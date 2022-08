El grupo Biblu reabrirá el 16 de septiembre el balneario de Segura de Baños

Por

El balneario de Segura de Baños reabrirá sus instalaciones el próximo 16 de septiembre por el grupo Biblu, que gestiona el balneario de Ariño. La nueva empresa arrendataria está acondicionando las instalaciones con una inversión de 600.000 euros. Creará entre 25 y 30 puestos de trabajo preferentemente de la comarca de Cuencas Mineras. El balneario de Segura de Baños pasará de 5 a 4 estrellas superior y con la nueva gestión se abrirá sus instalaciones no solo para los clientes alojados sino para quien quiera ir a comer o a la toma de baños. Va a seguir el modelo de Biblu en Ariño. El balneario de Segura de Baños cerró en 2019 si bien en 2020 volvió a abrir por unas semanas antes de entrar en concurso de acreedores y cerrar.



El CEO del grupo Biblu y director ejecutivo del Hotel Balneario de Ariño, Pedro Villanueva, anunció que será el próximo 16 de septiembre cuando se reabra el balneario de Segura de Baños y que en estas semanas se estaba trabajando para la preparación de las instalaciones y para la contratación de los trabajadores. Las instalaciones del balneario de Segura de Baños han estado cerradas desde 2020. “El grupo Biblu está invirtiendo 600.000 euros en la adecuación y mejora de las instalaciones del balneario de Segura de Baños”, apuntó.



Pedro Villanueva señaló que la decisión de quedarse con la gestión del balneario de Segura de Baños había sido que eran buenos conocedores de la zona, no en vano están gestionando desde hace más de siete años y con éxito el Hotel Balneario de Ariño donde están trabajando 55 personas y se ha convertido en la mayor empresa de turismo de la comarca. “Conocemos el sector y hay mucha demanda. Estamos trabajando en la ampliación del balneario de Ariño y conocíamos la situación de cierre del balneario de Segura de Baños. El alcalde de la localidad, José Antonio Martín, y el diputado provincial, Diego Piñeiro nos propusieron entrar y hace un mes se hizo el arrendamiento porque el propietario del balneario de Segura de Baños es el Ayuntamiento de Segura de Baños”, comentó.



En este punto, Pedro Villanueva añadió que el arrendamiento que hizo el Ayuntamiento de Segura de Baños a la primera empresa que se adjudicó fue por 25 años y el arrendamiento fue en 2017. La primera empresa que se adjudicó el balneario de Segura de Baños fue la valenciana Sensational Hotels & Spas.



Pedro Villanueva avanzó que en la gestión que se va a llevar en el balneario de Segura de Baños se va a seguir el modelo del balneario de Ariño para contar en lo que se pueda con trabajadores de la zona, además de compartir algunos servicios entre los dos balnearios como son la lavandería o el médico.



El número de trabajadores que tendrá el balneario de Segura de Baños estará en la treintena. “Tenemos problemas para encontrar trabajadores profesionales en la zona y se está en un proceso de búsqueda” reconoció y añadió que 9-10 de los empleados son trabajadores de la anterior empresa y que están en un expediente temporal de regulación de empleo.



Pedro Villanueva también avanzó que con la nueva gestión el balneario de Segura de Baños bajará de las cinco estrellas a cuatro o cuatro superior y con ello estará abierto no solo para los clientes alojados sino también para el público que quiera utilizar algún servicio concreto como comer, o tomar un baño como se hace en el balneario de Ariño.



Por su parte, el alcalde de Segura de Baños, José Antonio Martín Bellés, reseñó que una vez solucionado el concurso de acreedores que había con la anterior empresa adjudicataria del balneario de Segura de Baños la gestión la llevaba ahora la empresa que gestiona el balneario de Ariño con lo que confío en su buen trabajo como se está haciendo en el balneario de Ariño y con ello revitalizar económicamente y laboralmente esta zona de la Comarca Cuencas Mineras.



“Ahora están trabajando en la preparación de las instalaciones y en la mejora de las comunicaciones. Se tiene previsto que el balneario de Segura de Baños se reabrirá en septiembre, pero lo hará con una categoría de 4 estrellas para que pueda entrar todo el mundo no solo los alojados como antes. Va a ser un balneario como el de Ariño. Antes si no estabas alojado no podías tomar ni un café, o los menores de 16 años no podían entrar. Ahora esto va a cambiar”.



José Antonio Martín indicó que el número de puestos de trabajo que va a tener el balneario de Segura de Baños estará entre los 25 a los 30 por lo que revitalizará la zona. “De Segura de Baños trabajaban dos personas y de Vivel del Río tres. En el pueblo estamos preparando 4 apartamentos en las antiguas escuelas que podrían acoger en el pueblo a trabajadores del balneario”.



