Comienza la huelga del servicio de recogida de basuras en el Jiloca con unos servicios mínimos del 70 %

Por

La empresa concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Comarca del Jiloca, FCC, comunicó el domingo por la noche a los trabajadores del servicio una relación de servicios mínimos del 70 por ciento para la huelga anunciada por la plantilla desde este lunes por la situación laboral de los empleados. La notificación trasladaba la resolución de la Presidencia de la Comarca del Jiloca, informada a la empresa el viernes a mediodía.



La noticia del establecimiento, que llegó apenas unas horas antes del inicio previsto del paro, sorprendió al comité de huelga, que entiende que los servicios mínimos del 70 por ciento de la plantilla supone, de facto, el cien por cien ya que de los nueve trabajadores del servicio, cuatro están de baja.



En este escenario, el comité de huelga confirmó a DIARIO DE TERUEL el domingo a media noche de su intención de cumplir con los servicios mínimos establecidos por la Comarca aunque no descartó recurrirlo por la vía judicial al considerarlos desproporcionados al entender que en realidad no supone ninguna modificación respecto al servicio que se presta de forma habitual.



Pasadas las 22:30 horas del domingo, los trabajadores del servicio de basuras del Jiloca, subrogados por FCC de la anterior concesionaria, Aragonesa de Servicios, recibieron, a través de uno de los trabajadores, una nota de la empresa en la que se les informaba de que la empresa “no considera legal la convocatoria de huelga” por lo que anunció que “va a ejercer las correspondientes acciones legales para declarar su solicitud”, lo que acarrearía que “cualquiera de los actos que se realicen a su amparo” serían considerados ilícitos. En el mismo documento, FCC informa de que la Comarca del Jiloca, que hasta ahora no se había manifestado públicamente sobre el conflicto, había decretado los servicios mínimos del 70 por ciento hasta el 3 de septiembre y del 50 a partir de esa fecha.



En un escrito firmado el viernes por el secretario interventor de la institución comarcal, se comunica la consideración de la recogida de RSU como “servicios esenciales” y se recuerda que estos “no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación” y que en caso de producirse estos paros “serán considerados ilegales” y advierte que “quienes los ocasionasen incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente”.



El comunicado de la Comarca añade que estas decisiones “no significa limitación alguna de los derechos que los trabajadores tienen reconocidos por las normas reguladoras del derecho de huelga”. Recursos

El abogado de los trabajadores, Sergio Méndez, confirmó su intención de recurrir la decisión de la empresa al entender que “no han notificado los servicios mínimos”. Este lunes el letrado recurrirá en el Juzgado de los Social de Teruel para que se considere un procedimiento especial por vulneración de derechos fundamentales y que se resuelva en el plazo de 24 horas por lo que, siendo el martes jornada festiva, se espera que el miércoles se celebre una vista sobre los servicios mínimos.

Méndez explicó que “la Ley dice que Comarca, aunque entiendo que no es Comarca, tiene que notificárselo al comité de huelga y a la empresa. Y se lo ha comunicado a la empresa pero al comité de huelga no”. Y es que, según el letrado, “a fecha de hoy, al comité de huelga todavía no se le notificado” ya que, explicó, el cuadrante en el que se especificaban los servicios mínimos lo facilitó la empresa, no Comarca. Además, FCC se lo habría entregado, según explicó Méndez, “a uno de los peones. Ni siquiera al comité de huelga” por lo que entiende que “el comité de huelga no está notificado” y que podrían “no haber hecho ningún tipo de servicio mínimo porque no estaban notificados”. Sin embargo, se acordó “cumplir por nuestra parte” asumiendo esos servicios mínimos aunque “podríamos no haber hecho nada”.



Además, el abogado expresó su perplejidad ante la notificación los servicios mínimos del 70 por ciento. “¿A qué se refiere, a los pueblos, a la carga, a los contenedores o a los trabajadores?”, dijo.



Mientras, en la empresa se confirmó que, en relación con el seguimiento de la huelga, no se había tenido noticia de “ningún incidente”. Sobre el cumplimiento de los servicios mínimos, FCC informó de que habría fallado un trabajador por motivos familiares, “pero parece que se están cumpliendo” aunque anunció que “a lo largo de la mañana” se iba a hacer una inspección “para ver si había habido algún boicot o alguna incidencia”.



Este lunes, un portavoz de la compañía descartó la negociación con los trabajadores al “hacerse efectiva la huelga” y anunció que la compañía planteará “un conflicto colectivo. Ahora denunciaremos la huelga. Plantearemos la ilicitud de la huelga ante los tribunales y hacer lo que resuelva” señalando a “los que la hayan convocado” como “responsables de todos los perjuicios que hayan ocasionado”. La demanda se lanzará entre esta semana y la que viene.

Denuncia por acoso y agresión

Uno de los trabajadores presentará este lunes una denuncia contra el encargado por acoso y agresión. Según el relato del abogado de los trabajadores de FCC, Sergio Méndez, “el encargado le ha pegado en el hombro a uno de los chicos a los que lleva buscando varios días. Está haciéndole la vida imposible. El chico no tiene carné de conducir y desde hace años su compañero coge el camión,le recoge y se van a trabajar”. Ahora la empresa no lo autorizaría y, además, ha notificado al peón que tiene que empezar a trabajar en Calamocha.