CHA traslada a las Cortes de Aragón las demandas de mejora de las bases operativas de ambulancias en Cantavieja y Calamocha

Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón ha presentado, a iniciativa de Javier Carbó, Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses, una pregunta relativa a la lamentable situación en la que se encuentran las bases de las ambulancias de Cantavieja y Calamocha. Una denuncia efectuada por el Comité de trabajadores del Transporte Sanitario Urgente.

Carbó afirma: “Es necesario que el Gobierno de Aragón atienda y entienda las demandas del territorio, de aquellas personas que conocen la realidad del día a día. Se trata de recursos públicos para mejorar el acceso al sistema público sanitario aragonés y no pueden eludirse estas reclamaciones”.

De este modo, la pregunta presentada por CHA en Cortes de Aragón es la siguiente:

“La empresa Tenorio e Hijos S.L.U. no cumple con el pliego de prescripciones técnicas del servicio de transporte sanitario urgente terrestre, ya que recoge la necesidad de bases operativas para todos los trabajadores y trabajadoras de las ambulancias, pero algunas de ellas tienen unas condiciones deplorables, algunas se encuentran en sótanos, en estado lamentable, y otras no reúnes las condiciones como las bases de Cantavieja y Calamocha, en otros municipios simplemente no existen.

Pregunta

¿Tiene previsto el Departamento de Sanidad del Gobierno Aragón solicitar a la empresa Tenorio e Hijos S.L.U. que cumpla con el pliego de prescripciones técnicas del servicio de transporte sanitario urgente terrestre para que las bases operativas de Cantavieja y Calamocha tenga unas condiciones óptimas?”