Aguilar Natural lleva la línea eléctrica Mezquita-Platea al Contencioso Administrativo

La asociación Aguilar Natural ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la desestimación presunta del recurso de alzada del 24 de febrero por el que se autoriza la línea de alta tensión Mezquita-Platea y contra la declaración de impacto ambiental del proyecto de la subestación Platea 400 y la línea eléctrica formulada por la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Por su parte, Red Eléctrica Española asegura contar con todos los permisos, que la obra está en marcha y afirma que no ha encontrado rechazo en el territorio.

En su recurso del 24 de julio, Aguilar Natural solicita a la Sala que, una ves interpuesto el recurso en tiempo y forma, se sirva a “admitirlo a trámite y requerir a las Administraciones demandadas para que remitan los expedientes administrativos de los que proceden los actos recurridos”, en referencia al expediente de autorización administrativa previa y en el que se refiere a la evaluación de impacto ambiental. Además, se solicita la suspensión cautelarísima de lo recogido en la Resolución del 12 de enero de 2023 por la que se autoriza la línea de alta tensión a 400 kV Mezquita -Platea, y la Resolución del 21 de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se formulaba la declaración de impacto ambiental tanto al proyecto de la subestación como de la línea eléctrica. La asociación insiste, además, en que en el caso de que la Sala no aprecie la urgencia de la situación, sí adopte medidas cautelares deteniendo las obras en marcha.

El colectivo de Aguilar del Alfambra alerta de la “grave afección del proyecto a especies y espacios protegidos” de un proyecto “autorizado sin una adecuada evaluación de sus efectos” y solicita la suspensión de la ejecución de los actos recurridos dada la “difícil reparación, una vez que se alteren los hábitats de dichas especies (en peligro de extinción), los cuales abandonarán y perderán” alertando, además, de los riesgos de colisión y muerte de especies como la alondra ricotí y el sisón.

En el recurso, Aguilar Natural denuncia “el inicio de los trabajos a cota cero, esto es, cimentaciones que exceden de trabajos previos de preparación de lo cual se aportan fotos; la irrupción de operarios en las fincas privadas sin contar con la preceptiva autorización de contrucción y declaración de utilidad pública y de los propietarios; la comisión de delitos medioambientales que podrían afectar a la Red Natural de Aragón, a la Arboleda Singular Ribera del Chopo Cabecero y especies en peligro de extinción como la alondra ricotí, sisón común, milano real, águila azor perdicera, quebrantahuesos y Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial” así como una “posible comisión de delitos contra el medio ambiente, prevaricación ambiental y delitos contra la ordenación del territorio” en referencia a una presunta caducidad de la declaración de impacto ambiental, cambios sustanciales en las condiciones ambientales, al afección a especies y espacios protegidos como las parameras de Campo Visiedo y de Alfambra, además de la afección al patrimonio cultural y paleontológico y al Parque Cultural del Chopo Cabecero.

La plataforma adjunta al recurso el informe pericial redactado por el investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, José Daniel Anadón, que entiende que “la Alternativa aprobada en la DIA no coincide con la propuesta por el Estudio de Impacto Ambiental” y que las alternativas se basan en “estudios muy poco rigurosos”.

Al mismo tiempo, el recurso presentado ante la Audiencia Provincial está a la espera de conocer la información que se ha solicitado al Servicio de Protección de la Naturaleza en “relación con la comprobación de los hechos que se denuncian para ver si es verdad o no que se están acometiendo obras , su naturaleza o si tienen el permiso correspondiente”, confirmó la Fiscalía.

Mientras, desde Red Eléctrica Española (REE), se asegura que las obras de esta línea eléctrica cuentan con todos los permiso. Fuentes de la compañía afirmaron que “REE no hace ninguna obra sin permiso”. Además, la compañía entiende que los trabajos están en marcha y que no hay motivo para los y se apoyan en la afirmación de que no han detectado ningún problema en le territorio. De hecho, desde la compañía se asegura que “ningún organismo ha dicho nada” en relación a la necesidad de parar las obras.