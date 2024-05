Chesus Izquierdo: "La Colonia Polster podría tener, en un plazo de dos años, ocupados el 95% de los días"

Chesus Izquierdo es técnico de la Administración General en el Ayuntamiento de Alboraya, donde dirigía, hasta diciembre de 2022, el departamento de Cultura, Juventud, Deportes y Fiestas. Actualmente, lleva más de un año al frente de la reformada Colonia Polster, de Alcalá de la Selva y que depende de la Diputación de Teruel. En este tiempo ha impulsado la infraestructura hasta el punto de conseguir uno de los objetivos que se fijó cuando se puso al frente, que era mantenerla abierta doce meses al año.

-¿Cuál es el motivo que le llevó a ponerse al frente de un proyecto pese a tener su plaza fija como funcionario de carrera?

-Porque Alberto Izquierdo, que era entonces el vicepresidente de la Diputación de Teruel, me propuso este proyecto. Quería dar un impulso a la Colonia y que se logrará abrir todo el año. A mí la idea me gustó mucho y por eso pedí una comisión de servicio para funcionarios, que tiene una duración máxima legal de dos años, por eso el 1 de diciembre tengo que reincorporarme otra vez en el Ayuntamiento de Alboraya.

-¿Qué balance hace de este tiempo al frente de la Colonia Polster?

-Pues muy positivo, pero no porque lo diga yo, sino por las cifras, que al final son lo que cuenta. Hemos pasado de que en anteriores años venían mil chavales a la campaña del esquí y luego unos 250 en verano y ya está, o sea que los usuarios anuales estaban en 1.250 más o menos, mientras que 2023 acabamos con 3.500 usuarios y pasamos de tener una recaudación en los años anteriores a la pandemia de 2.100 euros a 77.000 euros.

-El aumento en los ingresos ha sido muy sustancial. ¿Por qué?

-Hay que tener en cuenta que el perfil de usuario ha cambiado, no son sólo los niños del esquí por los que no recibimos ingresos porque lo organiza la propia Diputación de Teruel y es una actividad conveniada. Precisamente esa era la tarea que me habían encomendado, moverme para que la gente viniera, porque al final si te quedas sentado esperando a que lleguen los usuarios no te va a venir nadie, que es un poquito lo que pasaba antes, que si solicitaban la instalación la usaban, pero no se movía como tal. La campaña de esquí me sirvió un poco de aprendizaje y a partir de ahí nos movimos para traer asociaciones, ya en verano estuvo lleno y no se cerró en todo el año. Este 2024 ha ido muchísimo mejor y vamos a llegar al verano con unos ingresos de 50.000 euros, mientras que las expectativas para el conjunto del año es llegar a los 120.000 euros.

-¿En cuánto ha aumentado la ocupación media?

-Antes, en el mejor de los casos, abrían cuatro meses y ahora está operativa los 12 meses del año, de hecho este 2024 sólo cerrará un mes, 15 días en junio y 15 en septiembre, pero no por falta de demanda, sino por una cuestión de los cuadrantes de personal. Los días de ocupación en verano serán los mismos que los del año pasado porque el 100% de los días hay gente. Además, este año los grupos son más grandes y en julio hay 116 personas, que es el máximo, todas las semanas.

Gestión

-¿Cómo se ha tomado el personal este cambio en la gestión de la infraestructura?

-Ellas están contentas porque han pasado de trabajar tres o cuatro meses a trabajar todo el año. Hay personal eventual, con una rotación de seis meses. Pero además todas son de Alcalá y hay que tener en cuenta que la clave del éxito de la Colonia Polster son ellas. Yo creo que la Diputación no es consciente del personal humano que tiene y de lo profesionales que son, porque yo puedo hacer mi trabajo y traer gente, equipos deportivos y todo lo que tu quieras, pero si luego no se da un servicio de calidad, está abocado al fracaso. El 100% de la gente que viene quiere repetir y está reservando de un año para otro y la clave de eso es el personal. Por eso me gustaría mucho que, aunque yo no esté, hubiera una continuidad en la colonia y que sobre todo cuidaran al personal porque es excelente.

