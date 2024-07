Calamocha plantea una moción contra los paneles solares en Lechago

El grupo municipal socialista de Calamocha, mayoritario en su Ayuntamiento, ha presentado una moción sobre el pantano de Lechago, en la que manifiesta su oposición a la instalación de paneles solares sobre la superficie del acuífero y el inicio del proyecto de Biodiversidad que salvaguarde el espacio.

Según una nota de prensa difundida por el PSOE de Calamocha el pasado 4 de julio el alcalde de esta formación, Manuel Rando, mantuvo contactos con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, preocupado por el impulso que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) anunció a la instalación de plantas fotovoltáicas flotantes en los embalses españoles. La medida fue anunciada en 2022 con el rechazo de Aragón, aunque se vio bloqueada por problemas técnicos en su tramitación.

Según ese mismo comunicado, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha manifestado de que “no hay ninguna resolucion respecto a tal instalación”. Esta manifestación va en el mismo sentido de las que se produjeron en 2022, cuando en una reunión con el alcalde, el diputado socialista Ignacio Urquizu y representantes de la Asociación Amigos de Lechago el gobierno se comprometió a no instalar las placas generadoras sobre el pantano de Lechago, además de analizar las restituciones que faltaban por llevar a cabo en base a los acuerdos que hubo con los difernentes gobiernos respecto de las inversiones y compensaciones que el gobierno de España tenía que safisfacer por la utilización de una parte importante de los términos de Lechago, Luco de Jiloca y Navarrete del Río, todos ellos pertenecientes al municipio de Calamocha, para proveer de agua de riega a la parte baja del Jiloca y el río Jalón.

En el comunicado emitido, el partido socialista de Calamocha y el pleno municipal, manifiesta su compromiso con “la búsqueda de fuentes de energías renovables para que el planeta no siga deteriorándose y para ser autónomos en un tema tan estratético como lo es la no dependencia energética”. Pese a ello, desde Calamocha “no se concibe la instalación de paneles solares flotantes en el embalse de Lechago”. Según el comunicado, no se trata de una inversión adecuada debido a los impactos ambientales sobre el ecosistema y sobre el futuro de una zona que deseamos que sea recreativa”.

Su intención es que las inversiones en Lechago reviertan “en beneficio de los lechaguinos, navarretinos, luqueros, calamochinos, jilocanos, turolenses, aragoneses y de todos aquellos que deseen visitarnos, y debiera ir orientada a un proyecto de biodiversidad, donde convivan una gran variedad de especies animales y vegetale sen su entorno ambiental”.

El grupo socialista de Calamocha recuerda que el municipio ya tiene una planta fotovoltáica “y se va a acometer otra de menor dimensión en una ubicación adecuada. Creemos y trabajamos en la eficiencia energéitca y disponemos de una gran extensión de terreno que no perjudica a nuestro ambiente para, en su caso, seguir creando energías limpias”.

En la moción presentada, el Ayuntamiento de Calamocha insta al MITECO además a iniciar el proyecto de Biodiversidad para proteger la fauna y la flora del embalse de Lechago, a presupuestar de mutuo acuerdo con el consistorio las restituciones que sean pertinentes e invita al Secretario de Estado de Medio Ambiente a realizar una visita al municipio para conocer in situ las demandas vecinales al respecto.