 22:30 horas y los nervios estaban a flor de piel entre los vecino de la capital bajoaragonesa que no sabían si iban a poder ver procesionar a su estimado Nazareno. Una única vez en la historia se había quedado el Nazareno sin salir. Fue en el año 1966 y también por culpa de la lluvia. Con la de ayer, ya suma su segunda ocasión sin recorrer las calles de la capital bajoaragonesa. El despertar de la banda de tambores y cornetas en el interior de la Iglesia sirvió para iniciar un desfile de imágenes entre los bancos de la capilla y la atentan mirada de cientos de personas que se mojaban a las puertas de Santa María la Mayor.



El estandarte del Nazareno encabezó un desfile acompañado en todo momento por el redoblar de los tambores. Pequeños y mayores se engalanaron -vela en mano y sin miedo a las nubes- para disfrutar de una de las procesiones más elegantes y multitudinarias de la Semana Santa bajoaragonesa, que en la edición del regreso a las calles, lamentablemente no pudo desfilar.



Ana Belén Andreu, presidenta de la Cofradía, tendrá que esperar un año más para debutar tras tomar el relevo de Antonio Navarro en la presidencia. La ilusión que transmitía horas antes del comienzo era equiparable a la tristeza que cientos de alcañizanos sentían cuando el paso del Nazareno no podía asomarse a la Plaza de España a causa de la intensa lluvia que instantes antes del comienzo obligó a cancelar la cita del Miércoles Santo.



Junto a las imágenes de Jesús Nazareno y de Cristo Atado a la Columna, los pasos principales del Miércoles Santo, también participaron en la procesión por dentro de la iglesia la Cruz Guión, la Cruz Morada y la Verónica, que dejaron una de las novedades de la noche al estrenar iluminación.



Vicentina Calvo, Hermana Mayor de Honor, dio la bienvenida a los nuevos cofrades mientras se esperaba que la lluvia cesara. Sin embargo, las nubes no escamparon y la emoción al vislumbrar al Nazareno solo pudo disfrutarse en el interior de la Iglesia. Los tambores sonaron. Pero lo hicieron con rabia.