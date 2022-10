Vecinos de Alcorisa piden que se haga justicia tras la muerte de Yaw en accidente laboral en La Mata de los Olmos

Por

Un grupo de vecinos, convocados por la Red de Apoyo Mutuo de Alcorisa, se concentraron este sábado en la plaza de los Arcos para manifestar su apoyo a la familia y compañeros del ghanés Yaw, el empleado de 24 años fallecido este martes en el matadero de La Mata de los Olmos después de quedar aplastado por un camión cuando se encontraba trabajando en el muelle de carga, y denunciar las condiciones laborales de las subcontratas.



Los convocantes recordaron que el joven trabajaba para una subcontrata de Aragón Matadero, propietaria del centro, denominada Astazu Sociedad Cooperativa, con domicilio fiscal en Zaragoza y el mismo teléfono de contacto que el matadero.



Los participantes quisieron mostrar su “apoyo, solidaridad y condolencias para con la familia, amigos y compañeros de trabajo”. Aunque era vecino de Alcorisa, la Red de Apoyo Mutuo indicó que “ni el Ayuntamiento ni los servicios sociales comarcales” se habían puesto en contacto con ellos ni se habían dignado en emitir su pésame públicamente. Señalaron que la familia del fallecido llegó dos días después al pueblo para hacerse cargo del cadáver y de sus pertenencias. Condiciones laborales "pésimas, denigrantes e inhumanas"

Asimismo, denunciaron las condiciones laborales de las subcontratas que trabajan en el matadero desde hace tiempo, “con personas que rotan cada poco tiempo, mayormente africanos y que, según nos cuentan, las condiciones laborales son pésimas, denigrantes e inhumanas”. En este sentido, señalan que al no tratarse de un sindicato, no tienen acceso “a la supuesta investigación abierta”, pero que según señaló CCOO en prensa, “en este accidente mortal parece que han faltado las medidas preventivas y de seguridad adecuadas”.



“Nosotros además pensamos que estos trabajadores de una subcontrata están en una situación, como mínimo, de falsos autónomos y se tendría que regular según la ley”, aseguraron.



En su opinión, los trabajadores de las subcontratas “no van a denunciar esta vulneración de derechos humanos porque están en una situación muchas veces alegal, son el último eslabón de las cadenas de producción y carecen de muchos derechos”. Por eso, consideran que la ciudadanía tiene “el deber de denunciar estas prácticas vejatorias y luchar por intentar que no se produzcan abusos en nuestro entorno”.

Añaden que seguirán la investigación y piden a los sindicatos “que no hagan la vista gorda ante estas tropelías”. Esperan también que se aclaren responsabilidades, que se haga justicia y que se regularice a los trabajadores inmigrantes.