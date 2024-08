Confinada la población de Corbalán por el incendio forestal, mientras los Bomberos de la DPT acuden para proteger el núcleo

El fuego se ha iniciado a las 13.19 horas en una zona de monte con arbolado y se han desplazado al lugar tres brigadas terrestres, dos autobombas, dos helicópteros (Teruel y Calamocha) y dos brigadas helitransportadas, así como el helicóptero de coordinación y un bulldozer. También se ha movilizado un vehículo de Puesto de Mando Avanzado (PMA).Se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) la activación de la BRIF, dos AT (aviones anfibio) y 1 Foca (avión anfibio).Bomberos de la Diputación Provincial del parque de Teruel colaboran también en el operativo. Se han desplazado con dos vehículos por si afecta al municipio.En total, se han movilizado ocho helicópteros incluyendo el de control, tres aviones del Miteco (dos AT y un Foca), siete cuadrillas terrestres, siete autobombas (dos de ellas de los Bomberos de la DPT) y el vehículo de Puesto de Mando Avanzado, además de los medios que aporte la UME.El incendio se ha iniciado en una zona de monte entre Corbalán y la Baronía de Escriche. Los efectivos de Infoar trabajan sin descanso para evitar su extensión, favorecida por el viento reinante. El fuego ha cruzado la carretera A-226, que conecta con Cedrillas, a la altura del kilómetro 14 y se lucha para que las llamas no prosigan su avance, informa desde CorbalánLos vecinos de la localidad han sido avisados para que utilicen mascarilla en exteriores y se preparen para un posible desalojo, por lo que muchos de ellos han empezado a cargar equipaje en sus coches. A través de grupos de WhatsApp, se están organizando para que todos dispongan de vehículo en el que desplazarse en caso necesario.Además, voluntarias del pueblo están colaborando en la preparación de bocadillos para los miembros del operativo que combate el incendio.A la localidad se han desplazado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste.