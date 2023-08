El Juzgado de lo Social decidirá la legalidad de los servicios mínimos en la huelga de basuras de la Comarca del Jiloca

Por

El Juzgado de lo Social de Teruel ha desestimado la petición de los trabajadores del Servicio de Recogida de Basuras de la Comarca del Jiloca sobre los servicios mínimos establecidos por la Comarca para la huelga que mantienen desde el lunes y que hasta el próximo día 3 de septiembre afectarían al 70 por ciento de la plantilla. De esta forma, la sala celebrará directamente el juicio, que tendrá lugar el próximo martes, 22 de agosto.



Mientras, la empresa FCC, concesionaria del servicio desde el pasado 1 de agosto, estaría estudiando la adopción de medidas disciplinarias contra uno de los trabajadores del que entiende que “está realizando una huelga de celo, una especie de boicot” y la dirección estaría valorando la “posibilidad de su despido porque se está hablando de servicios mínimos”, aseguraron ayer fuentes de la empresa.



Las mismas fuentes explicaron que “los servicios mínimos son un cumplimiento legal que lo determina una administración” y de los que la compañía es la “garante de su cumplimiento”, para detallar que “es la Comarca del Jiloca quien establece los servicios mínimos” para matizar que FCC ni siquiera consideraba “la licitud de la huelga”. “Si la comarca establece unos servicios mínimos, esos son de obligado cumplimiento y si no los hacen, y si eso no se hace se está analizando el grado de incumplimiento”, añadió el portavoz de la compañía.



La empresa aseguró que “por ahora” solo se está investigando el cumplimiento de los servicios mínimos por parte de un trabajador, aunque esta cifra podría ampliarse. “Hay muchos trabajadores que se han cogido la baja. Hay que analizar los fundamentos de esa baja (...) Luego se analizará si esas bajas son reales o si se han utilizado de forma fraudulenta”, inquirió aunque a continuación valoró que “una baja no tiene la misma trascendencia porque la ley permite sustituir a los trabajadores que están de baja. No se les considera trabajadores en huela y se les puede sustituir por otros trabajadores, explicó. Dudas por la ilicitud del paro

Los servicios jurídicos de FCC ya están preparando la demanda sobre la licitud de la huelga, se afirmó ayer desde la propia empresa, que añadió que ya se ha “advertido a los trabajadores de que se iba a interponer” (la demanda) para que supieran “las consecuencias que puede llevar” su participación, aunque en el caso de que el juzgado señalase la medida de la plantilla como ilícita sol se podría sancionar a los huelguistas desde ese momento y no con carácter retroactivo, aunque no se descartó reclamar “daños y perjuicios”.



Desde que se puso en marcha el paro empresa y trabajadores no han abierto ningún canal de comunicación ya que la compañía “había puesto como condición no celebrar la huelga”. Además, el portavoz de la patronal señaló que hoy, 18 de julio, era el día propuesto por FCC para negociar siempre que se hubiera desconvocado el paro.