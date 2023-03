El PP afirma que "con el modelo anunciado por el Gobierno de Aragón seguimos sin contar con ambulancias las 24 horas y los 365 días”

"El reciente anuncio del Gobierno de Aragón acerca de una reorganización del servicio del transporte sanitario urgente no ha dejado satisfechos a los turolenses porque sigue sin dar respuesta a su principal demanda: disponer de vehículos de atención sanitaria todos los días del año y en cualquier horario", según ha denunciado el Partido Popular en una nota de prensa. Con la decisión de que sea el servicio de Protección Civil el que asuma esa atención cuando las ambulancias no estén activas pretenden, en palabras de los responsables del PP, “engañar a la ciudadanía para transmitir una falsa sensación de seguridad”.

Por esa razón, representantes de la formación han asistido este sábado, junto a los vecinos de la Sierra de Albarracín, a la manifestación que se ha celebrado en Orihuela del Tremedal en la que la sociedad de esta comarca turolense ha demandado no perder servicios sanitarios en el medio rural. Una reivindicación que la diputada provincial y concejal de la localidad, Rosa María Sánchez, ha asumido en primera persona, justificando su presencia por los “intentos de confundir” de los responsables del Ejecutivo autonómico con relación al problema que “ellos mismos han generado”.

“Con el modelo anunciado por el Gobierno de Aragón seguimos sin contar con ambulancias las 24 horas y los 365 días”, ha recalcado la representante del Partido Popular porque “un vehículo sin un técnico sanitario, lo llamen como lo quieran llamar, no es nunca una ambulancia”. Por ello ha subrayado que “no pararemos hasta que Javier Lambán, Mayte Pérez y Sira Repollés hagan lo que tienen que hacer”, que no es más que “garantizar la presencia de todas las ambulancias en todo momento”.

Tal y como ha recalcado, la disponibilidad de vehículos del 112 sin técnicos sanitarios “no convierte a esos medios en ambulancias” y es una cuestión que “debe conocer la ciudadanía”. “Lo único que pedimos es que se diga la verdad, que no pretendan confundir a los ciudadanos y que dispongamos de medios sanitarios en cualquier momento, no solo en unas horas concretas y después otro tipo de medios que no son los que demandamos”, ha complementado.

El anuncio conocido esta semana ha sido tildado por Rosa María Sánchez como un “intento a la desesperada” del Gobierno de Aragón por “dar la sensación de que escuchan a los ciudadanos que nos estamos manifestando por todo el territorio”. Pero, ha insistido, los aragoneses “no nos vamos a conformar con las migajas o con la enésima chapuza de un Ejecutivo muy poco preocupado en la salud de los habitantes, sino exclusivamente en la de su formación política de cara a las elecciones del mes de mayo”.

Promesa

Rosa María Sánchez también ha puesto en valor la promesa formulada por el presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, durante la concentración que tuvo lugar en Alcorisa y que posteriormente ha repetido en numerosas ocasiones por todo el territorio de la comunidad: con el Partido Popular en el Gobierno de Aragón se cambiará la situación en los primeros cien días de legislatura para que las ambulancias estén disponibles todos los días del año y a todas horas.

“Aquí se observa las dos formas diferentes que hay de gobernar. Mientras nosotros pensamos en resolver los problemas de los ciudadanos, atendemos sus reclamaciones y les mejoramos la vida; otros piensan exclusivamente en su bienestar político y sólo dan la sensación de actuar cuando se ven acudiados por las encuestas y las elecciones”, ha recalcado.