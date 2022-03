El centro de salud de Alfambra mejorará su sistema de calefacción

Por

El centro de salud de Alfambra mejorará su sistema de climatización con una inversión que superará los 24.000 euros.



La gerencia del sector Teruel del Servicio Aragonés de la Salud ha sacado a licitación el contrato para la reforma de la calefacción de este ambulatorio con un presupuesto base de licitación de la 24.149 euros (más impuestos). Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de marzo el plazo de ejecución es de diez días y la realización de las obras se desarrollará entre junio y septiembre para evitar molestias a los usuarios durante los meses fríos.



El edificio destinado a centro de salud de la localidad de Alfambra posee un sistema de calefacción centralizado, que hay que modificar para que la producción de calor se genere con una caldera de gasóleo para los circuitos de radiadores y con una bomba de calor para los fan-coils (equipos agua-aire). Se pretende poder aportar el agua caliente para el circuito de fan-coils una la caldera de gasóleo para complementar a la bomba de calor cuando esta no sea capaz de aportar toda la energía necesaria a dicho circuito, para eso se sustituirá la caldera existente por otra de mayor potencia que pueda suministrar el agua caliente necesaria para los dos circuitos de radiadores y para el circuito de fancoils.



La ubicación de la caldera será en una sala destinada a este fin en la planta baja del inmueble, esta sala es compartida por dos calderas, una para las instalaciones municipales (existente) y otra para el centro de salud, cada una de las instalaciones es hidráulicamente independiente. La suma de ambas caldeas no supera los 70 Kw, por tanto, no se considera sala de calderas en todo lo referente a la normativa.