Comienzan las obras para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Utrillas

Las obras para levantar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Utrillas ya han comenzado. Este lunes se iniciaron los trabajos de movimiento de tierras de esta instalación, que arranca más de quince años después de que empezara a solicitarse, después de que el anterior acuartelamiento tuviera que abandonarse por problemas de edificación.

La capital de la Comarca de Cuencas Mineras cuenta con una docena de guardias civiles destacados y en la actualidad la atención a los ciudadanos se lleva a cabo en instalaciones municipales en las antiguas escuelas de MCU.

El lunes se iniciaron los trabajos de movimiento de terrenos dentro de una parcela cedida por el Ayuntamiento de Utrillas al Ministerio del Interior para la construcción de la nueva casa cuartel, después de que durante la semana pasada se desarrollasen los trabajos de perimetrado y señalización del terreno. El responsable de la ejecución de las obras es la empresa pública Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y se realizará una inversión cercana a los 2,6 millones de euros.

El alcade de Utrillas, Joaquín Moreno, aseguró que se trata de “una infraestructura necesaria para toda la cuenca minera y para la provincia de Teruel” porque, continuó, “la seguridad es algo vital y muy importante dentro del medio rural para que estamos seguros y que dé esa confianza a la población”.

Moreno detalló entre las características del nuevo inmueble de 1.100 metros que “va a ser un edificio perimetrado” y que “estará dotado de una oficina para diligencias donde atender al público, una oficina para el comandante del puesto y dos oficinas más para gestión administrativa. Estará equipado para atender casos de violencia de género y contará con aparcamientos”. Además, se ha previsto la construcción de cuatro apartamentos en su interior para alojar a los agentes, aunque podría ampliarse hasta los ocho en una segunda fase.

El edificio contará con climatización por aerotermia alimentada “todo por energías renovables”, anotó el edil, que destacó también su ubicación muy cerca del casco urbano de la villa de Utrillas. “Va a estar justo en el linde de la zona del casco urbano de Utrillas, pero bien situado porque va a estar a la entrada”, precisó Moreno.

Las obras comenzaron el lunes después de que los trabajos se licitaran el pasado verano y de que el Ayuntamiento hubiera desviado una línea de alta tensión que discurría por la parcela. Para ello el consistorio ha invertido 35.000 euros. Además, la necesidad de desviar el trazado eléctrico demoró un año la puesta en marcha de las obras.

Empieza ahora la carrera contra reloj para tener terminada la obra civil en el plazo de un año. Después será el turno del equipamiento del edificio, antes de que pueda entrar en servicio. Desde el Ayuntamiento no se marcan un plazo concreto para que esta instalación empiece a funcionar. “Es un año de obra civil. Un año de obra civil. Es decir, que para enero del 2025 tiene que estar el edificio construido.Y luego harán falta unos meses para equiparlo, dotar los servicios, y poner a punto el cuartel”, dijo Moreno en referencia a los servicios de “fibra óptica, línea de media tensión, los servicios básicos que gestiona”, que se llevará desde el propio Ministerio del Interior.

Moreno recordó que “en la Comarca de Cuencas Mineras no andamos sobrados de efectivos. Ahora mismo, solo hay tres cuarteles de activo: Aliaga, Muniesa y Montalbán. Y con muy pocos efectivos”. El alcalde contó tres agentes en Muniesa, dos en Aliaga y en Montalbán otros siete, a los que hay que sumar los 12 de Utrillas. “Tenemos una comarca con 30 municipios en donde hay que hacer relevos, hay que patrullar, hay denuncias, avisos de emergencias. Estamos hablando que de una punta a otra de la comarca hay 75 kilómetros”, recordó el alcalde de la capital comarcal.

Pabellones como atractivo

El proyecto con el que se va a empezar a trabajar en el Siepes cuenta con cuatro pabellones para alojar a otros tantos agentes y sus familias, aunque se prevé una fase ulterior con la construcciones de cuatro pabellones más.

Sin embargo, el alcalde de Utrillas ha confirmado que se ha dirigido al Ministerio del Interior para solicitar que se ejecuten en la primera fase las ocho viviendas. “La Casa de Cuartel debería ampliarse ya ocho viviendas, no cuatro con otra planificación de otras cuatro, sino que para nuestra zona es fundamental que tengan las ocho viviendas operativas porque muchas veces la elección del destino de la Guardia Civil de los guardias es en función a que existe posibilidad de que haya casa cuartel o no. Si no hay casa cuartel, muchos guardias no se lanzan a tenerse que buscar una vivienda”.

En este sentido, Moreno defiende la importancia de poner facilidades para que los agentes elijan Utrillas como destino. Y entre esas facilidades destacó la posibilidad de ofrecer un lugar donde alojarse. Sobre todo en un municipio y una comarca en la que se ha constatado la carencia de vivienda de alquiler. “Yo he trasladado que es necesario, imprescindible, que esas cuatro viviendas que están planificadas se ejecuten ya. Me contestarán afirmativamente o negativamente, pero la realidad es que se necesita vivienda para la Guardia Civil si queremos que vengan los que elijan este destino, los que elijan la provincia”.

Mientras, el Ayuntamiento de Utrillas va a reformar el edificio del antiguo cuartel de la Benemérita para transformado en viviendas de alquiler.