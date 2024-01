Andrés Sancho, el músico que lleva 44 años amenizando las fiestas de invierno de Barrachina

La participación de Andrés Sancho en las fiestas de invierno de Barrachina ha pasado de ser una costumbre a convertirse en una tradición. No son muchos los vecinos de este municipio los que pueden recordar unas fiestas de invierno sin los acordes del veterano músico turolense, que lleva 43 años animando los festejos en honor a San Fabián y San Esteban en este municipio del Jiloca.

“No he faltado ningún año”, aseguró el músico, que explicó que su relación con el municipio de Barrachina está al margen de los circuitos de bolos o de los representanes. “A mí nunca me ha dicho de venir, porque siempre se me ha dicho, “venga pues hasta otro año”. Nunca me han dicho nada como “ya ordenaremos algo”. Hasta otro año, que yo llamé 15 días antes para confirmar. Pero este año han cambiado al alcalde y yo no las tenía todas (conmigo)”. Sancho estuvo en contacto con la secretaria municipal que le tranquilizó trasladándole que “Sancho, pero si no hace falta. ¿Cómo no vamos a contar con vosotros?”.

Andrés Sancho tiene los 80 años bien cumplidos, y más de la mitad de sus inviernos ha pasado por esta localidad del Jiloca para compartir sus acordes. “Yo soy músico y tengo una historia que no la tiene nadie en Teruel”, aseguró el intérprete.

Su paso por Barrachina se ha convertido en una tradición, sí. Tanto en el propio concepto de contar con la música de Sancho como en el tipo de música que se interpreta y el repertorio con el que llega debajo del brazo se ha convertido en habitual en estas celebraciones de comienzo de año. “ Hacemos todas las funciones de invierno, en verano también hace lo mismo, pero esta es más independiente, trae una orquesta más grande, más gente, más todo, entonces esto es diferente. Lo primero que hacemos, es las hogueras, un pasacalle con las hoguera. Después del pasacalle nosotros montamos para hacer el velo de la noche. Nos montamos a la noche y nos vamos a cenar a Calamocha. Antes íbamos a un hotelito que tenían ellos en la montaña, muy cerca, pero que está en desuso porque por falta de gente. Como todo”.

En referencia al repertorio, el músico afirmó que se basan “en que la gente está hasta el gorro de las que los cantantes hablan rápido (...) Nosotros hacemos baile clásico, con valses, tangos, menos pasodobles porque si tocábamos un pasodoble no nos pagaban. Cada año cogemos que si el taxi, que si el chiquito, que el despacito. Cada año hemos escogido las seis que han despuntado”, explicó.

Sancho recordó cómo su debut en Barrachina llegó de forma inesperada. “Empezó con que el alcalde Valentín venía aquí como portavoz de la Diputación, y había un conserje de la Diputación que venía conmigo de batería. Entonces fuimos un año y ya hemos ido a todos”, dijo.

Y mientras tanto, su protagonismo en la fiesta no ha hecho más que crecer. El baile de la noche, el pasacalles, la hoguera ... ¡si hasta toca el “organillo” durante la celebración e la misa!. Su música arrancará este viernes por la noche, tras el encendido de las hogueras y seguirá por la mañana del sábado hasta la celebración de la misa. Y aún después acompañará a la procesión.

Andrés Sancho apareció en Barrachina con el resto de la orquesta Cristal en enero de 1980. Después, la paulatina renovación de integrantes del grupo dejó el espacio para que el músico llegase acompañado de su hijo David.

¡Mi carro me lo robaron!

A Andrés Sancho se le atragantó en Barrachina el éxito de Manolo Escobar Mi carro me lo robaron. “ Pues resulta que no sé qué pasó que los mozos llevaban como un carro para traer los instrumentos y le gastaran una broma (...) lo escondieron y le engancharon un carro de ruedas de hierro que llevábamos con los machos y, claro, al terminar de tocar, que es cuando se iban a ir que necesitaban el carro, vieron que cómo se iban a ir con un carro con la rueda de hierro entonces. Los mozos le dijeron que tocara la canción Mi carro me lo robaron y Sancho dijo que no, que no lo llevan en el repertorio. Y hasta que no lo tocó no se lo devolvieron”, recordaba ayer Pablo Pérez, vecino de Barrachina en donde ha sido teniente de alcalde durante años. “Al año siguiente, que volvió Sancho, dijo que quería una cochera para meter el carro”, añadió entre risas.