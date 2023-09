El 78 % de la población que reside en la comarca Comunidad de Teruel vive en la capital

La hegemonía de la ciudad de Teruel sobre el resto de municipios que conforman la Comarca Comunidad de Teruel es determinante en las conclusiones a las que llega el Plan Estratégico elaborado por la consultoría Geoter, que ha establecido como las principales líneas de análisis y, ulteriormente, de recomendaciones de actuación, la situación demográfica de este territorio, las diferencias en el peso de la actividad económica entre la ciudad y el medio rural, la conectividad, los servicios y las infraestructuras.

El Plan Estratégico propone las líneas maestras de actuación para el periodo 2023-2027 y concluye con una serie de 37 medidas para mejorar los parámetros detectados en su estudio.

Demografía

El trabajo de campo desarrollado por la consultora ha certificado la enrome dependencia que el medio rural respecto de la capital. De hecho, se señala que el 70 por ciento de los 46.000 habitantes de esta comarca se concentra en la capital, y mientras que en el conjunto comarcal la densidad de población ronda los 16 habitantes por kilómetros cuadrado, si se saca a Teruel capital de la ecuación el dato cae hasta los 5.

La consultora ha comprobado la grande dependencia de la zona rural respecto de la capital. Teruel es el centro administrativo, económico, cultural y de servicios tanto de la comarca como de una parte importante de la 15 provincia, mientras que en el resto del territorio comarcal la agricultura es la mantiene “cierto dinamismo en lo económico”, sobre todo en los municipios de menos tamaño, señala el estudio. Allí, la implantación de otro tipo de actividades resulta “particularmente complicada por no reunir las condiciones necesarias, siendo la principal carencia la de la población activa.

A pesar de que el estudio encuentra que la Comarca dispone de una “adecuada dotación de servicios públicos con “estándares de calidad equiparables, si no superiores, a los de territorios homónimos”, se enfrenta a una atomización espacial de la población y a un envejecimiento demográfico. Geoter propone renovar esfuerzos e implementar nuevas fórmulas de gestión más adecuadas y aprovechar las oportunidades que ofrece, por ejemplo, la digitalización.

La realidad demográfica de la comarca Comunidad de Teruel dista sustancialmente de poder considerarse como la más deseable. Con prácticamente 36.000 habitantes, la ciudad de Teruel concentra el 78% de la población total de la Comunidad de Teruel. Por tanto, si exceptuamos la capital, las cifras absolutas del Teruel Rural apenas alcanzan los 10.246 habitantes, lo que la situaría, por poner un ejemplo, por debajo de la población registrada en la comarca del Jiloca. Solamente dos municipios -Cella y Santa Eulalia-, superan los 1.000 habitantes; apenas tres alcanzan los 500 y otros tres se sitúan entre los 300 y 500. De los 32 restantes, 21 tienen una población igual o inferior a 100 habitantes.

La situación se agudiza, además, por la atomización de los núcleos de población, lo que dificulta cuestiones tales como la gestión del territorio y la prestación de servicios básicos, sobre todo en el entorno rural.

La densidad media de población del Teruel Rural se sitúa en apenas 4,36 habitantes/km2, muy alejada de la media autonómica (27,5 habitantes/km2), y también, con importantes diferencias entre pueblos. De hecho, un 86% de los municipios del Teruel Rural se sitúan por debajo de esta media, mientras que un 44% presentan densidades incluso inferiores a los 2 habitantes/km2.

Pero la evolución de la población no ha sido simétrica en toda la Comarca. Las actuales cifras de población, su distribución y densidad son resultado de una evolución demográfica marcada por la pérdida constante de efectivos demográficos sufrida por el medio rural comarcal a lo largo de todo el siglo XX y buena parte de lo que llevamos de éste. Entre 1900 y 2021, el Teruel Rural ha perdido un 53,14% de sus efectivos demográficos, mientras que el conjunto de la comarca ha ganado un 98,65%, por lo que prácticamente se ha duplicado. Evidentemente esta evolución positiva es gracias a la evolución de la capital, que junto a Cella, son los dos únicos municipios de la comarca que han visto aumentada su población, aunque en magnitudes muy diferentes entre sí: +0,43% en el caso de Cella y +182,44% en el caso de Teruel.

