El PP acusa al PSOE de "ir buscando incidencias" para desprestigiar una gestión educativa que funciona "mucho mejor"

Por

La diputada del PP en las Cortes de Aragón Ana Marín ha remarcado el compromiso "inequívoco" del Ejecutivo autonómico con la escuela rural y ha acusado al portavoz socialista de Educación, Ignacio Urquizu, de no hacer "ningún tipo de aportación" y dedicarse a "ir buscando incidencias para tratar de desprestigiar una gestión que está siendo mucho mejor que cuando gobernaba el PSOE".



Así, en rueda de prensa, Ana Marín ha señalado que el parlamentario socialista "intenta construir un relato falso que no se corresponde con nuestra realidad educativa y que le deja sin ningún tipo de credibilidad".



Del mismo modo, ha reprochado al PSOE su "vacío político" en esta materia al "intentar agitar" de nuevo el asunto de la escuela de Caneto, reabierta por resolución judicial tras un recurso de las familias, que "ellos crearon y que está resolviendo este Gobierno", ha asegurado.



La diputada 'popular' ha lamentado que los socialistas "fabriquen un eslogan falso, de recortes, caos e improvisación cuando este Gobierno ha dedicado más presupuesto, el curso se ha iniciado con más profesores y contamos con 207 auxiliares de educación especial más que en el último curso gestionado".



"Mantenemos casi medio centenar de escuelas con hasta seis alumnos; se han mantenido abiertas escuelas con dos alumnos y este curso, después de 24 años, se ha reabierto la escuela de Monforte de Moyuela como el año pasado ocurrió con Jaulín y Alacón", ha añadido.



La parlamentaria del PP ha recordado a Urquizu que en Aragón hay 541 rutas escolares y "ha venido a resaltar las incidencias que se han producido en dos de ellas, que hoy ya prestan servicio con normalidad y sobre las que el Servicio Provincial trabaja para evitar que las incidencias se repitan". "También las auxiliares del CRA Pórtico están atendiendo a los niños adecuadamente y la residencia Arboleda inmediatamente", ha agregado.



Marín ha sido muy crítica con las formas utilizadas por Urquizu, al que ha exigido respeto porque "la educación no son solo las matemáticas, la lengua o la filosofía, son también valores y el respeto es fundamental", para apostillar que "basta ya de descalificar y juzgar a la consejera".



En sus palabras, su actitud --la del diputado socialista-- es "lamentable" y deja claro que "no tiene nada que aportar". "Le exijo que cambie de actitud y se dedique a trabajar en favor de la educación aragonesa", ha concluido