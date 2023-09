El presidente de la Audiencia de Zaragoza coordina un curso en Albarracín: "Niego rotundo que la ley del sólo sí es sí desproteja a las víctimas”

La ley del sólo sí es sí no desprotege a las víctimas según asegura el coordinador de formación del Consejo General del Poder Judicial en Aragón y presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín, quien asegura que no hay que confundir que haya una revisión de algunas penas con la protección que hace la norma, que establece numerosas medidas que suponen una mejora sustancial con respecto a esa protección de la mujer. Este es uno de los temas que se está analizando estos días en el Palacio de Congresos de Albarracín, donde se reúnen una treintena de magistrados aragoneses para debatir diferentes aspectos de su profesión en un curso que lleva por título Justicia, política y sociedad. ¿Hacia dónde vamos?.

Ballestín indica que el debate político y social de la ley del sólo sí es sí ha estado “empobrecido y fuera de lugar” tanto desde el punto de vista de los defensores como de aquellos que la han criticado. Recalca que han faltado opiniones por parte de los profesionales del derecho y asegura que no sólo ha incluido una reforma del Código Penal, “sino también mucha regulación de protección, de prevención y de atención a las víctimas”. Reconoce que ha habido un intento de “confundir a la opinión pública” centrando el debate en la reducción de las penas, un tema que no hay que confundir con la desprotección. “Pero incluso en el tema del Código Penal no se puede hablar de reducción sino de agravación porque ahora los abusos se sancionan con una pena más grave”, argumenta. Añade que una cosa es que haya revisión de algunas de las penas y otra es hablar de desprotección: “Lo niego rotundamente, se le protege mucho más con la nueva ley”, sentencia.

Además, también se está hablando de la reforma del Código Penal en materia de sedición y abordarán otras cuestiones candentes, como la libertad de expresión de los jueces. Así, se ha abierto el debate de si pueden pronunciarse sobre las leyes o sentencias de otros jueces como cualquier ciudadano o deben de tener algún límite. El encargado de exponer el tema fue el magistrado del Juzgado número 9 de Zaragoza, Eduardo López Causapé.

Relaciones con la prensa

Otro aspecto que se abordó son las relaciones con la prensa, sobre lo que hubo una mesa debate donde se plantearon los parámetros que se tienen que establecer entre ambos profesionales. En la mesa redonda intervinieron la magistrada de apoyo al Gabinete de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Marta Sánchez-Ocaña, y la periodista de Heraldo de Aragón y especialista en Tribunales Marta Garú.

Los magistrados llevan más de dos décadas reuniéndose en el mes de septiembre en Albarracín, una ciudad que les permite combinar sus cursos formativos con visitas culturales al entorno. La inauguración del curso tuvo lugar el pasado lunes por la tarde y concluirá hoy miércoles con una ponencia sobre la reivindicación de las mejoras en la condición profesional de los miembros de la Judicatura y el derecho a la huelga. Será a cargo de la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, María José Hernández.