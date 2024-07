El director de Recorridos confirma que la Baja Aragón visitará 35 municipios

Barrachina, municipio de la Comarca del Jiloca, con 120 habitantes censados, se ha ganado a pulso un hueco en el cuadro de honor de la Baja Aragón en su etapa turolense. Barrachina ha sido punto de paso, llegada de tramo y salida de carrera, y desde Barrachina se dibujan los recorridos que cada año ponen a prueba a mecánicas y pilotos de la mano de Javier Vicente, director de Recorrido de la Baja España Aragón Teruel de la empresa Octagon, organizadora de la prueba.

Para decidir por dónde pasarán los coches, motos y camiones de la carrera, Javier Vicente emplea más de seis meses en un frenesí de trabajo cartográfico y satelital y muchas horas más a bordo de su todo terreno, comprobando que lo que aparece en las fotos aéreas o en los mapas se corresponde con la realidad. Para realizar el road book de esta edición, el director de Recorridos de la Baja ha duplicado el número de kilómetros que tenía previsto hacer. “Este año me había planteado no hacer más de 7 u 8 mil kilómetros”, dijo Vicente que ha terminado sumando más de 15.000.

La carrera, que está de aniversario en su cuadragésima edición, reúne a muchos de los mejores pilotos del panorama internacional para probar los vehículos con los que competirán en enero en el Dakar, por lo que Vicente busca recorridos que lleven al límite a los competidores.

La Baja Aragón recupera este año el formato de tres días de competición, con una etapa prólogo y dos jornadas con tres especiales que recorrerán las comarcas de Jiloca, Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín. “Intento pasar por todos los pueblos que puedo. ¿Para qué? Para intentar dar la mayor relevancia a toda la zona. Ahora, por ejemplo, estamos tocando tres comarcas”, explicó el responsable de Recorridos de Octagon. La carrera visitará en esta edición un total de 35 municipios. “Ahora, por ejemplo, estamos tocando tres comarcas. Cuantos más municipios se puedan beneficiar del paso de la carrera, pues muchísimo mejor”, insistió Vicente.

Más recorrido

Los recorridos de la carrera siguen siendo transitados durante todo el año. El impacto económico, turístico y social de la baja Aragón trasciende del propio fin de semana de competición y se prolonga durante el resto del año con grupos de aficionados que acuden para seguir las etapas sin la presión del cronómetro.

“Durante el año lo que sí que estamos viendo es que viene mucha gente a distintos pueblos a hacer el recorrido en plan excursión, no en plan carrera”, explicó Vicente que, además de dibujar los recorridos, regenta un negocio de hostelería en Barrachina con un circuito de entrenamiento para vehículos off road en el que pilotos y escuderías punteros han entrenado y perfeccionado sus vehículos.

Según Vicente, el impacto económico de la carrera “está calculado que son unos 18 millones de euros”, aunque después se ha comprobado que “ lo largo del año sí que lo estamos viendo. Hay gente que duerme en Teruel, hay gente que duerme en pequeñas casas que hay en Pueblos o en hoteles rurales, entonces eso sí que lo notamos”, dijo.

Los tramos de 2024

Javier Vicente repasa las notas de la octava versión del road book que ha realizado este año para tratar de cumplir con los requerimientos de la carrera y de la Administración. “Es el 40 aniversario de la carrera, con lo que había intentado hacer un recorrido prácticamente nuevo con respecto al año anterior. Los recorridos tienen que pasar unos informes medioambientales y bueno, pues ha habido cambios, que de hecho a día de hoy estamos con el último cambio, con lo cual este año los pilotos se van a encontrar prácticamente unos 100 kilómetros en cada tramo, que serán nuevos con distintos al año pasado”, explicó.

La carrera recupera el formato de tres días de competición, además de las jornadas previas de recepción de participantes. “El miércoles y el jueves serán para las verificaciones, el viernes habrá una prólogo para determinar el orden de salida del día siguiente (...) El sábado haremos dos tramos, uno en el lado Este de la autovía y otro en el lado Oeste, hay un tramo que va a tener unos 183-184 kilómetros y el otro tramo tendrá unos 163 kilómetros. Luego los cambiaremos, irán primero motos a un sitio y coches a otro. El domingo se invertirá y haremos un tramo de unos 150 o 160 kilómetros”, relató el diseñador de los recorridos.

