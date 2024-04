La reaseguradora Ocean Re mantiene su sólida calificación crediticia de Excelente según AM Best en 2024

En el marco del inicio del 2024, la compañía de reaseguros Ocean International Reinsurance Company Limited (Ocean Re) ha recibido una revisión positiva por parte de AM Best, una agencia global de calificación crediticia especializada en la industria de seguros. Esta revisión ha elevado las perspectivas de Ocean Re de estables a positivas, además de confirmar su sólida Calificación de Fortaleza Financiera (FSR) de “A-” (Excelente) y su Calificación Crediticia de Emisor (ICR) de Largo Plazo de “A-” (Excelente).

Las calificaciones otorgadas a la empresa Ocean Re reflejan la fortaleza de su balance, calificada como la más firme por AM Best, junto con un desempeño operativo adecuado, un perfil de negocio neutral y una gestión integral de riesgos apropiada. Estos aspectos son fundamentales para evaluar la solidez y estabilidad financiera de la compañía.

A la par, la revisión positiva de las perspectivas de Ocean Re se basa en su disciplina en la suscripción, que ha demostrado la capacidad de desplegar su capital de manera rentable. Además, las métricas de desempeño operativo muestran una tendencia positiva, respaldadas por una estrategia de crecimiento centrada en la diversificación geográfica, la exploración de nuevos negocios y el éxito en la ampliación de su cartera de riesgos.

Ocean Re y su compromiso estratégico en materia de reaseguros en crecimiento

Ocean Re es reconocida como un reasegurador domiciliado en Barbados, con licencia de compañía de seguros Clase 2, que ofrece una amplia gama de productos a nivel global, con un enfoque relevante a nivel global. La compañía también ofrece programas de reaseguro facultativo, los cuales están totalmente financiados de acuerdo con la última pérdida esperada de sus clientes. Su estrategia de desarrollo de negocios prioriza el incremento en la proporción del negocio de reaseguro tradicional en comparación con el portafolio cautivo.

Recientemente, la distribución geográfica de Ocean Re ha experimentado un crecimiento continuo, con presencia en más de 135 países y mercados estratégicos. Esta expansión geográfica permite una mayor diversificación de los riesgos asegurados en varias regiones, como América Latina, Europa y la región MENA. Para mejorar aún más su capacidad de suscripción, la empresa ha adquirido operaciones de socios comerciales, lo que le ha proporcionado experiencia y exclusividad en diversos canales, regiones y mercados.

Perspectivas futuras: Estrategia de diversificación de Ocean Re y acciones de calificación

La capitalización ajustada por riesgos de Ocean Re se sostiene en un nivel sólido, respaldada por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR) y fortalecida por una contribución de capital recibida a principios de 2020, así como por resultados rentables hasta septiembre de 2023. No obstante, AM Best seguirá vigilando de cerca la influencia de la compañía tenedora en la fortaleza del balance de Ocean Re, particularmente en lo que concierne al apalancamiento financiero y la evolución de la estructura corporativa.

El desempeño operativo de Ocean Re ha sido positivo en 2022 y hasta septiembre de 2023, con resultados netos favorables derivados de su sólida capacidad de suscripción en el negocio de reaseguro tradicional y cautivo. Estos resultados indican una consolidación de la estrategia de suscripción en algunos mercados, mientras que otros aún están en fase de desarrollo, con políticas y procedimientos de gestión de riesgos adecuados para mitigar cualquier riesgo futuro.

En cuanto a las acciones futuras de calificación, por parte de AM Best se anticipa que un avance satisfactorio en la estrategia de diversificación de Ocean Re, acompañado de indicadores positivos en su desempeño operativo, conduzca a evaluaciones favorables.