Aunque los datos señalan que Teruel rural está cerca de doblar la curva de la despoblación, las causas que explican la evolución negativa del Teruel Rural y de la inmensa mayoría de los 45 municipios que lo conforman vienen derivadas del progresivo cambio social y económico que experimentó el país a partir de la década de los 50 y que se tradujo en un intenso flujo migratorio del campo a la ciudad, transito que fue protagonizado, mayoritariamente, por población joven y por tanto en edad fértil, mellando así la vitalidad demográfica y la capacidad de reemplazo de los territorios rurales emisores. Sin embargo, con el cambio de siglo el fenómeno se invirtió y la bonanza económica de aquellos años atrajo a un contingente importante de población extranjera que también se asentó en el medio rural. Mayoritariamente se trató de personas jóvenes, en edad de trabajar y de tener hijos

Población mayor y femenina

La Comarca Comunidad de Teruel está condicionada por el alto grado de envejecimiento de su población. En el Teruel rural, una tercera parte de los vecinos tiene más de 65 años, mientras que los menores de 30 años apenas suman un 9,8 por ciento. Si se atiende al tramo de edad de menos de cinco años, solo representa el 3,2 de la población de la zona rural y el 3,9 en el conjunto de toda la Comarca.

Así, el estudio encuentra en la falta de niños uno de los “problemas más acuciantes”.

Además, la presencia de la mujer es más elevada en el medio rural que en la capital y en el conjunto de la Comarca. El estudio señala que en el caso de los pueblos de la comarca, la tasa de feminidad se sitúa en apenas 88 mujeres por cada 100 hombres, sensiblemente inferior a la registrada en el conjunto de la comarca, dónde el número de mujeres supera al de varones (104,6 frente a 100) y muy especialmente a la ciudad de Teruel, dónde el número de mujeres supera en casi 10 puntos al de hombres. Además, explica que en el Teruel Rural el porcentaje de mujeres en edad fértil (aquellas entre 15 y 49 años) apenas alcanza el 31,66%, situándose nueve puntos por debajo de los datos registrados para el conjunto de la comarca y 11 por debajo de la capital.

Actividad económica

Con un Valor Agregado Bruto de 1.388 millones de euros, la Comarca Comunidad de Teruel es la tercera de todo Aragón, solo superada por la Hoya de Huesca y la Comarca Central. La turolense ha multiplicado por 1,5 su generación de VAB en apenas dos década. Según el Plan Estratégico 2023-2027, la administración pública, las actividades educativas y sanitarias y otros servicios representan más del 37% del total del VAB generado, lo que, sumado a la aportación del comercio, la hostelería, los transportes y el resto de las actividades del sector terciario -actividades financieras, inmobiliarias y servicios profesionales y administrativos-, dejan al sector servicios como el más destacado, aportando más del 80 por ciento del total. Por detrás, le siguen tímidamente la industria manufacturera y la construcción, ambas con un 6,7 por ciento.

Sin embargo, la distribución por el territorio tampoco es uniforme en estos valores. Destaca el escaso peso que adquieren las actividades terciarias en el conjunto de la estructura económica del medio rural comarcal, más aún si se compara con los datos que arroja este sector en el caso de la ciudad de Teruel. En el entorno rural, despoblado y envejecido, difícilmente puede ganar peso el sector servicios, que requiere de concentración de población.

El estudio coincide en la oportunidad de desarrollo que supone el sector turístico, que podría suponer una oportunidad real para el asentamiento de población gracias a la generación de actividades económicas más rentables y con mayor capacidad para crear empleo de calidad.

