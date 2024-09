El programa Acompañando-T contará con el apoyo de la DPT, que aportará 50.000 euros

La Diputación Provincial de Teruel va a colaborar con el Programa de voluntariado Acompañando-T, de la Federación Local y Provincial de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel San Fernando (FAVCT), orientado a la prevención, detección e intervención de situaciones de soledad no deseada y de aislamiento social, mediante la creación de lazos y vínculos afectivos, para alcanzar la inclusión social. La Diputación aporta 50.000 euros para el desarrollo del proyecto durante este año 2024, lo que permitirá su expansión por toda la provincia.

En Visiedo, la diputada delegada del área de Bienestar Social, Beatriz Redón, conoció in situ las actuaciones que la FAVCT desarrolla junto a la Comarca Comunidad de Teruel para fomentar la autonomía personal de los mayores y prevenir esta problemática. En la visita, junto al presidente de la Federación, Pepe Polo, la coordinadora del programa en la Comarca, María Moreno, y la coordinadora de Acompañando-T en Teruel, Celia Latorre, hablaron con varias usuarias de este programa.

Para la Federación de Vecinos es "un logro" este convenio de colaboración porque permite "expandir el programa Acompañando, que es un éxito, por toda la provincia" ha dicho Pepe Polo, porque gracias a esta colaboración la Federación tiene una persona contratada para extender el programa "para que se pueda implantar poco a poco en todos los pueblos porque es necesario, la soledad no deseada es la enfermedad del siglo XXI, que padece no solo la gente mayor si no también jóvenes".

En ese sentido, la diputada de Bienestar Social Beatriz Redón apeló a la responsabilidad de las administraciones para combatir esta enfermedad, "que no se extienda y sea una pandemia" por lo que ha abogado por "apoyar a las entidades que ya están trabajando y están desarrollando programas que están funcionando muy bien, y la experiencia de Teruel nos lo demuestra".

"Tenemos la responsabilidad de trasladar este programa a todos los municipios de la provincia" y de este modo buscar "que ninguna persona de esta provincia se sienta sola" y destacó la importancia de estas iniciativas para tejer redes en los municipios y entre distintos municipios.

La experiencia hasta ahora, con la extensión del programa a la comarca Comunidad de Teruel y las Cuencas Mineras, ha sido muy positiva, porque la gente aprecia el servicio, no solo los usuarios sino también familiares de esos usuarios que viven fuera. "Lo que más vamos a trabajar es el voluntariado, que mantengan la actividad no solo cuando esté el técnico" añadió Polo.

Y es que esta iniciativa genera una red de voluntariado ciudadano que ayuda a personas vulnerables a través del acompañamiento social, emocional y de ocio, a reducir el sentimiento de soledad no deseada y el aislamiento social de la ciudadanía turolense y su progresiva integración en la vida colectiva.

Actividades compartidas

En el taller que este jueves visitaron en Visiedo los responsables de la Federación y de la Diputación en Visiedo han elaborado piezas de cerámica que ahora están pintando, que compondrán luego un mural que se colocará en la plaza de Visiedo. Esta iniciativa la ha propuesto María Moreno, coordinadora del programa Acompañando-T en la Comarca Comunidad de Teruel, en esta y otras localidades de la comarca, porque aboga por los proyectos artísticos colaborativos, pero el programa se combina con otras propuestas como excursiones o encuentros.

La actividad de Visiedo la comparten vecinas de la localidad como Fernanda, que explicaba lo que le aporta esta iniciativa: "Nos juntamos, nos gusta, estamos contentas con lo que hacemos" y al juntarnos "pasamos un rato más entretenido". Pero también acuden de otros pueblos como es el caso de María PIlar, de Alfambra, que vive sola y participa en el taller porque le aporta "mucho" porque "te distraes, conoces a más personas".

Los objetivos que persiguen pasan por sensibilizar y concienciar acerca de la soledad no deseada a la ciudadanía, crear lazos y vínculos afectivos entre personas, eliminar el aislamiento físico, social y emocional, fomentar la permanencia en el entorno habitual el mayor tiempo posible, prevenir situaciones de exclusión social, potenciar actos y acciones de buena vecindad basados en el apoyo entre personas, realizar actividades intergeneracionales para que se nutran mutuamente, favorecer el establecimiento de redes vecinales y complementar a instituciones y entidades del ámbito social para mejorar la calidad de vida de las personas.

Del mismo modo se realizan actividades para la promoción de la autonomía personal y lograr así la prolongación de la permanencia en sus hogares.

Las técnicas que trabajan en el programa destacan la importancia de la colaboración y la participación ciudadana para que el programa dé sus frutos y participe de manera decisiva en la consecución de una mejor calidad de vida de las personas que habitan la provincia de Teruel.

A raíz de la pandemia

Acompañando-T nació a partir del programa “Aislados pero no solos”, que puso en marcha la FAVCT a raíz de la pandemia de la Covid-19 de la mano del Ayuntamiento de la capital turolense, donde ahora sigue creciendo tanto en usuarios como en voluntarios. Posteriormente se ha replicado en otros territorios y ha llegado a diversas poblaciones de las comarcas Comunidad de Teruel y Cuencas Mineras. Además, la FAVCT colabora con el Observatorio de la Soledad, del Justicia de Aragón.