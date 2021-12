El MAR desea ‘Feliz Sanidad’ con un árbol reivindicativo

Por

Los miembros del Movimiento de Acción Rural, plataforma reivindicativa que lucha por una sanidad rural igual para todos, inauguraron el lunes su particular árbol de navidad sanitario. Se halla situado en el kilómetro 167 de la N-211 a la entrada de la localidad de Montalbán, junto a la antigua sede de Cruz Roja de la localidad, y va a recibir a vecinos, viajeros y visitantes estos días navideños. Desde el MAR quieren así “felicitar la Sanidad” a todas aquellas personas que han apoyado sus iniciativas reivindicativas a lo largo de todo el año en favor del mundo rural : “Queremos desearles a todos ellos una Feliz Sanidad”, añaden.



Aprovechando uno de los árboles que se encuentran junto al puente Puntarrón, que sirve de puerta de entrada a la localidad de Montalbán, lo han decorado con motivos navideños. Como estrella, encaramada en lo más alto del árbol, han colocado una jeringuilla que simboliza la vacunación y toda la sobrecarga que han tenido los sanitarios con ella, con los registros, rastreos, es un reconocimiento a todos ellos, señalan desde el MAR.



En cada uno de los paquetes que cuelgan adornando el árbol han escrito las diferentes demandas, cada cosa que pedimos, matiza Ana Calvo, miembro del MAR, hay uno que pone “un hospital nuevo, otorrinos, personal 100 por 100, plantillas de enfermería completas, sanidad rural con los consultorios abiertos en todas las localidades” y muchas más.



Se trata de un árbol reivindicativo que visualiza los problemas que tiene el sistema sanitario en general y en el medio rural en particular.



Quieren que sea también un recordatorio para los políticos, que ya asistieron a una de sus convocatorias con ideas para solucionar problemas que todavía están presentes.



El propósito principal es que se haga visible la situación actual con recortes y más recortes, ahora más si cabe porque no se están cubriendo las plazas del personal sanitario cuando estos cogen sus tan merecidas vacaciones navideñas y que supone que los habitantes de muchas localidades se queden sin médico, sin médica o sin enfermeras durante más de una semana, teniendo que cubrir esa deficiencia el resto de la plantilla, cargando de esta manera horarios ya saturados.