En cuanto a la distribución de las diferentes actividades económicas por grandes sectores de actividad, destaca la relevancia que aún conservan la agricultura y la ganadería, que representan más de un 11% del total de actividades presentes en el Teruel Rural, arrojando cifras, por ejemplo, muy similares a las registradas por la industria. El dato no viene sino a constatar dos realidades que presenta, por lo general, el medio rural más despoblado, tanto el comarcal como el de buena parte del conjunto del país.

Una de las calles de Libros, en la Comarca Comunidad de Teruel. Archivo/J.L.R.

Ocho municipios del Teruel rural cuentan con suelo industrial. Se trata, en todos los casos, de polígonos de pequeño tamaño, con una superficie que, de media, oscila entre los 8.000 y 63.000 m2. En total, esta dotación de suelo industrial suma algo más de 1 millón de metros cuadrados, de los cuales, menos de la mitad están parcelados y algo más de una tercera parte permanecen disponibles. Cuatro de ellos no están completamente urbanizados, ocho no cuentan con suministro de gas o lo tienen en proyecto y seis no disponen de suministro eléctrico de alta tensión.

Conectividad

El documento del Plan estratégico apunta que en la actualidad, y según datos de junio de 2021, la 41 de las 46 localidades de la comarca cuentan con cobertura de banda ancha superior a los 30 Mbps -con todo, velocidad insuficiente en los estándares actuales-, y nueve localidades cuentan con una cobertura superior a los 100 Mbps -relativamente suficiente para los hogares, pero no para la gran mayoría de las empresas-, gracias a tecnologías de fibra óptica FTTH. Estas carencias vienen paliadas en cierta manera por la cobertura de internet inalámbrica 4G, que en este caso sí que se extiende casi por la totalidad las localidades de la comarca, excepción hecha de Aguatón, Jorcas y Tramacastiel, donde es inexistente o francamente mejorable. Sin embargo, el medio rural, en general, y muchas partes de la comarca Comunidad de Teruel, en particular, todavía presentan una extensión de “zonas blancas y grises” -allí donde el acceso a internet es más deficitario o simplemente inexistente-, importante.

En lo que respecta a las zonas blancas (las que presentan peor conectividad), en 34 de las 46 localidades de la comarca se observa algún tipo de deficiencia de cobertura. Ahora bien, con importantes diferencias entre sí. Por ejemplo, en Aguilar del Alfambra existen registradas 113 viviendas sin acceso a banda ancha, lo que representa el 71% del total de las registradas en el Censo de Vivienda de 2011 -el vigente hasta la próxima publicación a lo largo de 2023 del correspondiente al año 2021-, mientras que las 774 viviendas sin un mínimo de internet de calidad inventariadas en Teruel capital, apenas suponen el 4% de las totales censadas en 2011.

La Comarca Comunidad de Teruel, la convocatoria 2022 de la iniciativa UNICO-Banda Ancha prevé la instalación de fibra óptica en 227 zonas (119 blancas y 92 grises) correspondientes a 37 de las 43 localidades de la comarca incluidas en la relación preliminar de zonas elegibles 2022.

Empleo y vivienda

En la comarca la demanda de nuevos trabajadores podría estimarse en torno a 1.600 nuevos empleados, lo que supone cerca del 40% de los que precisa la provincia. Y a la falta de mano de obra hay que sumar la falta de relevo empresarial.

Según datos del citado estudio elaborado por la patronal provincial, un 30% de los empresarios de la provincia van a llegar a su edad de jubilación en los próximos 10 años; porcentaje que aumenta hasta el 35% en el caso de aquellos que desarrollan su actividad empresarial en el medio rural. Es una consecuencia de la estructura demográfica que presenta este territorio, con tasas altas de envejecimiento que tienen su reflejo en el mercado laboral.

Entre las políticas que propone el trabajo destaca la referida a la vivienda, demandado un mercado de vivienda más competitivo en términos de precio y calidad de lo que lo hace en la actualidad. Para ello apuesta por medidas que mejoren la disponibilidad de vivienda en el medio rural más despoblado o la salida al mercado de alquiler o venta “la legión de viviendas que conforman un porcentaje muy importante de los cascos urbanos de los pueblos y que suelen presentar un estado de conservación y por tanto, de habitabilidad muy precaria”.