El objetivo es hacer una carrera exigente y Vicente confirma que su objetivo es “que tanto como las motos, como los coches, los buggy, los camiones se lo pasen bien, disfruten, que es lo más importante, porque si no disfrutan y no les gusta la carrera, al año siguiente no vuelven. Entonces intento compaginar tramos rápidos con tramos lentos, meter tramos rotos para que, sobre todos los pilotos que vienen a probar un poco los coches de cara al Dakar, pues puedan hacer unos buenos test y que vuelvan al año siguiente”, explicó el creador de las especiales y los tramos neutralizados.

Cada año después de la carrera, Vicente recibe un sinfín de llamadas de participantes, muchos de ellos punteros, para compartir sus opiniones de la edición. “El año pasado fue para ellos la mejor edición de todas las que se habían celebrado hasta ahora y bueno, pues espero que este año me vuelvan a decir lo mismo y superarme”, dijo Vicente recordando las llamadas y mensajes que recibió en 2023 tras la carrera.

La Baja Aragón es una prueba dura. Tiene que serlo. En una carrera en la que se barajan pilotos que corren el Campeonato del Mundo con otros amateur no es fácil establecer un listón de exigencia que satisfaga a unos y otros. “El piloto profesional viene a probar y a testar los coches y a tratar de ganar la carrera, mientras que objetivo del amateur es disfrutar de una gran carrera, una prueba puntual para la Copa del Mundo, y pasarlo bien, y no romper los coches”. En este contexto, a medida que avanza la carrera y los trazados se deterioran por el paso de coches y camiones, los vehículos amateur empiezan a sufrir. “Pero bueno, ellos ya saben lo que vienen. Estamos hablando del Baja Español Aragón”, añadió Vicente, que fue contundente en su pronóstico: “Esto es como el Dakar el día que hagamos una carrera que acabe en el 100% de los pilotos yo creo que dejará creo en mi opinión profesional creo que dejará de ser una carrera tanto los que van al Dakar como Los que vienen a la baja saben que muchos no van a terminarla. Necesitamos hacer un recorrido que sea fuerte, que sea duro, que sea muy selectivo, pero sí que pienso en los amateurs”.

El Olimpo del off road

El diseñador de los recorridos de la carrera no tiene un favorito claro para la Baja 2024. Aunque es cierto que Nasser Al Attiyah es, por estadística, un serio candidato, otros nombres resuenan con fuerza para subir a lo alto del cajón. “El año pasado teníamos al equipo Audi al completo con Carlos Sainz, Mattias Ekström y Stephan Peterhansel; teníamos a Nani Roma con Ford, también a Nasser Al Attiyah, estaba El Rayid. Con todo este plantel no hay favorito. Sí que es verdad que Nani es una persona que conoce un poco el territorio porque lleva muchas Bajas y ha ganado bastantes. A Nasser le encanta la Baja, viene todos los años y es un tío que va muy, muy rápido. Pero el año pasado, Carlos Sainz quedó tercero con un Audi que lo estaban probando todavía, no estaba el coche terminado. Pero las sorpresas, ahí las tienes. El año pasado, los argentinos con Toyota, ahí estaban luchando también”, meditó el director de Recorridos.

El Rincón de Barrachina

Alejado unos kilómetros del núcleo urbano de Barrachina se levanta aislado un establecimiento hostelero asociado a un circuito de 4x4 y off road. El Rincón de Barrachina, de titularidad municipal, está gestionado por Jaime Vicente y allí han entrenado y testado piezas muchos de los mejores equipos del universo del todo terreno, ya sea con coches, motos o incluso camiones.

“La verdad es que es mi trabajo, pero es mi pasión. Disfruto muchísimo con ellos y ellos disfrutan conmigo”, explicó Vicente al hilo de su actividad hostelera.

El circuito de 5 kilómetros cuenta con los permisos necesarios y todas las homologaciones medioambientales. En una sucesión de curvas y contracurvas, abundan los cambios de rasante y los saltos. Pero sobre hay tramos de piedras, con piedras rotas, grandes y pequeñas, algunas afiladas como cuchillos, en los que poner a prueba la resistencia de los neumáticos.

Por el trazado jiloqueño han pilotado nombres como Sebastian Loeb, Nani Roma, Orlando Terranova, Chevi Pons, Pep Vila o Javier Mariezcurrena, vencedor en la pasada edición de la Baja en camiones.