¿Cuánta gente trabaja en la colonia?

-Para la campaña de esquí están ocho chicas más uno de mantenimiento y yo, diez en total. Cuando acaba la campaña del esquí y hasta que empieza la de verano a mediados de junio, trabajan entre seis y ocho personas y luego en verano hay hasta once.

-¿Repercute este incremento en los meses de apertura en los establecimientos de la zona?

-Sí porque compramos casi todo en Alcalá, nos abastecemos de las tiendas, de la carnicería y de la panadería. Esta instalación tiene que servir también para dinamizar la zona y Alcalá de la Selva y es una manera real, no de boquilla, de luchar contra la despoblación

-¿Por qué Alcalá resulta un sitio tan interesante para los equipos? ¿Qué les aporta entrenar allí?

-La clave del éxito está primero en la instalación, que es de muy buena calidad, es maravillosa. El entorno es impresionante y está a 1.500 metros de altura. En este paraje los equipos alucinan con el entorno, que es fabuloso. Hace poco vinieron cinco equipos del Campeonato de España de voleibol, que lo hicieron en la comarca, y a la semana siguiente me escribieron o llamaron para darme las gracias por el trato recibido, por lo bien que se habían sentido, por lo bien que los habíamos cuidado y, al final, eso es por el personal que tenemos aquí. Por eso digo que la Diputación tiene un tesoro, porque si tienes un entorno y una instalación buenos, pero el servicio y las comidas son malos, la gente al final no viene. El personal es lo que hace que la Colonia Polster funcione, porque tratamos de que la gente se sienta bien y adaptarnos a sus necesidades, eso creo que es la diferencia de calidad con otros albergues.

-Se puso al frente cuando estaba la Colonia recién reformada, pero enseguida detectó necesidades, sobre todo en las instalaciones deportivas exteriores. ¿Que se ha hecho en estos meses al respecto?

-Se ha adjudicado ahora el contrato de la remodelación de la pista polideportiva que hay fuera y en breve empezarán las obras. Ahora que la instalación por dentro está espectacular lo que hay que hacer un poco es dotarla en el exterior para que la utilicen los usuarios. Por ejemplo, el año pasado compramos unas porterías nuevas porque estaban muy viejas e hicimos un campo de fútbol 8 aquí dentro y otro campo de entrenamiento en el prado. Y este año lo que pretendíamos, y es de agradecer que lo metieran en los presupuestos, era la remodelación de la pista polideportiva, para que sea de calidad e incluso se puedan jugar dos partidos de baloncesto de forma simultánea.

Perfiles

-¿Cuál es el perfil de usuarios que tienen?

-Sobre todo vienen de centros educativos y clubes deportivos, también uniones y sociedades musicales y bandas de música.Yo he tirado más por los clubes deportivos porque es mi campo y porque entiendo que es el paraíso del deporte, pero también hay muchos centros educativos, y este año van a venir muchos más. Por ejemplo hay un cole de Valencia que hará su viaje de fin de curso aquí, con actividades en la naturaleza, orientación nocturna, veladas…

-Al asumir la dirección se planteó abrir todo el año y eso ya está conseguido. ¿Cuál es el objetivo ahora, hacia dónde debe mirar la Polster?

-Primero se tiene que afianzar el personal que hay aquí porque ahora mismo de todas las trabajadoras únicamente tres están como laborales fijar discontinuas, el resto son eventuales. Además hay que poner una persona de mantenimiento y, por otro lado, la figura del director es imprescindible para mover la instalación y atraer gente. El trabajo está relanzado y los que vienen quieren repetir, pero hay que mantenerse y yo creo que, si se continua con esta línea de trabajo, a dos tres años vista como mucho la Colonia Polster podría tener el 95% de los días con ocupación.