Cascante del Río sopesa convocar una consulta sobre el homenaje al arquitecto Juan Bautista Pérez

El pleno del Ayuntamiento de Cascante del Río abordará la semana que viene la propuesta de Andoni Monforte de reconocer al arquitecto Juan Bautista Pérez Castiel, nacido en el municipio del río Camarena, poniendo su nombre a una calle del pueblo o instalando una placa recordando que nació en 1650. El alcalde de la localidad, Francisco Pérez, valorará la posibilidad de someterlo a votación popular, según confirmó a este rotativo. “la próxima semana tenemos pleno y estamos a ver qué hacemos al final, si lo sometemos a referéndum o no”, reconoció el edil.

Monforte, nacido en Cascante y emigrado a la Comunidad Valenciana, presentó un escrito al ayuntamiento solicitando algún tipo de reconocimiento para este ilustre arquitecto que dejó un amplio legado en el Levante. Sin embargo, explicó que “está el tema parado porque el Ayuntamiento, con el tema de la placa, decía que había que haber una consulta popular”. En esta tesitura, Monforte reconoció haber renunciado a la instalación de una placa, aunque reclama la concesión del título honorífico de “hijo predilecto” para Juan Pérez Castiel.

Junto a esta petición, Andoni Monforte confirmó ayer su intención de adquirir un facsímil del testamento del constructor y donarla al Archivo Provincial. “Para donar un facsímil de un testamento histórico no tengo que pedir permiso a nadie. Pero para la declaración de hijos predilectos sí, y ya lo he pedido. Vamos a ver qué me contestan”, explicó Monforte.