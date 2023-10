El curso de Restauración de Metales interviene una pieza de forja de la Catedral de Teruel

El curso de Conservación y Restauración de Materiales Metálicos que organiza la Fundación Santa María de Albarracín, con el patrocinio del Gobierno de Aragón a través del Inaem, llevado a cabo entre los días 18 de septiembre al 6 de octubre, ha acometido distintas actuaciones sobre bienes de naturaleza metálica con tipologías y problemáticas muy diversas, bajo la supervisión de la profesora Carmen Pascual, con el fin de formar al alumnado en el manejo instrumental de las técnicas y procedimientos específicos.

Además de la actividad teórica relativa a la especialidad de la conservación-restauración del material metálico en sus diferentes tipologías patrimoniales, el groso de la formación ha consistido en la actividad práctica de intervención sobre bienes. Junto a piezas de orfebrería en plata pertenecientes al museo de la Catedral de Albarracín, en las que se ha realizado principalmente tratamientos de limpieza y conservación, la actividad principal del curso se ha centrado en dos vías. Por un lado, la revisión de intervenciones antiguas sobre dos piezas destacadas de la exposición del museo diocesano (una custodia y una cruz procesional), realizadas en el mismo contexto de los cursos hace más de 20 años. En ellas se han acometido tareas de mantenimiento, con la remoción de las capas antiguas de protección, la limpieza de la sulfuración u oscurecimiento de la plata y la aplicación de nuevas capas de protección para prolongar la conservación de la pieza a medio-largo plazo. Se han establecido además planes de conservación y protocolos de mantenimiento para su revisión periódica.

Proyecto destacado

Uno de los proyectos más destacado sobre del curso es una virgen en forja de hierro y vaciado en plomo con decoración original de policromía y dorado del siglo XV, de estilo gótico, perteneciente a la reja antigua del coro de la Catedral de Teruel, rescatada de los bombardeos de la Guerra Civil que cayeron sobre el techo del templo. Junto a toda la documentación previa fotográfica, microscópica y de evaluación de los daños y alteraciones, se ha comenzado con las tareas de limpieza y conservación. Durante el proceso de limpieza mecánica con bisturí y medios químicos inocuos, se ha podido recuperar parte de la decoración original, tras la retirada de suciedad acumulada durante años.

La profesora Carmen Pascual recordó que “al principio, la reja no se veía por las capas de suciedad y las alteraciones que tenía. No se apreciaba su estado ni lo que conservaba. Pero al empezar a limpiar hemos encontrado policromía original, dorados y hemos descubierto que la Virgen con el niño es un vaciado de plomo y que el resto forja de hierro”. La pieza continúa en proceso de restauración y no se prevé que en este curso pueda estar terminada para reincorporarla a la reja de la catedral.

“La limpieza está prácticamente hecha y solo queda la reintegración de la pieza de acuerdo a criterios”, explicó.

Los participantes en el curso se desplazaron a la capital para visitar la catedral y poder ver in situ el lugar donde se reinstalará la pieza en el futuro, cuando el proceso de restauración se dé por finalizado y aprovecharon también para ver las recientes actuaciones llevadas a cabo por el Centro de Restauración de Albarracín, o las piezas celtíberas metálicas del Yacimiento de la Caridad, en el Museo Provincial.

Los diez alumnos, todos ellos técnicos especialistas en conservación y restauración de bienes culturales, provenientes de diferentes puntos del país como Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Canarias, han demostrado gran profesionalidad, destreza y compenetración en el trabajo en equipo, logrando un optimo ambiente de trabajo, con la puesta en común y consecución de todas las labores realizadas.