Transporte

La falta de transporte público resulta uno de los principales problemas sociales a los que el equipo redactor del Plan estratégico entiende que se enfrenta el medio rural.En este campo se apuesta por el transporte a demanda, definido como un servicio público de transporte flexible que se presta a partir de las necesidades de los usuarios y no del prestador del servicio, sea este público o privado, junto a soluciones como la movilidad compartida o colaborativa.

Para que la Comarca pueda atender con eficacia estas necesidades se recomienda recoger “información rigurosa que permita detectar las “necesidades de la población detallada por colectivos, grupos de edad, periodo del año o municipio de residencia, conocer qué motiva sus desplazamientos cotidianos”.

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero

Herrero: “Tener la capital en la Comarca no solo no nos perjudica, sino que beneficia”

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero explicó que “el Plan estratégico es una directriz que parte de unos grupos de trabajo que se hicieron con agentes del territorio”. Herrero recordó que consta de cinco líneas principales desarrolladas a través de 37 medidas concretas.

El responsable comarcal coincidió en la distorsión que suponen los datos de la capital en el conjunto de este territorio y lo valoró como “evidente” ya que la ciudad de Teruel “concentra la inmensa mayoría de la población de nuestra comarca” aunque señaló que “también es cierto que gracias a la presencia de la capital, los municipios más cercanos tienen más actividad”, por lo que puso en la balanza tanto los beneficios como las desventajas de ese protagonismo. “Tener la capital dentro de la Comarca no supone ningún problema. No solo no nos perjudica sino que beneficia mucho”, sentenció.

En cuanto a la estructura demográfica, con una población envejecida y en el que el peso de la inmigración es cada vez mayor, Herrero hizo extensivo el problema del envejecimiento a toda la Comunidad Autónoma, por lo que se comprometió a “tratar de revertir esa situación y a tratar de prestar servicios a esos mayores a los inmigrantes” y quiso aprovechar las sinergias y “gracias a la prestación de esos servicios, poder generar empleo”.

La actividad económica también presenta caras distintas en los entornos urbano y rural. Mientras u en la capital prima el sector servicios, en el Teruel rural es el sector primario el predominante. “Se trata de desarrollar el resto de sectores en los municipios en la medida en la que sea posible”, avanzó el presidente, que detalló que “hay puntos del Plan Estratégico que con competencia comarcal y otros que no para lo que tendremos que trabajar de forma coordinada con otras administraciones para poder llevarlos a cabo”.

Uno de los problemas que amenazan la actividad económica en el territorio es la falta de relevo generacional. Los datos del estudio señalan que una tercera parte de los negocios no tienen quién se ponga al frente cuando sus titulares se jubilen. Ante esta amenaza, desde la Comarca se va a buscar una solución, aunque su presidente reconocía que “es complicado”, sobre todo en ciertos sectores “en los que es muy difícil que haya relevo generacional porque no hay familiares directos que lo lleven a cabo” y apostó porque “los negocios que están, persistan y se mantengan en el tiempo”. Esa apuesta por conservar los negocios en funcionamiento serviría de escudo para que los pueblos no quedasen aún más desprotegidos ya que “cada negocio que se cierra y en el que no hay relevo generacional, es muy difícil que vuelva a abrir. Y son servicios que se pierden en los municipios”.

“Gran parte de estas medidas del Plan estratégico están contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística”, apuntó el presidente comarcal, señalando que “para eso sí que hay ya financiación. Hay 1,3 millones de euros para las medidas que se van a poner en marcha en estos tres años”, confirmó el presidente. Aunque algunas de esas medidas, como los programas Dinoesperience o Atrinchéra-Te, los servicios técnicos de la institución comarcal pondrán en marcha los programas “según se vayan desarrollando administrativamente”, añadió, entre los que Herrero destacó la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y áreas de estacionamiento de autocaravanas, que espera que “puedan dinamizar bastante el territorio”.