El año que la Baja pasó por Barrachina

Se estima que la celebración de la Baja Aragón deja un impacto económico en la provincia de en torno a 18 millones de euros. Aunque una buena parte de ese mordisco recala en la capital, otras zonas, como la Comarca del Jiloca, recibe un potente impacto económico y social del paso de la carrera por su territorio.

Barrachina es un claro ejemplo de este impacto. Aunque hace ya algunas ediciones que vive al margen del recorrido de la carrera, este municipio, de apenas 120 vecinos censados, pero en el que en invierno apenas se alcanza la mitad de esa población, ha sido vivido con frenesí la celebración de la prueba. La Baja Aragón ha pasado por su término municipal, ha tenido una llegada y también una salida.

El teniente de alcalde de Barrachina, Antonio Zabal, recordó que “la relación (del municipio) con la Baja viene por Javier Vicente”. El responsable de diseñar los recorridos por los que cada edición discurre la carrera regenta un hotel orientado al off road con un circuito de rally raid.

Durante los días de la carrera “el bar funciona de maravilla porque la gente va uy pide bocatas. Y no solo en Barrachina, sino en todos los sitios. Es una exageración la cantidad de gente que viene”, resaltó el teniente de alcalde.

No hay una cifra oficial del retorno económico del paso de la Baja por este territorio. Sin embargo Zabal fue categórico al afirmar que “el año que salió de aquí (Barrachina) las piscinas lo vendió todo. Y pasa lo mismo por todos los sitios por los que pasa y han puesto un bar o han abierto un restaurante” porque, continuó, “si se enteran que hay un bar que da servicio y da Coca Cola, cerveza o unos bocatas, la verdad es que es digno de ver”.



El teniente de alcalde de Barrachina, Antonio Zabal. J. L. R.

Las cunetas del recorrido se llenan de aficionados incluso desde la noche del jueves. Seguidores del mundo del off road se agolpan, sobre todo, alrededor de las localidades por las que pasan los pilotos. Y se trata, además, de un rango de gente con un poder adquisitivo elevado. “Viene muchísima gente y la verdad es que mueve mucho dinero porque esta gente mueve mucho dinero son gente la gente que se dedica a esto y no tienen un poder adquisitivo pequeño. Tiene un poder adquisitivo grande y se gastan en un coche un millón de euros”, calculó Zabal.

“Viene muchísima gente. Vienen motos, coches, quads y esta gente es por la Baja. La información que tienen es por la Baja, no venderían aquí a Barrachina si no fuera por la Baja, si no supiesen que el recorrido, que no sé si lo tienen o no lo tienen, supongo que sí, pero ellos vienen aquí y muchos paran a almorzar en el bar y hay actividad, que es de lo que se trata. Entonces, estamos encantados con la Baja”, insistió Antonio Zabal.

Sin embargo, el impacto económico de la prueba podría ser mucho mayor. Es lo que opina el presidente de la Comarca del Jiloca, Javier Hernández, recordó el impacto de la carrera en “hostelería como en restauración y en tema de hospedaje. Y luego el segundo punto fuerte es la visita de gente turística que viene a ver la propia Baja. De hecho, eso repercute en que todos los comercios vendan bastante más, todo lo que es restauración tiene bastante más aceptación. Las gasolinas venden también. En fin, es un movimiento de gente que quiera o no quiera, si no estuviera a la Baja, eso no sucedería por esta comarca”.

Pero el presidente comarcal se lamentó de que la repercusión de la carrera no sea mayo y señal´ño a la falta de afán emprendedor como principal causante de esta desidia. “Por supuesto que se le podría sacar más rendimiento porque siempre esa aglomeración de turismo, de gente que viene a ver esa Baja, incluso la que viene durante el año para hacer ese track, ese recorrido, se les puede dar más servicios. Los servicios de los servicios tienen que estar abiertos. Los bares tienen que estar abiertos. Tenemos poca iniciativa. Nos gusta más que nos den las cosas hechas, y hay que preocuparse un poquito más. Y una cosa que tenemos hay que hacer que no la perdamos”, insistió el presidente.

Hernández coincidió en que el efecto de la Baja Aragón se prolonga más allá del propio fin de semana de carreras. “La verdad es que está teniendo una repercusión durante todo el año, que no paran de pasar gente que está haciendo el mismo track que hace la Baja Aragón”, dijo el presidente comarcal.