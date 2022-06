Un tornado de gran virulencia provoca cuantiosos daños materiales en Alcañiz

Un tornado ha provocado esta tarde cuantiosos daños materiales en el casco urbano de Alcañiz y en los polígonos industriales que se encuentran a las afueras. El embudo de aire ha ido acompañado de granizo y agua, que ha caído de manera intensa durante una media hora, provocando inundaciones en calles, caída de árboles y también el vuelco de algún vehículo, según cuentan testimonios presenciales.

El servicio de autobús urbano ha quedado suspendido, como consecuencia del estado en el que han quedado algunas calles, donde los bomberos del Parque de Alcañiz están intentando abrir paso, ya que hay árboles caídos.



Según ha informado el alcalde de la ciudad, Ignacio Urquizu, se han recibido más de ochenta llamadas para informar de caídas de árboles y ramas en la carretera y los puntos más conflictivos han sido el Paseo Andrade y el Corcho, que forman parte

del antiguo circuito urbano Guadalope de automovilismo.



Urquizu ha explicado que se ha producido una fuerte bajada de la temperatura y se ha pasado en pocos minutos de 31 a 18 grados lo que ha provocado el tornado.



También ha recordado que en 2003 ya se produjo una tormenta de similares características, aunque en aquella ocasión como consecuencia de la caída de "granizo provocó muchos más daños".



No obstante ha reconocido que ningún municipio está preparado para una situación como la vivida este martes en Alcañiz aunque "ahora está todo bastante controlado".



Lo que todavía no han podido evaluar son los daños que ha provocado el tornado en los polígonos industriales de La Laguna y las Horcas.



Los bomberos de la Diputación de Teruel del Parque de Alcañiz han recibido numerosos avisos relacionados con los efectos que ha dejado a su paso la importante tormenta.



El Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Teruel ha desplegado una dotación de doce bomberos con seis vehículos, entre efectivos del Parque de Alcañiz que estaban de guardia, otros que se han activado a causa de las necesidades y bomberos del Parque de Montalbán, con la coordinación de un jefe operativo, para atender los quince avisos que se han producido por incidencias relacionadas con la fuerte tormenta que ha caído en Alcañiz, según han informado fuentes de la Diputación de Teruel.



La previsión de los bomberos, que trabajan en coordinación con los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcañiz, es que a lo largo de la jornada se puedan solucionar las incidencias más urgentes, después de que se haya comenzado con la retirada de árboles y ramas que obstaculizaban vías de la ciudad. Después los equipos han procedido a realizar labores de achique de bajos y garajes y una dotación se ha desplazado con un vehículo de altura al Polígono Las Horcas para asegurar el techo de una nave de la que se había desprendido parte de la cubierta a causa del fuerte viento.



Otros avisos recibidos tenían que ver con riesgo de desprendimiento de tejas o aparatos de aire acondicionado, que están debidamente señalizados para evitar cualquier riesgo, y que se acometerán cuando concluyan los servicios más urgentes.



Por otro lado, justo antes de que comenzaran a recibirse incidencias por las tormentas los bomberos han acudido a un accidente de un camión, que había volcado, en la carretera nacional entre Alcañiz y Calanda, donde han cortado circuitos del vehículo por seguridad pero no han tenido que atender a ninguna persona puesto que el conductor ya estaba fuera del camión.



Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz ha solicitado ayuda al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la cuadrilla de Alcañiz ha colaborado en la retirada de árboles arrancados.