De cara al futuro, el alcalde confió en el revulsivo de la reapertura del balneario en un pequeño municipio que tiene un censo de 43 vecinos pero que entre ellos ya hay 4 niños que van a estudiar a Montalbán. “Personalmente espero que el balneario sea un revulsivo para el pueblo y que esta vez funcione”, afirmó.



Por su parte, el delegado de los trabajadores de la anterior empresa gestora y vecino de Segura de Baños, Jesús Quílez, también confió en la nueva empresa en la reapertura del balneario por la experiencia demostrada con el balneario de Ariño.

Jesús Quílez dijo que con la resolución del concurso de acreedores el grupo Biblu se hace cargo de la gestión del balneario de Segura de Baños con las mismas condiciones de arrendamiento que tenía la anterior empresa y con la obligación de contratar a los 10 trabajadores que están en el expediente temporal de regulación de empleo. “Espero que a finales de agosto o primeros de septiembre nos saquen a los trabajadores del Erte”.



Igualmente, Jesús Quílez valoró la reapertura del balneario de Segura de Baños para reanimar al municipio y a la comarca. “El Ayuntamiento de Segura de Baños tiene cuatro apartamentos que solo falta amueblar. Sería muy bueno que vinieran familias al pueblo y que se pudiera reabrir la escuela. Sería lo ideal para el pueblo”, destacó. Cinco estrellas y 48 habitaciones

El balneario de Segura de Baños es un complejo turístico termal hasta que cerró en 2020 de cinco estrellas y que se ubica en un escenario natural privilegiado rodeado de paredes de rocas en las montañas y vegetación en la cabecera del río Aguasvivas que asegura la desconexión. Cuenta con 48 habitaciones, incluidas dos grandes suites, dos piscinas activas, restaurante, cafetería y espaciosos salones, todo ello enfocado a ofrecer calma en un turismo de salud.



Las aguas del balneario de Segura de Baños destacan por sus efectos beneficiosos sobre el aspecto de la piel, su eficacia en los reumatismos y como terapia contra el dolor en articulaciones, mejora en enfermedades respiratorias de carácter crónico, así como por sus efectos relajantes en el organismo. La historia de los baños de Segura se remonta a principios del siglo XVIII. Tras numerosos avatares, el primer complejo cerró en 1983, cayendo en el deterioro. El Ayuntamiento de Segura de Baños lo adquirió y en 2002 emprendió el proyecto para recuperar el espacio del balneario. Inversión del Miner

Segura de Baños logró en julio de 2017 cumplir el sueño de recuperar el turismo termal que tuvo antaño. Por esas fechas abrió sus puertas el nuevo balneario como un alojamiento de cinco estrellas, el único por entonces con esta categoría que había en toda provincia. La apertura se produjo tras 15 años de gestiones y 9,2 millones de euros de financiación pública del Plan Miner y del Fite. El proyecto fue todo un revulsivo económico y laboral para el municipio. Llegó a generar 30 empleos en una zona muy deprimida económica y demográficamente, pero el establecimiento de lujo apenas duró abierto dos años y medio. A principios de 2020, unas semanas antes de que se declarase la pandemia, cerraron las instalaciones.



La empresa valenciana Sensational Hotels & Spas Sl fue la encargada de la gestión de esta infraestructura hotelera, que es de titularidad municipal. La compañía adjudicataria cesó su actividad en el mes de febrero del pasado año aduciendo causas económicas y organizativas debido a los resultados negativos de 2019. La baja ocupación mermó los ingresos previstos por este operador.



Otra de los motivos que alegó para tomar esta decisión fue haber perdido una subvención de 200.000 euros que procedían de las ayudas del carbón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, unos fondos que se otorgaron al constructor del complejo turístico. La empresa alegó también que tuvo que invertir medio millón suplementario en obras de acondicionamiento de las instalaciones, en el curso de las cuales se detectaron vicios ocultos en la estructura. La clausura supuso el despido colectivo de una veintena de trabajadores, a los que se planteó como única opción para evitar el cierre que pasaran a fijos discontinuos, una alternativa que la plantilla rechazó por la desprotección en la que quedaban los empleados, ya que algunos ni siquiera podían recibir prestaciones de desempleo. Después de producirse el cierre del alojamiento, a finales de julio, Sensational Hotels & Spas presentó concurso de acreedores en un juzgado de Valencia, que es quien se ha encargado de su resolución y la entrada del grupo Biblu para hacerse cargo del balneario de Segura de Baños.